Cuộc đấu tranh của nhân dân các dân tộc thiểu số miền Tây Nghệ An trong phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh

Sau khi ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo giai cấp công - nông đứng lên đấu tranh với quy mô toàn quốc và đạt đến đỉnh cao là cuộc đấu tranh của nhân dân Nghệ Tĩnh năm 1930-1931.

Mở đầu cho phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh là cuộc biểu tình của công nông Vinh - Bến Thủy nhân ngày Quốc tế Lao động 1/5/1930. Từ đấu tranh chính trị, quần chúng đã biểu tình với những vũ khí thô sơ. Ngày 1/8/1930, hàng trăm nhân dân ở Can Lộc, Hà Tĩnh đứng lên đấu tranh giành thắng lợi. Tiếp sau đó, thời kỳ đấu tranh có vũ trang được bắt đầu bằng cuộc biểu tình của hơn 3.000 nông dân Nam Đàn ngày 30/8/1930 buộc Tri huyện phải ký nhận vào bản yêu sách của nhân dân. Ngày 1/9/1930, tại Thanh Chương đã nổ ra cuộc biểu tình của trên 2 vạn nông dân trong 5 tổng. Ngày 7 đến ngày 8/9/1930, hàng ngàn nông dân các huyện Can Lộc, Thạch Hà, Cẩm Xuyên biểu tình, kéo về tỉnh lỵ Hà Tĩnh đấu tranh. Sáng 12/9/1930, khoảng 8.000 nông dân thuộc 3 tổng: Phù Long, Thông Lạng (huyện Hưng Nguyên) và Nam Kim (huyện Nam Đàn), đã giương cao cờ đỏ búa liềm đấu tranh. Hoảng sợ, thực dân Pháp cho máy bay trút bom xuống đoàn biểu tình khiến 217 người chết, 125 người bị thương, hàng chục người bị bắt giam. Từ tháng 9 trở đi, phong trào đấu tranh của quần chúng chuyển biến vượt ra ngoài dự kiến của các cấp bộ Đảng. Những cuộc biểu tình với vũ khí thô sơ có sự hỗ trợ của đội tự vệ đỏ, nông dân nhiều huyện ở Nghệ Tĩnh dồn dập tấn công huyện đường. Sức mạnh đấu tranh của nhân dân Nghệ Tĩnh khiến cho bộ máy thống trị của địch hoàn toàn lung lay, rệu rã. Các Ban Chấp hành Nông hội đỏ (Xã bộ nông) đã đứng ra quản lý xã thôn. Khi chính quyền tự quản được thiết lập ở các làng xã cũng là thời điểm cao trào cách mạng 1930-1931 do Đảng ta tổ chức và phát động. Xô viết Nghệ Tĩnh đạt tới đỉnh cao và trở thành biểu tượng của cao trào đó.