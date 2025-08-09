Thứ Hai, 8/9/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Kinh tế

TIN BÃO SỐ 7: vùng ven biển phía Đông của Bắc Bộ xuất hiện dông, lốc và gió giật mạnh

P.V 08/09/2025 06:07

Hồi 04 giờ ngày 08/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc; 112,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (89-117km/giờ), giật cấp 13. Di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, 20-25km/giờ.

2. Dự báo diễn biến bão (trong 12 đến 24 giờ tới)

Thời điểm dự báo
Hướng, tốc độ
Vị trí
Cường
độ
Vùng nguy hiểm
Cấp độ rủi ro thiên tai (Khu vực chịu ảnh
hưởng)
16 giờ
ngày 08/9
Tây Bắc,
20-25km/h
23,2N-111,4E; trên đất liền
tỉnh Quảng
Đông (Trung
Quốc)
Cấp 8,
giật cấp 10
Phía Bắc
vĩ tuyến
19,5N;
kinh tuyến 110,5-
115,0E
Cấp 3: vùng
biển phía Tây Bắc khu vực
Bắc Biển Đông
04 giờ
ngày 09/9
Tây Tây
Bắc, 20-
25km/h
23,7N-108,8E; trên đất liền
tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc)

Dự báo tác động của bão:

dbqg_xtnd_20250908_0500.gif

Gió mạnh, sóng lớn trên biển: Vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 13; sóng cao 4,0-6,0m, biển động rất mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Lưu ý: Mặc dù không chịu ảnh hưởng trực tiếp của hoàn lưu bão, nhưng các khu vực ở rìa xa hoàn lưu bão như: vịnh Bắc Bộ, vùng ven biển phía Đông của Bắc Bộ có thể xuất hiện dông, lốc và gió giật mạnh.

Bài liên quan

Đọc tiếp

Tập trung phục hồi “lá phổi xanh” vùng ven đô sau bão

Tập trung phục hồi “lá phổi xanh” vùng ven đô sau bão

Trẻ em vùng bão, lũ Nghệ An hân hoan trong ngày khai giảng

Trẻ em vùng bão, lũ Nghệ An hân hoan trong ngày khai giảng

Nghệ An: Lễ khai giảng đặc biệt ở xã biên giới bị thiệt hại nặng nề nhất sau bão số 3

Nghệ An: Lễ khai giảng đặc biệt ở xã biên giới bị thiệt hại nặng nề nhất sau bão số 3

Sau bão, người dân xã Con Cuông bị sông "ăn" vào tận vách nhà

Sau bão, người dân xã Con Cuông bị sông "ăn" vào tận vách nhà

Đọc tiếp

Tập trung phục hồi “lá phổi xanh” vùng ven đô sau bão

Tập trung phục hồi “lá phổi xanh” vùng ven đô sau bão

Trẻ em vùng bão, lũ Nghệ An hân hoan trong ngày khai giảng

Trẻ em vùng bão, lũ Nghệ An hân hoan trong ngày khai giảng

Nghệ An: Lễ khai giảng đặc biệt ở xã biên giới bị thiệt hại nặng nề nhất sau bão số 3

Nghệ An: Lễ khai giảng đặc biệt ở xã biên giới bị thiệt hại nặng nề nhất sau bão số 3

Sau bão, người dân xã Con Cuông bị sông "ăn" vào tận vách nhà

Sau bão, người dân xã Con Cuông bị sông "ăn" vào tận vách nhà

Xem thêm Kinh tế

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Kinh tế
      TIN BÃO SỐ 7: vùng ven biển phía Đông của Bắc Bộ xuất hiện dông, lốc và gió giật mạnh

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO