Thể thao Cựu Phó Tổng Giám đốc Sông Lam Nghệ An chính thức làm giám sát trọng tài quốc gia Sau khi rời chức Phó Tổng Giám đốc Sông Lam Nghệ An, ông Nguyễn Đình Nghĩa được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam mời làm giám sát trọng tài quốc gia.

Ông Nguyễn Đình Nghĩa xuất thân là trọng tài Quốc gia. Năm 2013, ông Nghĩa đã trải qua lớp đào tạo giám sát trọng tài do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức. Tuy nhiên sau đó, ông Nguyễn Đình Nghĩa không làm công việc này mà quyết định trở về công tác tại Sông Lam Nghệ An. Vào đầu tháng 5 /2024, cựu Phó Tổng Giám đốc Sông Lam Nghệ An được nghỉ hưu theo chế độ. Do vẫn muốn tiếp tục được cống hiến cho thể thao Việt Nam, nên sau khi rời Sông Lam Nghệ An, ông Nguyễn Đình Nghĩa đã quyết định nhận lời mời của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam làm giám sát trọng tài quốc gia.

Cựu Phó Tổng Giám đốc Sông Lam Nghệ An Nguyễn Đình Nghĩa làm giám sát trọng tài quốc gia. Ảnh tư liệu

Mới đây ông Nghĩa vừa tham gia giám sát trọng tài tại Giải U21 Quốc gia 2024. Trong vai trò cao hơn cả "vua sân cỏ" tại Giải U21 Quốc gia 2024, ông Nghĩa có trách nhiệm quản lý trọng tài; tham gia công tác chuẩn bị cho lực lượng điều hành trận đấu; ngoài ra, còn theo dõi kiểm tra, phát hiện những diễn biến đặc biệt về trọng tài.

Được biết, các trận đấu do ông Nguyễn Đình Nghĩa giám sát đều diễn ra tốt đẹp, không xảy ra sai sót, qua đó, góp phần mang đến một giải đấu thành công.

Ông Nguyễn Đình Nghĩa từng là cựu cầu thủ của Sông Lam Nghệ An. Sau khi giải nghệ, năm 1993, ông Nghĩa trở về làm huấn luyện viên tại lò đào tạo bóng đá trẻ xứ Nghệ. Năm 1995 đến 1998, ông Nghĩa chuyển qua làm công tác trọng tài. Tuy nhiên sau đó, Sông Lam Nghệ An tiếp tục mời ông quay về làm công tác huấn luyện và giữ chức Trưởng phòng Đào tạo. Khi Ngân hàng Bắc Á vào tiếp quản Sông Lam Nghệ An, ông Nguyễn Đình Nghĩa được phân công giữ chức Phó Giám đốc điều hành câu lạc bộ. Năm 2021, Sông Lam Nghệ An được chuyển giao sang nhà tài trợ mới Tân Long, ông Nguyễn Đình Nghĩa được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng giám đốc, Giám đốc Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An.

Hiện nay, ngoài làm công tác giám sát trọng tài quốc gia, ông Nguyễn Đình Nghĩa còn là Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Nghệ An./.