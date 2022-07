Đã đóng tuyến đường mòn cắt ngang qua Khu Công nghiệp WHA ở Nghi Lộc

(Baonghean.vn) - Sau 3 năm xây dựng tuyến đường mới thay thế con đường mòn cũ chạy cắt ngang qua Dự án KCN WHA Industrial Zone 1 Nghệ An triển khai trên địa bàn xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc), ngày 13/7 chính quyền địa phương đã thực hiện việc đóng con đường mòn theo đúng các quy định.

Sáng 13/7/2022, chính quyền địa phương các cấp tại huyện Nghi Lộc và các lực lượng chức năng đã tiến hành cưỡng chế đóng con đường mòn cũ chạy cắt ngang qua Dự án KCN WHA Industrial Zone 1 Nghệ An triển khai trên địa bàn xã Nghi Thuận (Nghi Lộc).

Đến 17h chiều cùng ngày, công việc đóng con đường đã hoàn thành. Cụ thể, con đường mòn cũ cắt qua Dự án KCN WHA đã được dỡ bỏ, đóng lối đi vào khu công nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi trong thu hút đầu tư cho huyện và tỉnh.

Đây là con đường nằm trong quy hoạch Khu Công nghiệp WHA Industrial Zone 1 Nghệ An, nối từ xóm Khánh Thiện, Bình Thuận, Rú Thần xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc ra Quốc lộ 7C (đường N5). Việc duy trì con đường cũ này không chỉ cản trở việc xây dựng, phát triển chung của Dự án mà còn gây mất ATGT cho người dân khi lưu thông.

Do vậy, để đảm bảo quy hoạch và thuận lợi cho nhu cầu đi lại cho người dân, Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam đã phối hợp UBND huyện Nghi Lộc, Công ty WHA Industrial Zone đầu tư đoạn đường mới thay thế con đường cũ. Con đường mới nằm sát khu công nghiệp, có chiều dài 740m, bề rộng mặt đường 6,5m bằng bê tông cốt thép, có đèn đường chiếu sáng, cây xanh đảm bảo tiêu chuẩn phục vụ cho nhân dân địa phương lưu thông từ tháng 9/2019.

Tuy con đường mới thay thế đường cũ đã hoàn thành, song một số hộ dân chủ yếu ở xóm Bình Thuận vẫn cố tình ngăn cản dù trước đó, ngày 17/01/2022, UBND huyện Nghi Lộc đã ban hành Thông báo số 33/TB-UBND về việc đóng đường mòn cũ để bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư vào thực hiện dự án. Từ đó đến nay, việc đóng con đường này chưa thực hiện được do sự chống đối của một số người dân ở xóm Bình Thuận, dù các cấp ngành và chính quyền địa phương đã nhiều lần tuyên truyền, vận động, tổ chức đối thoại trực tiếp với người dân.

Sáng 13/7, trong khi các lực lượng chức năng tiến hành đóng đường thì có một số đối tượng đã ra ngăn cản, tụ tập và đánh bị thương một số chiến sỹ cảnh sát cơ động. Lực lượng chức năng đã bắt giữ một số cá nhân có hành vi kích động, chống người thi hành công vụ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 30/3/2022, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Thông báo 277/TB-UBND về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tại buổi làm việc giải quyết một số vướng mắc liên quan đến đoạn đường nối từ QL7C vào xóm Bình Thuận, xã Nghi Thuận cắt qua Khu Công nghiệp WHA Industrial Zone 1 - Nghệ An và đã giao trách nhiệm cụ thể cho UBND huyện Nghi Lộc. Ngày 8/4/2022, UBND huyện Nghi Lộc ban hành Thông báo số 240/TB-UBND về việc thực hiện các nội dung thông báo của UBND tỉnh. Các cấp ngành cũng đã thẩm định quá trình lập quy hoạch đối với Dự án WHA Industrial Zone 1 – Nghệ An giai đoạn 1 (143,5 ha) đã thực hiện đầy đủ, đúng pháp luật.

Dự án KCN WHA Industrial Zone 1 Nghệ An là một trong những dự án trọng điểm của tỉnh Nghệ An; tạo ra không gian kinh tế, thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước, góp phần quan trọng vào dịch chuyển cơ cấu kinh tế, phát triển sản xuất công nghiệp, thúc đẩy ngành công nghiệp, dịch vụ của xã Nghi Thuận nói riêng và huyện Nghi Lộc nói chung phát triển mạnh.

Kết cấu hạ tầng điện, đường, trường, trạm được đầu tư khang trang, đồng bộ; hệ thống giao thông đi lại thuận lợi, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc. Bởi vậy, việc đóng tuyến đường mòn cũ, tạo điều kiện cho dự án phát triển là cần thiết, mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng và làm cho địa phương ngày càng phát triển hơn.