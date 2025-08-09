Kinh tế Công ty TNHH MTV Lâm Nông nghiệp Sông Hiếu thiệt hại lớn sau mưa bão Sau ảnh hưởng của bão số 5 vừa qua, Công ty TNHH MTV Lâm Nông nghiệp Sông Hiếu đã ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng về diện tích rừng keo, cao su và hạ tầng lâm nghiệp.

Rừng keo ở Lâm trường Nghĩa Đàn bị đổ gãy ngổn ngang. Ảnh: Văn Trường

Theo thống kê sơ bộ, khoảng 20 ha rừng keo (từ 4-6 năm tuổi) bị đổ gãy, chủ yếu tại các Lâm trường Nghĩa Đàn, Lâm trường Quỳ Hợp và Lâm trường Quỳ Châu. Bên cạnh đó, hơn 10 ha cao su kinh doanh, tương đương trên 7.000 cây, cũng bị gãy đổ do gió mạnh. Một nhà bảo vệ rừng bị sập và tốc mái hoàn toàn.

Ngoài ra, hệ thống giao thông phục vụ vận chuyển lâm sản cũng chịu ảnh hưởng nặng nề, với hơn 26 km đường bị xói lở, sạt trượt. Tổng thiệt hại do bão gây ra ước tính hơn 4 tỷ đồng.

Rừng cao su bị đổ gãy. Ảnh: Văn Trường

Ông Nguyễn Ngọc Hoàng – Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty cho biết: Hiện đơn vị đang kiểm đếm thiệt hại. Sau khi thời tiết ổn định, công ty sẽ triển khai thu dọn diện tích rừng bị đổ gãy và trồng rừng mới thay thế. Việc sửa chữa, duy tu các tuyến đường lâm nghiệp cũng sẽ được thực hiện nhằm đảm bảo xe cơ giới có thể tiếp cận để vận chuyển nguyên liệu.

Các tuyến đường vận chuyển cây lâm nghiệp bị vùi lập bùn đất. Ảnh: Văn Trường

Đường lâm nghiệp bị sạt lở gây khó khăn cho việc vận chuyển, khắc phục hậu quả. Ảnh: Văn Trường

Do đường sá bị hư hỏng, hiện công ty chưa thể khai thác keo để phục vụ sản xuất gỗ ghép thanh, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh và doanh thu.