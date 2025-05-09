Xã hội Tập trung phục hồi “lá phổi xanh” vùng ven đô sau bão Hồ điều hòa – “lá phổi xanh” của vùng ven đô TP. Vinh cũ là một trong những điểm chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với khoảng 80% cây xanh bị gãy đổ, bật gốc sau bão số 5. Hiện nay, khi công tác thu dọn rác thải trong khu vực nội thị đã cơ bản hoàn tất, lực lượng chức năng và công nhân môi trường đang tập trung nguồn lực khôi phục cảnh quan hồ, trả lại không gian sinh thái trong lành cho người dân.

Clip: Quang An

Hồ điều hòa Hưng Hòa là hồ chứa lớn nhất của TP. Vinh cũ, có diện tích 53 ha, trong đó mặt nước 40 ha, nằm ở cuối kênh Bắc, nay giáp ranh giữa phường Trường Vinh và Vinh Lộc.

Đây không chỉ là nơi điều tiết, giảm ngập úng cho đô thị, hồ còn là điểm cân bằng sinh thái, góp phần thích ứng biến đổi khí hậu và tạo cảnh quan phục vụ cộng đồng. Những hàng cây xanh ven hồ rủ bóng mát rượi, là nơi tập thể dục, đi dạo, vui chơi của người dân trong suốt nhiều năm qua.

Hồ điều hòa với cảnh quan xanh mát những năm qua. Ảnh: Q.A

Thế nhưng, cơn bão số 5 vừa qua đã khiến hồ điều hòa trở nên tiêu điều hơn bao giờ hết. Ghi nhận trong ngày 4 -5 /9, sau hơn 1 tuần bão đổ bộ, hàng trăm cây xanh ven hồ bị quật ngã chưa được dựng lại, nhiều gốc lớn bật rễ, chắn ngang lối đi. Thực trạng ấy không chỉ làm cảnh quan xơ xác mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người dân khi lưu thông qua đây.

Hàng cây hai bên đường bao quanh hồ đã bị đổ rạp nhiều ngày qua. Ảnh: Q.A

Nhiều cây xanh xung quanh hồ điều hòa bị ngã đổ sau bão số 5, đến nay vẫn còn ngổn ngang. Ảnh: Q.A

Trước thực trạng đó, Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An đã huy động lực lượng khẩn trương triển khai khắc phục. Ông Phạm Hữu Thắng - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An cho biết: Tuần vừa qua, các lực lượng, phương tiện ưu tiên hàng đầu cho việc dọn vệ sinh môi trường vùng nội đô để đảm bảo giao thông, sinh hoạt cho người dân. Ngay sau khi hoàn tất tại các phường xã, chúng tôi đã phân công nhiều tổ công tác tập trung làm tại hồ điều hòa.

Nhiều cây xanh ngả xuống lòng hồ. Ảnh: Q.A

Đây là khu vực bị ảnh hưởng nặng, theo thống kê sơ bộ có tới 700 – 800 cây xanh trong tổng số khoảng 1.000 cây quanh hồ bị gãy đổ, bật gốc, nghiêng ngả. Khối lượng công việc lớn nên dự kiến việc phục hồi kéo dài trong nhiều ngày, với phương châm vừa thu dọn, vừa dựng lại cây, vừa đảm bảo vệ sinh, an toàn.

Theo thống kê sơ bộ có đến 80% cây xanh quanh hồ bị gãy đổ, nghiêng ngả. Ảnh: Q.A

Ông Nguyễn Ngọc Phong - Phó Chủ tịch UBND phường Trường Vinh cho biết: Hồ điều hòa ngày trước thuộc địa phận 3 phường xã gồm Hưng Hòa, Hưng Dũng và Hưng Lộc, nay phần lớn thuộc địa phận phường Trường Vinh. Qua khảo sát, đây cũng là điểm bị thiệt hại nặng trên địa bàn sau mưa bão, vẫn chưa được xử lý kịp. Hiện nay, chính quyền địa phương cũng đang chỉ đạo lực lượng, phối hợp với công ty cây xanh, công ty môi trường thu dọn vệ sinh, phục hồi lại cảnh quan cho hồ chứa lớn nhất trên địa bàn.

Anh Hoàng Mạnh Bá, công nhân trực tiếp tham gia cắt tỉa, dựng cây tại hồ điều hòa chia sẻ: “Công việc ở hồ điều hòa khá nặng vì có nhiều cây to, gốc rễ rộng. Chúng tôi phải phối hợp chặt chẽ, cắt tỉa từng cành, rồi dùng dây, cọc chống để dựng cây. Cây nhỏ có thể dùng bằng sức người nhưng cây lớn phải dùng máy móc kéo lên. Dù mệt nhưng ai cũng quyết tâm làm nhanh nhất, bởi hồ điều hòa là nơi có rất đông người qua lại, nhất là mỗi buổi chiều”.

Các công nhân triển khai cắt tỉa, sau đó sẽ dựng lại cây. Ảnh: Q.A

Theo kế hoạch, ngoài việc dựng lại những cây còn khả năng phục hồi, số cây đã gãy đổ hoàn toàn sẽ được thay thế bằng cây mới, đảm bảo tính đồng bộ, lâu dài. Các đơn vị cũng bố trí thêm máy móc, tăng ca, có chế độ bồi dưỡng cho công nhân trong “tuần cao điểm”, vừa động viên tinh thần, vừa khuyến khích đảm bảo tiến độ.

Các công nhân tập trung dựng lại cây gãy đổ sau bão trong ngày 4/9. Ảnh: Q.A

Không chỉ dừng lại ở việc khắc phục hậu quả trước mắt, chính quyền và doanh nghiệp cũng xác định cần triển khai giải pháp phòng ngừa lâu dài đối với tình trạng cây xanh gãy đổ, đặc biệt là vùng chịu nhiều ảnh hưởng bởi thiên tai như Nghệ An.

Dù công việc vất vả, tuy nhiên các công nhân vẫn quyết tâm phục hồi sớm để trả lại cảnh quan cho người dân. Ảnh: Q.A

Trong đó, ưu tiên trồng bổ sung những loại cây có khả năng chống chịu gió bão tốt, bộ rễ bám sâu, tán gọn; thường xuyên cắt tỉa định kỳ để giảm nguy cơ gãy đổ; đồng thời xây dựng quy trình quản lý cây xanh đô thị phù hợp với biến đổi khí hậu. Song song với đó, việc xã hội hóa, huy động cộng đồng tham gia giữ gìn cảnh quan, bảo vệ cây xanh, môi trường hồ điều hòa cũng là hướng đi cần thiết để tạo sự bền vững cho điểm sinh thái này.