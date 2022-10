Cử tri huyện Quỳ Hợp đề nghị giải quyết dứt điểm việc nổ mìn khai thác khoáng sản làm nứt nhà dân

Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV, chiều 4/10, tại xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp, các đại biểu Quốc hội: Đặng Xuân Phương - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội; Thiếu tướng Trần Đức Thuận - Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; Vi Văn Sơn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban dân tộc tỉnh có cuộc tiếp xúc cử tri 11 xã, thị trấn: Châu Đình, Văn Lợi, Hạ Sơn, Thọ Hợp, Tam Hợp, Châu Lộc, Liên Hợp, Yên Hợp, Đồng Hợp, Minh Hợp, Nghĩa Xuân, thị trấn Quỳ Hợp.

Tại cuộc tiếp xúc cử tri, đại biểu Quốc hội Đặng Xuân Phương - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội đã thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV và hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trước kỳ họp.

Kỳ họp dự kiến khai mạc vào ngày 20/10/2022. Tại kỳ họp, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 7 dự án luật, 3 nghị quyết và quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước, công tác nhân sự thuộc thẩm quyền; đồng thời cho ý kiến vào 7 dự án luật.

Liên quan đến hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thời gian qua, Đoàn đã tập trung triển khai lấy ý kiến góp ý vào các dự án luật thông qua tổ chức hội nghị, lấy ý kiến bằng văn bản từ các chuyên gia, các sở, ngành có liên quan; đồng thời tham gia hội nghị Đại biểu Quốc hội chuyên trách để cho ý kiến các dự án luật, dự thảo nghị quyết trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 4; tham gia các cuộc họp thẩm tra các dự án luật do các Ủy ban của Quốc hội triệu tập; tổ chức các hoạt động giám sát, khảo sát về công tác khám, chữa bệnh và việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình và tham gia các đoàn giám sát chuyên đề do các Ủy ban của Quốc hội tổ chức làm việc tại tỉnh Nghệ An.

Phản ánh tâm tư nguyện vọng đến với đại biểu Quốc hội, cử tri Lương Minh Quang (xã Liên Hợp) cho rằng, hiện tại trụ sở xã Liên Hợp là nhà cấp 4 được xây dựng hơn 20 năm nay đã xuống cấp. Vì vậy kiến nghị các cấp có cơ chế hỗ trợ nguồn lực xây dựng trụ sở làm việc cho địa phương.

Cử tri Lương Minh Quang cũng đề nghị Quốc hội, Chính phủ nghiên cứu có cơ chế chính sách, nâng chế độ phụ cấp cho cấp phó Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể cấp xã, do hiện nay đang hưởng mức quá thấp, không tạo động lực cho đội ngũ này hoạt động.

Liên quan đến chế độ chính sách, cử tri Vi Văn Quý (Chủ tịch Hội Nông dân huyện Quỳ Hợp) kiến nghị Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương nghiên cứu cải cách chế độ tiền lương cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan Nhà nước.

Cử tri Cao Xuân Toàn (xóm Kính, xã Nghĩa Xuân) phản ánh cần nâng cao tinh thần thái độ phục vụ Nhân dân của cán bộ, công chức trong lĩnh vực cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cấp thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện cho người dân.

Cử tri Nguyễn Văn Thưởng (xã Hạ Sơn) kiến nghị cấp có thẩm quyền kiểm tra và trả lời ý kiến của cử tri liên quan đến việc nổ mìn do khai thác khoáng sản làm nứt nẻ nhà ở của một số hộ dân tại xóm Đồng Nang, xã Hạ Sơn.

Một số ý kiến của cử tri phản ánh đến bất cập trong quản lý đất đai; đầu tư xây dựng hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông; tồn đọng trong việc hoàn trả vốn đầu lưới điện nông thôn cho người dân; bất cập trong công tác cán bộ, công chức cấp xã…

Sau phần kiến nghị của cử tri, đại diện một số sở, ngành cấp tỉnh và huyện Quỳ Hợp đã giải trình một số vấn đề thuộc thẩm quyền.

Đại biểu Quốc hội Vi Văn Sơn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban dân tộc tỉnh cảm ơn tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm của các cử tri quan tâm phản ánh những vấn đề từ thực tiễn và khẳng định sẽ tiếp thu, tổng hợp đầy đủ gửi đến các cấp có thẩm quyền giải quyết.

Đại biểu Vi Văn Sơn cũng giải trình làm rõ ý kiến của cử tri liên quan đến đầu tư hạ tầng một số công trình dân sinh trên địa bàn huyện thuộc chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.