Công Vinh-Thủy Tiên bị chỉ trích vì clip 'đập hộp quà sinh nhật khủng'

Mới đây, Công Vinh chia sẻ đoạn clip "đập hộp" quà sinh nhật khiến fan không khỏi tò mò.

Lúc đó, Công Vinh vừa đi chơi về nên hai tay dâng vợ xấp tiền khoảng 5 triệu đồng để khỏi bị càm ràm. Đáp lại, Thủy Tiên đề nghị cựu danh thủ đập hộp quà sinh nhật.

Trái mít to Thủy Tiên mang từ quê lên tặng chồng.

Mở hộp, Công Vinh ngã khuỵu khi thấy một quả mít "siêu to khổng lồ" mà theo lời Thủy Tiên là trái to, ngon nhất hái từ cây mít dưới quê, hoàn toàn không phun thuốc. Thấy chồng ỉu xìu, nữ ca sĩ phân bua: "Thế ai hôm qua đi dạo bảo thèm mít, ước có mít ăn? Trái mít này phải mất bao lâu mới có, to hơn cả ông".