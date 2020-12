Crystal Bay kiến tạo điểm đến quốc tế thu hút du khách

“Chúng tôi quan tâm đến Riviera giống như chúng tôi quan tâm đến ngôi nhà của chính mình và chào đón khách như ở nhà của mình”, ông Mehmet Kin, Giám đốc điều hành Cam Ranh Riviera.

Với dịch vụ trọn gói All Inclusive, trả tiền một lần, du khách chỉ cần xách vali lên và đến Riviera tận hưởng những khoảnh khắc đáng nhớ với chuỗi tiện ích cao cấp và nhiều hoạt động vui chơi bất tận từ sáng tới tối: “Animation program” và “Kids program”, nhảy zumba, bóng chuyền bãi biển, earobics trong nước, yoga... Những du khách nhí có thiên đường của riêng mình, cùng hàng loạt trò chơi - vận động - giải trí: vẽ tranh, tô màu, xem hoạt hình, chơi trò chơi, nhảy cùng hoạt náo viên ở khu vực công viên nước… Các hoạt động phong phú “gối đầu” kéo dài từ 9h sáng tới 22h đêm.



Cứ thế, những dịch vụ tối ưu hóa và cá nhân hóa trải nghiệm cho du khách ngay tại nơi lưu trú tạo nên niềm vui bất tận, hấp dẫn hút du khách quay trở lại nhiều lần

NHỮNG ĐIỂM ĐẾN HẤP DẪN VỚI QUY MÔ CHÂU LỤC

Với kinh nghiệm lâu năm trong ngành du lịch và am hiểu khách hàng, Crystal Bay luôn lấy trải nghiệm của du khách làm trung tâm trong mọi chiến lược phát triển của mình. Không chỉ từ việc thiết kế các sản phẩm dịch vụ, Crystal Bay hiện thực hóa chiến lược đó từ khâu thiết kế các điểm đến. Du khách được lấp đầy trải nghiệm ngay trong một điểm đến với các tổ hợp giải trí - nghỉ dưỡng xu hướng All - in - one (Tất cả trong một) do tập đoàn Crystal Bay và các đối tác đầu tư.

Đó là SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang với ngôn ngữ thiết kế bắt nguồn từ tinh hoa văn hóa bản địa, hội tụ chuỗi tiện ích quốc tế chưa từng có tại Ninh Thuận, làm dày thêm trải nghiệm nghỉ dưỡng kết hợp vui chơi – giải trí và mua sắm cho du khách. Hàng chục nhà hàng, các khu Spa, công viên chuyên đề, trung tâm thương mại du lịch biển, Interactive Sea - Khu giải trí tương tác biển công nghệ cao đầu tiên tại Việt Nam,… tạo nên một chuyến đi đầy ắp ký ức trong lòng du khách.