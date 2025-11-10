Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công khai đường dây nóng
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) cho biết, Thiếu tướng Ngô Thanh Bình - Cục trưởng Cục C04 đã công khai đường dây nóng nhằm tiếp nhận phản ánh, tố giác của cơ quan, tổ chức, cá nhân về tội phạm và tệ nạn ma túy.
Đường dây nóng với đầu số 0769.04.04.04 sẽ được duy trì hoạt động 24 giờ trong ngày, 7 ngày trong tuần (24/7), bắt đầu từ 10h00 ngày 10/10/2025. Đường dây nóng tiếp nhận thông tin qua cuộc gọi thoại (bao gồm gọi thông thường và gọi qua ứng dụng Zalo) cũng như tin nhắn (tin nhắn SMS và tin nhắn Zalo).
Thông tin tiếp nhận sẽ được phân loại, chuyển đến đơn vị nghiệp vụ chuyên trách hoặc Công an địa phương có thẩm quyền để xác minh, xử lý. Các cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin có giá trị, giúp phát hiện, ngăn chặn hoặc xử lý tội phạm về ma túy sẽ được xem xét biểu dương, khen thưởng theo quy định.
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cam kết bảo mật tuyệt đối danh tính và quyền lợi hợp pháp của người cung cấp thông tin, đồng thời nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng đường dây nóng cho mục đích cá nhân hoặc trái pháp luật.
Việc thiết lập đường dây nóng 0769.04.04.04 thể hiện quyết tâm của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy trong việc huy động sức mạnh toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm ma túy, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và an toàn xã hội.
Theo báo cáo của Cơ quan phòng, chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc, tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy trên thế giới và trong khu vực diễn biến phức tạp, ngày càng nghiêm trọng và có xu hướng gia tăng mạnh cả về nguồn cung và nguồn cầu. Khu vực Đông Nam Á với “điểm nóng” về ma túy là vùng Tam giác vàng đã trở thành một trong những trung tâm sản xuất và tiêu thụ ma túy lớn nhất thế giới.
Tại Việt Nam, tổng số vụ, số đối tượng bị bắt giữ trung bình hằng năm giai đoạn 2020 - 2024 là hơn 20.000 vụ và hơn 31.000 đối tượng; số lượng ma túy thu giữ trung bình hằng năm gần 1.000 kg heroin; hơn 5.000 kg và gần 5 triệu viên ma túy tổng hợp. Chỉ tính riêng 9 tháng năm 2025 đã bắt giữ hơn 19.000 vụ, hơn 37.500 đối tượng phạm tội về ma túy; thu giữ gần 3,4 tấn ma túy và hơn 2 triệu viên ma túy tổng hợp, hơn 243 kg heroin, hơn 971 kg cần sa.
Mới đây nhất, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã bắt giữ đường dây vận chuyển trái phép cần sa từ Thái Lan về Việt Nam thông qua các dịch vụ vận tải logistics, thu giữ hơn 270 kg cần sa.
Đáng lo ngại, thời gian gần đây tái xuất hiện tình trạng sản xuất ma túy trong nước với quy mô lớn.
Điển hình, tháng 3/2025, các lực lượng chức năng của Bộ Công an đã phát hiện và triệt phá thành công đường dây sản xuất trái phép ma túy tổng hợp quy mô công nghiệp do các đối tượng nước ngoài cầm đầu tại Khánh Hòa, thu giữ 1,4 tấn ma túy tổng hợp và gần 80 tấn hóa chất, tiền chất, máy móc, thiết bị dùng để sản xuất ma túy.
Từ ngày 1/7 đến nay, cả nước đã đấu tranh gần 400 vụ, 2.000 đối tượng tội phạm về ma túy.