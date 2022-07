Công ty Thủy điện Bản Vẽ đảm bảo sản xuất điện ổn định và hiệu quả

Với mục tiêu thích ứng an toàn, Công ty đã thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Bộ Y tế và chính quyền địa phương về công tác phòng chống dịch Covid -19, Thực hiện tốt phương án chống dịch của đơn vị, đảm bảo sức khỏe cho người lao động. Phương thức hoạt động sản xuất kinh doanh thay đổi linh hoạt tùy theo tình hình dịch bệnh tại địa phương. Hoàn thành tiêm 3 mũi vaccine cho toàn thể cán bộ công nhân viên – người lao động trong đơn vị. Bên cạnh công tác phòng chống dịch và đảm bảo sản xuất kinh doanh.

Công ty cũng đã linh hoạt, chủ động nắm bắt diễn biến tình hình phụ tải, thời tiết, dịch bệnh… để có giải pháp điều hành kịp thời, đảm bảo sản xuất điện liên tục, ổn định, hiệu quả; Triển khai các nhiệm vụ của đơn vị trong Đề án chuyển đổi số, đề án quản trị chi phí, đề án sản xuất kinh doanh – đầu tư xây dựng Tổng Công ty giai đoạn 2021 – 2025.

Cụ thể, sản lượng điện 6 tháng đầu năm của Thủy điện Bản Vẽ vượt kế hoạch giao 6% và đạt 56% kế hoạch giao cả năm 2022. Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ vận hành hiệu quả trong thị trường điện cạnh tranh, delta D đạt 50% kế hoạch năm.

Đơn vị tăng cường thực hiện chương trình tiết kiệm, chống lãng phí của Tổng Công ty; Thực hiện đúng định mức/đơn giá trong việc lập và phê duyệt dự toán; Triển khai áp dụng sửa chữa bảo dưỡng tập trung vào độ tin cậy của thiết bị và theo tình trạng vận hành (RCM/CBM); thường xuyên kiểm tra, khắc phục các khiếm khuyết để nâng cao độ tin cậy, khả dụng của tổ máy; Thực hiện ước tính số liệu tài chính hàng tháng đảm bảo độ chính xác cao…

Công ty duy trì và phát triển hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 - 2015: Công bố mục tiêu quản lý chất lượng của từng phòng, phân xưởng và của toàn công ty; trong 6 tháng đầu năm 2022, công ty đã tiến hành đánh giá nội bộ, áp dụng có hiệu quả hệ thống quản lý phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017, thực hiện tốt các tiêu chuẩn thực hành 5S trong đơn vị đồng thời quan tâm, chú trọng đến công tác nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ công nhân viên – người lao động.

Đơn vị cũng đã tích cực phối hợp với chính quyền địa phương các cấp tiếp tục giải quyết các công việc thuộc hạng mục đang chưa hoàn thành. Thực hiện tốt các quy chế phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An, công an huyện Tương Dương đảm bảo an ninh quốc phòng khu vực nhà máy. Bên cạnh đó, Công ty Thủy điện Bản Vẽ cũng đã phối hợp rất tốt với chính quyền địa phương huyện Tương Dương trong công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin về chức năng, nhiệm vụ của nhà máy cũng như hướng dẫn nhân dân cách ứng phó nếu có thiên tai xảy ra.

Hoạt động an sinh xã hội, nhân đạo và từ thiện luôn được xem như một phần trách nhiệm của đơn vị đối với cộng đồng và trở thành một nét đẹp văn hóa của công ty trong nhiều năm qua.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, đơn vị đã tổ chức trồng cây, thả cá giống nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ công nhân viên - người lao động trong Công ty cũng như nhân dân địa phương về vai trò, tác dụng, ý nghĩa của cây xanh, bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; phục hồi và tái tạo nguồn lợi thủy sản đang ngày càng bị khai thác cạn kiệt, làm sạch nguồn nước, làm sạch môi trường, góp phần cân bằng hệ sinh thái, nâng cao sinh kế cho cộng đồng nhân dân trong khu vực.

Trong dịp Tết Nhâm Dần vừa qua, đơn vị đã ủng hộ 200 triệu đồng hỗ trợ “Tết vì người nghèo”; Phối hợp với huyện Tương Dương hỗ trợ hệ thống nước sinh hoạt cho hai điểm Tái định cư xã Lượng Minh với tổng số tiền hơn 900 triệu đồng… Tổng giá trị hỗ trợ an sinh xã hội tại địa phương trong 6 tháng qua đã lên tới gần 1,5 tỷ đồng.

Về kế hoạch 6 tháng cuối năm, ông Tạ Hữu Hùng, Giám đốc Công ty Thủy điện Bản Vẽ cho biết: Trong công tác sản xuất kinh doanh, Công ty phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản lượng điện năm 2022: 838 triệu kWh. Đạt các chỉ tiêu kỹ thuật được giao về tỷ lệ dừng máy bảo dưỡng, hệ số khả dụng, không có sự cố, tỷ lệ dừng máy mùa lũ bằng 0. Hoàn thành các chỉ tiêu được giao, đảm bảo các tổ máy vận hành an toàn hiệu quả, không để xảy ra sự cố, mất an toàn do nguyên nhân chủ quan.