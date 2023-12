Đã tìm thấy cháu bé 2 tuổi mất tích ở Hoàng Mai

Theo ông Nguyễn Đình Hanh, Chủ tịch UBND phường Quỳnh Xuân, Thị xã Hoàng Mai: Khoảng 8h25 sáng nay 2/12, cháu bé Đoàn Phúc An trú tại khối 1, phường Quỳnh Xuân, Thị xã Hoàng Mai đã được tìm thấy tại vùng hoang vắng cách nhà khoảng 3 km.

Sức khoẻ cháu bé hiện ổn định, không có tổn thương lớn và cháu đã được đưa về với bố mẹ.

Sức khỏe cháu Đoàn Phúc An hiện ổn định. Ảnh: CSCC

Trước đó, Báo Nghệ An đã đưa tin, khoảng 14h30 ngày 29/11, do bố mẹ đi làm nên cháu được gửi ở nhà cùng bà nội. Thời điểm này, anh trai 8 tuổi của cháu Phúc An đi ra cổng chơi và cháu cũng theo sau. Ít phút sau, không thấy Phúc An đâu, bà nội hỏi anh trai của cháu thì biết cháu chạy ra cổng nên đã đi tìm. Tuy nhiên, mặc dù đã tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không thấy Phúc An đâu nên gia đình đã ngay lập tức báo với chính quyền địa phương. Công an thị xã Hoàng Mai cũng đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an tỉnh Nghệ An sử dụng cả chó nghiệp vụ để tìm kiếm.

Hiện, nguyên nhân cháu Đoàn Phúc An mất tích trong mấy ngày qua đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.