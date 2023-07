Cử tri bày tỏ ý kiến phần trả lời chất vấn về bạo lực học đường

(Baonghean.vn) - Ban Thanh niên Công an nhân dân - Bộ Công an cùng tuổi trẻ Nghệ An đã có nhiều hoạt động về nguồn, sinh hoạt chính trị, dâng hương tại các địa chỉ đỏ, trao tặng các công trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An, với tổng nguồn lực hơn 200 triệu đồng.