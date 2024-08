Thể thao Những 'khắc tinh' của Sông Lam Nghệ An Đội bóng dù mạnh đến đâu thì vẫn luôn có 1 đối thủ khắc tinh khiến cho họ phải khốn đốn trong những lần đối đầu. Vậy đâu là khắc tinh của Sông Lam Nghệ An và đâu là "con mồi" ưa thích của đội bóng xứ Nghệ?

Trong 13 đối thủ tham dự V.League 2024/2025 của đội bóng xứ Nghệ thì con mồi ưa thích nhất chính là Becamex Bình Dương và Hoàng Anh Gia Lai. Cả 2 đội bóng này đều phải nhận 12 thất bại trong 20 lần gặp nhau gần đây nhất.

Đặc biệt, đội bóng của bầu Đức chưa bao giờ thắng Sông Lam Nghệ An tại sân Vinh kể từ năm 2010. Trong đó, 6 trận đấu gần đây nhất thì đội bóng xứ Nghệ thắng 5 trận và chỉ để thua 1 trận trước đội bóng phố núi. Do đó, nói Hoàng Anh Gia Lai là "con mồi" ưa thích của Sông Lam Nghệ An là điều dễ hiểu.

Hoàng Anh Gia Lai là 1 trong những con mồi ưa thích nhất của đội bóng xứ Nghệ. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

Khá khẩm hơn đội bóng phố núi là Becamex Bình Dương. Đội bóng đất Thủ đã phá được dớp 8 năm không biết mùi thắng lợi tại sân Vinh và 16 trận liên tiếp chỉ biết hòa và thua trước đội bóng xứ Nghệ.

Bên cạnh Hoàng Anh Gia Lai, Becamex Bình Dương thì SHB Đà Nẵng, Quy Nhơn Bình Định hay Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh là những "kho điểm" của đội bóng xứ Nghệ. Tỷ lệ bất bại khi gặp những đội bóng này của Sông Lam Nghệ An lên đến gần 70%.

Ngược lại, có những đội bóng khiến cho đội bóng xứ Nghệ phải "khiếp sợ" khi đối đầu. Đó là Công an Hà Nội với tỷ lệ chiến thắng lên đến 100% trong những năm qua. Trong cả 3 lần gặp nhau gần đây nhất giữa 2 đội thì phần thắng đều nghiêng về phía đội bóng ngành Công an.

Cùng với đó là Câu lạc bộ Hà Nội, Đông Á Thanh Hóa hay Thể Công Viettel. Đây là những đội bóng khiến cho Sông Lam Nghệ An phải nhận tỷ lệ thất bại lên đến 55% trong những năm gần đây.

Đội bóng xứ Thanh có lực lượng không quá hùng hậu nhưng vẫn thường xuyên thể hiện sự khó chịu khi giành chiến thắng 11/20 trận đấu gần nhất. Và cả 2 trận đấu đối đầu ở V.League mùa giải trước thì Đông Á Thanh Hóa đều là những người giành trọn vẹn 3 điểm. Lần gần đây nhất đội bóng xứ Nghệ thắng được người hàng xóm là từ tháng 4/2019 với tỷ số 1-0 trên sân nhà.

Sông Lam Nghệ An toàn thua trong những lần gần đây nhất gặp Công an Hà Nội. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

Cũng giành được chiến thắng 11/20 trận đấu gần đây nhất với Sông Lam Nghệ An là Câu lạc bộ Hà Nội. Sức mạnh và sự ổn định trong nhiều năm lại đây của đội bóng Thủ đô đã khiến cho đội bóng xứ Nghệ liên tục phải nhận những thất bại. Tại mùa giải năm nay, e rằng, đội bóng của bầu Hiển vẫn sẽ là 1 ngọn núi cao đối với thầy trò huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn.

Thật bất ngờ, khi chiến thắng 2-0 ở vòng đấu cuối cùng V.League 2023/2024 là chiến thắng thứ 2 của Sông Lam Nghệ An trước Thể Công Viettel trong 11 trận đấu gần đây nhất. Chiến thắng này đã giúp cho đội bóng xứ Nghệ thoát hiểm ngoạn mục tại mùa giải vừa qua. Chiến thắng này cũng sẽ giúp cho đoàn quân của huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn tự tin hơn khi tiếp đón đội bóng áo lính vào tháng 11 tới.

Đội bóng xứ Nghệ vẫn đang tích cực hoàn thiện những khâu cuối cùng để sẵn sàng cho mùa giải mới. Hy vọng những sự chuẩn bị kỹ lưỡng này sẽ giúp cho thầy trò huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn xóa đi những cái 'dớp' xấu tại mùa giải năm nay./.