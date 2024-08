Thể thao Sông Lam Nghệ An có tân trợ lý huấn luyện viên trưởng Ông Nguyễn Quang Thọ, thuộc Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An vừa được bổ nhiệm làm trợ lý huấn luyện viên đội 1 Sông Lam Nghệ An.

Bước đến mùa giải 2024/25, Sông Lam Nghệ An quyết định bổ sung thêm 1 trợ lý huấn luyện viên trưởng. Người được chọn vào vị trí này là huấn luyện viên Nguyễn Quang Thọ, thuộc Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An. Quyết định được câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An ban hành vào ngày 15/8/2024.

Huấn luyện viên Nguyễn Quang Thọ cùng đội U11 Sông Lam Nghệ An giành chức vô địch Giải Nhi đồng toàn quốc năm 2024. Ảnh: Sỹ Hiếu

Trước đó vào tháng 5 năm 2022, ông Thọ chính thức gia nhập Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An. Cùng năm, huấn luyện viên sinh năm 1978, làm trợ lý huấn luyện viên cho U11 Sông Lam Nghệ An và giúp đội bóng giành chức vô địch Giải Nhi đồng toàn quốc năm 2022.

Đến năm 2023, ông Thọ được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng U10 Sông Lam Nghệ An. Sau 1 năm rèn dũa kỹ chiến thuật cho các học trò, tại Giải U11 Quốc gia 2024, với vai trò thuyền trưởng, ông Thọ đã cùng U11 Sông Lam Nghệ An có lần thứ 8 bước lên ngôi vị cao nhất của giải Nhi đồng toàn quốc.

Khi còn là cầu thủ, Nguyễn Quang Thọ từng biết đến là 1 trong những trung vệ trụ cột tại đội 1 Sông Lam Nghệ An. Trải qua 10 năm thi đấu cho Sông Lam Nghệ An (từ năm 1996 đến 2006) huấn luyện viên Nguyễn Quang Thọ cùng các đồng đội như Hữu Thắng, Quang Trường, Văn Sỹ Hùng... đã giành được chức vô địch V-League năm 2000.

Đến mùa giải 2007, trung vệ sinh năm 1978 quyết định gia nhập đội bóng Quảng Ninh. Đến năm 2008, ông Thọ chính thức giã từ sự nghiệp trong màu áo của Hải An Sài Gòn United.

Sau giải nghệ, huấn luyện viên Nguyễn Quang Thọ trở về làm huấn luyện viên cho Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Hà Nội T&T đóng tại Cửa Lò.

Năm 2021, sau khi Tân Long chính thức tiếp quản Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An, huấn luyện viên Nguyễn Quang Thọ được tuyển dụng vào làm huấn luyện viên cho Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An.

Như vậy, với việc bổ sung thêm huấn luyện viên Nguyễn Quang Thọ vào vị trí trợ lý huấn luyện viên trưởng, hiện ban huấn luyện đội chủ sân Vinh gồm: Huấn luyện viên trưởng Phạm Anh Tuấn; các trợ lý huấn luyện viên trưởng: Phan Như Thuật, Phạm Văn Quyến, Phạm Đức Anh và Nguyễn Quang Thọ.