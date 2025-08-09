Kinh tế TIN BÃO SỐ 7: vùng ven biển phía Đông của Bắc Bộ xuất hiện dông, lốc và gió giật mạnh Hồi 04 giờ ngày 08/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc; 112,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (89-117km/giờ), giật cấp 13. Di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, 20-25km/giờ.

2. Dự báo diễn biến bão (trong 12 đến 24 giờ tới)

Thời điểm dự báo

Hướng, tốc độ

Vị trí

Cường

độ

Vùng nguy hiểm

Cấp độ rủi ro thiên tai (Khu vực chịu ảnh

hưởng)

16 giờ

ngày 08/9

Tây Bắc,

20-25km/h

23,2N-111,4E; trên đất liền

tỉnh Quảng

Đông (Trung

Quốc)

Cấp 8,

giật cấp 10

Phía Bắc

vĩ tuyến

19,5N;

kinh tuyến 110,5-

115,0E

Cấp 3: vùng

biển phía Tây Bắc khu vực

Bắc Biển Đông

04 giờ

ngày 09/9

Tây Tây

Bắc, 20-

25km/h

23,7N-108,8E; trên đất liền

tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc)



Dự báo tác động của bão:

Gió mạnh, sóng lớn trên biển: Vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 13; sóng cao 4,0-6,0m, biển động rất mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Lưu ý: Mặc dù không chịu ảnh hưởng trực tiếp của hoàn lưu bão, nhưng các khu vực ở rìa xa hoàn lưu bão như: vịnh Bắc Bộ, vùng ven biển phía Đông của Bắc Bộ có thể xuất hiện dông, lốc và gió giật mạnh.