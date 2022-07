Cử tri Quỳ Hợp kiến nghị xây dựng mương thoát nước trên tuyến Tỉnh lộ 532

(Baonghean.vn) - Cử tri xã Châu Hồng (Quỳ Hợp) kiến nghị xây dựng mương thoát nước tuyến Tỉnh lộ 532 đoạn Km20 đến đoạn Km21 và nửa Km 22 thuộc trung tâm xã này .

Trả lời

Tuyến Tỉnh lộ 532 dài 28,5 Km, trong đó có 17km đoạn từ Km0 - Km17 được chuyển từ đường huyện thành đường tỉnh theo Quyết định số 5394/QĐ-UBND ngày 01/11/2016 của UBND tỉnh Nghệ An.

Hiện trạng đoạn tuyến từ Km0 - Km17 thời điểm bàn giao chuyển thành đường tỉnh đã bị hư hỏng xuống cấp. Đối với đoạn tuyến cũ từ Km17-Km28+500 do được đầu tư xây dựng đã lâu, ngoài phục vụ đi lại của nhân dân tuyến đường còn phục vụ vận chuyển đá của các mỏ 2 bên tuyến. Do đó, hiện tại tuyến đường có nhiều đoạn mặt đường bị xuống cấp cần sửa chữa, hệ thống an toàn giao thông và thoát nước chưa đồng bộ (gồm rãnh đất và rãnh hở hình thang gia cố).

Riêng đoạn tuyến qua trung tâm xã Châu Hồng mà cử tri phản ánh có khoảng 1.050m rãnh hở hình thang có gia cố, còn lại chưa có rãnh.

Thời gian qua, Sở GTVT đã chỉ đạo đơn vị quản lý tăng cường thực hiện công tác bảo dưỡng thường xuyên, tiến hành chỉnh trang tuyến, sửa chữa các hạng mục hư hỏng, bổ sung biển báo đảm bảo an toàn giao thông.

Trong các năm 2017 – 2020, Sở GTVT đã thực hiện sửa chữa các đoạn Km8 – Km10+500, Km7 – Km9+170, Km0+552 – Km4+500, Km9+790 – Km11+900, Km7 - Km8+340, Km8+773 - Km9+160, Km16+500 - Km17, cầu tràn trên tuyến với tổng mức đầu tư 12,8 tỷ đồng. Năm 2021, sửa đoạn Km0+550 - Km4+500 với tổng mức đầu tư 7 tỷ đồng, hiện đã hoàn thành.

Do nguồn kinh phí dành cho công tác quản lý, bảo trì còn nhiều khó khăn, trong khi đó trên đường Tỉnh 532 còn có nhiều đoạn mặt đường đã xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng cần sửa chữa, nên thời gian qua Sở GTVT ưu tiên sửa chữa mặt đường và các hạng mục công trình hư hỏng, bổ sung các cống qua đường ngang để đảm bảo an toàn giao thông nên chưa có kinh phí để đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống mương dọc trên tuyến, trong đó có đoạn qua trung tâm xã Châu Hồng.

Giải pháp trong thời gian tới:

+ Trước mắt, chỉ đạo đơn vị quản lý tăng cường công tác khơi thông rãnh dọc, đồng thời đào rãnh đất đối với các đoạn chưa có rãnh để đảm bảo thoát nước trên toàn tuyến; trong đó có đoạn qua trung tâm xã Châu Hồng.

+ Tiếp tục phối hợp các ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh quan tâm, bố trí kinh phí để khắc phục, sửa chữa hư hỏng và đầu tư xây dựng hệ thống rãnh dọc trên tuyến (đối với những đoạn cần thiết).