Cuộc sống thường ngày của những người phụ nữ Đan Lai

(Baonghean.vn) -Ngày 14/10, đoàn công tác Công an tỉnh Nghệ An và Học viện Cảnh sát nhân dân do Đại tá Trần Hồng Quang - Phó Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng đoàn tổ chức chương trình nhận đỡ đầu các học sinh có hoàn cảnh khó khăn và trao quà cho học sinh 3 trường tiểu học vùng biên giới.