TIN BÃO SỐ 7: vùng ven biển phía Đông của Bắc Bộ xuất hiện dông, lốc và gió giật mạnh
Hồi 04 giờ ngày 08/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc; 112,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (89-117km/giờ), giật cấp 13. Di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, 20-25km/giờ.
2. Dự báo diễn biến bão (trong 12 đến 24 giờ tới)
|Thời điểm dự báo
|Hướng, tốc độ
|Vị trí
|Cường
độ
|Vùng nguy hiểm
|Cấp độ rủi ro thiên tai (Khu vực chịu ảnh
hưởng)
|16 giờ
ngày 08/9
|Tây Bắc,
20-25km/h
|23,2N-111,4E; trên đất liền
tỉnh Quảng
Đông (Trung
Quốc)
|Cấp 8,
giật cấp 10
|Phía Bắc
vĩ tuyến
19,5N;
kinh tuyến 110,5-
115,0E
|Cấp 3: vùng
biển phía Tây Bắc khu vực
Bắc Biển Đông
|04 giờ
ngày 09/9
|Tây Tây
Bắc, 20-
25km/h
|23,7N-108,8E; trên đất liền
tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc)
Dự báo tác động của bão:
Gió mạnh, sóng lớn trên biển: Vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 13; sóng cao 4,0-6,0m, biển động rất mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.
Lưu ý: Mặc dù không chịu ảnh hưởng trực tiếp của hoàn lưu bão, nhưng các khu vực ở rìa xa hoàn lưu bão như: vịnh Bắc Bộ, vùng ven biển phía Đông của Bắc Bộ có thể xuất hiện dông, lốc và gió giật mạnh.