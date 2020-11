Cục Quản lý thị trường Nghệ An có tân Cục trưởng

Lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An và Tổng Cục quản lý thị trường trao Quyết định bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Hường - Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Nghệ An. Ảnh: Văn Trường Dự lễ công bố có đồng chí Trần Hữu Linh - Bí thư Đảng ủy, Tổng Cục Trưởng Tổng cục Quản lý thị trường. Về phía tỉnh Nghệ An, có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Nguyễn Nam Đình - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Phan Đức Đồng - Bí thư Thành ủy Vinh cùng đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các sở, ngành liên quan.

Tại buổi lễ, đại diện Tổng Cục Quản lý thị trường đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Văn Hường (SN 1969), nguyên Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường làm Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Nghệ An.

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Trần Hữu Linh - Tổng Cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường đã ghi nhận quá trình cống hiến và những thành tích đồng chí Nguyễn Văn Hường đã đạt được. Theo đó, trong thời gian tới mong đồng chí không ngừng nỗ lực phấn đấu, phát huy năng lực để cùng tập thể lãnh đạo Cục Quản lý thị trường Nghệ An cùng đồng lòng, đoàn kết hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần vào việc ổn định phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn Nghệ An.

Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh trao Quyết định của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An chuẩn y chức danh Bí thư Đảng ủy Cục Quản lý thị trường nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho đồng chí Nguyễn Văn Hường; quyết định chuẩn y đồng chí Lê Thị Quỳnh Anh giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy; đồng chí Trần Toan tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Quản lý thị trường. Ảnh: Văn Trường

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Hường - tân Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Nghệ An hứa sẽ nỗ lực tận tâm, tận lực, cùng với toàn thể tập thể cán bộ Cục Quản lý thị trường Nghệ An xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên ngày càng chính quy, chuyên nghiệp, hiện đại; chặng đường sắp tới Quản lý thị trường Nghệ An cũng mong được Tổng cục QLTT, tỉnh Nghệ An giúp đỡ, đồng hành để Cục Quản lý thị trường Nghệ An ngày càng hoàn thiện, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ trong thời gian tới./.