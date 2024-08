Thể thao Ông Đinh Văn Dũng - cựu trợ lý huấn luyện viên trưởng Sông Lam Nghệ An nhận lời dẫn dắt CLB Bóng đá Kon Tum Sau khi không còn làm trợ lý huấn luyện viên trưởng tại Đội 1 Sông Lam Nghệ An, huấn luyện viên Đinh Văn Dũng quyết định dẫn dắt đội bóng hạng Nhì Kon Tum.

Vào cuối mùa giải 2023/24, huấn luyện viên Đinh Văn Dũng thôi làm trợ lý huấn luyện viên trưởng tại Đội 1 Sông Lam Nghệ An. Sau quãng thời gian nghỉ ngơi, huấn luyện viên giàu thành tích của bóng đá xứ Nghệ quyết định gia nhập CLB Bóng đá Kon Tum trong vai trò thuyền trưởng.

Huấn luyện viên Đinh Văn Dũng (đứng thứ 2 từ trái sang) khi đang là trợ lý huấn luyện viên trưởng tại Đội 1 Sông Lam Nghệ An. Ảnh: SLNA

Trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nghệ An, vị huấn luyện viên sinh năm 1960 chia sẻ: "Năm nay tôi đã ngoài 60 tuổi, nhưng niềm đam mê với bóng đá vẫn luôn rực cháy. Vậy nên, khi nhận được lời đề nghị từ phía lãnh đạo CLB Bóng đá Kon Tum, tôi đã đồng ý để tiếp tục thử sức tại môi trường mới. Tôi thấy CLB Bóng đá Kon Tum là đội bóng giàu khát khao, với nhiều cầu thủ tiềm năng. Tôi rất háo hức khi đến làm việc tại câu lạc bộ này. Tại đây, tôi được lãnh đạo đội bóng đề nghị trong vai trò huấn luyện viên trưởng, hoặc Giám đốc kỹ thuật CLB Bóng đá Kon Tum".

Huấn luyện viên Đinh Văn Dũng sinh ra ở tỉnh Thanh Hóa, nhưng gần như suốt sự nghiệp của ông gắn liền với Sông Lam Nghệ An. Năm 1985, ông Dũng đầu quân cho Sông Lam Nghệ An. Sau khi giải nghệ vào năm 1996, ông chuyển sang công tác huấn luyện tại lò đào tạo bóng đá trẻ xứ Nghệ.

Gần 30 năm làm huấn luyện viên trưởng cho các đội trẻ Sông Lam Nghệ An, ông Dũng đã mang về nhiều tấm Huy chương Vàng cho bóng đá xứ Nghệ. Trong đó phải kể đến 4 chức vô địch với U18, U19 Sông Lam Nghệ An tại Giải U18 và U19 Quốc gia, 2 lần giành Huy chương Vàng tại Giải U21 Quốc gia cùng U21 Sông Lam Nghệ An và rất nhiều chức vô địch khác cùng các đội trẻ của Sông Lam Nghệ An. Ông được xem là huấn luyện viên "hái vàng" cho bóng đá trẻ xứ Nghệ.

Huấn luyện viên Đinh Văn Dũng từng góp mặt trong thành phần Ban huấn luyện của U19 Việt Nam. Ảnh: NVCC

Đặc biệt, ông Dũng từng góp mặt trong thành phần Ban huấn luyện của U19 Việt Nam - lứa cầu thủ làm nên lịch sử cho bóng đá Việt Nam với tấm vé dự VCK FIFA U20 World Cup 2017.

Với kinh nghiệm làm huấn luyện viên lâu năm, Câu lạc bộ Bóng đá Kon Tum hy vọng vị chiến lược gia sinh năm 1960 sẽ giúp đội bóng thi đấu tốt ở giải hạng Nhì, qua đó thăng hạng ở mùa giải tới.