Xã hội Công ty TNHH VSIP Nghệ An trao 1 tỷ đồng hỗ trợ Nghệ An khắc phục hậu quả mưa lũ Ngày 4/8, đoàn công tác của Công ty TNHH VSIP Nghệ An do ông Teng Wei Hong - Tổng Giám đốc Công ty TNHH VSIP Nghệ An làm trưởng đoàn trực tiếp thăm, trao tiền hỗ trợ tỉnh Nghệ An, địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của bão số 3.

Tiếp đón đoàn có các đồng chí: Nguyễn Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Đức Thành - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: T.L



Tại buổi lễ, Công ty TNHH VSIP Nghệ An đã trao 1 tỷ đồng hỗ trợ Nghệ An khắc phục hậu quả mưa lũ. Đây là sự hỗ trợ kịp thời, hết sức ý nghĩa, góp phần động viên tinh thần và tạo điều kiện để tỉnh Nghệ An nói chung sớm khắc phục hậu quả do lũ lụt gây ra.

Bên cạnh những kết quả nổi bật trong công tác thu hút đầu tư và phát triển kinh tế, Công ty TNHH VSIP Nghệ An luôn chú trọng thực hiện trách nhiệm xã hội, đóng góp tích cực vào sự phát triển cộng đồng tại địa phương. Từ khi thành lập năm 2015 đến nay, công ty đã triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An, với tổng giá trị hỗ trợ lên tới hơn 21,3 tỷ đồng.

Công ty TNHH VSIP Nghệ An trao 1 tỷ đồng hỗ trợ Nghệ An khắc phục hậu quả mưa lũ. Ảnh: T.L



Các hoạt động được duy trì thường niên bao gồm: Tặng quà Tết cho hộ gia đình nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tài trợ các chương trình giáo dục, như hỗ trợ trang thiết bị, cơ sở vật chất cho các trường học khu vực dự án; trao học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ nâng cấp, sửa chữa các công trình giáo dục, phúc lợi, cộng đồng; thăm hỏi, tặng quà các trung tâm nuôi dưỡng người khuyết tật và cơ sở bảo trợ xã hội, hỗ trợ xây dựng các căn nhà cho gia đình thương binh, liệt sĩ trên địa bàn, gia đình có hoàn cảnh khó khăn...

Những hoạt động thiết thực và đầy ý nghĩa nêu trên thể hiện cam kết lâu dài của Công ty TNHH VSIP Nghệ An trong việc phát triển hài hòa giữa kinh tế và xã hội, góp phần nâng cao chất lượng đời sống cho người dân địa phương./.