Pháp luật Đã tìm thấy một ngư dân Quỳnh Lưu còn sống trong vụ chìm tàu cá trên đường vào lạch Ngư dân được tìm thấy là anh Trần Văn H. - 30 tuổi, trú tại xã Văn Hải là 1 trong 4 nạn nhân trong vụ chìm tàu cá trên đường vào lạch.

Chiều 19/3, ông Cao Xuân Điệp – Chủ tịch UBND xã Văn Hải, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An cho biết: lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy anh H. cách điểm tàu cá gặp nạn khoảng 10 hải lý. Thời điểm tàu cá phát hiện anh H. trôi dạt trên biển có mặc áo phao, sức khỏe yếu. “Hiện nay anh H. đang được chăm sóc tích cực và đưa vào bờ. Các lực lượng đang khẩn trương tìm kiếm 3 ngư dân còn lại”.

Người thân đang mong ngóng tin tức của 3 thuyền viên hiện đang mất tích. Ảnh: Việt Hùng

Ông Cao Xuân Điệp – Chủ tịch UBND xã Văn Hải, huyện Quỳnh Lưu cho biết thêm: “Trong ngày 19/3, chính quyền xã Văn Hải và đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Quỳnh Lưu đã tới gia đình các ngư dân mất tích để động viên, thăm hỏi. Các nạn nhân đang mất tích gồm: ông Nguyễn Văn C. (thuyền trưởng), Lê Tuấn A, trú tại xã Văn Hải, huyện Quỳnh Lưu và ông Bùi Sỹ N. trú tại xã Thuận Long, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An. Tham gia tìm kiếm các ngư dân mất tích, ngoài các tàu cá đánh bắt gần khu vực tàu gặp nạn còn có các chiến sĩ của Hải đội 2, Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An, tàu cứu nạn CN09".

Đại diện UBMTTQ huyện và địa phương tổ chức đoàn thăm hỏi, động viên các gia đình có người thân mất tích. Ảnh: Việt Hùng

Trước tình hình thực tế, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo, điều động thêm 1 tàu thuộc lực lượng Cảnh sát Biển và 1 tàu khác của Hải đoàn 38 BĐBP đang thực hiện nhiệm vụ trên khu vực biển tham gia tìm kiếm 3 nạn nhân còn mất tích. Tuy nhiên, trong điều kiện trên biển có gió mùa Đông Bắc thổi mạnh, trời sắp tối nên công tác tìm kiếm cứu nạn gặp nhiều khó khăn.

Như baonghean.vn đã đưa tin vào lúc 18h00' ngày 18/03/2025, tàu cá NA-80209-TS do ông Nguyễn Văn C. - Thuyền trưởng điều khiển, và 3 thuyền viên gặp nạn khi đang trên đường vào lạch Quèn, trên vùng biển cách đảo Mắt khoảng 5-6 hải lý (tại tọa độ 18052'N-105056'E). Nguyên nhân tàu chìm hiện chưa rõ.

Cán bộ, chiến sĩ trên các phân đội tàu của Hải đội Biên phòng 2, BĐBP tỉnh Nghệ An trực tiếp tham gia tìm kiếm, cứu nạn các nạn nhân. Ảnh: Việt Hùng

04 người trên tàu mất tích gồm: Thuyền trưởng: Nguyễn Văn C. (SN 1980), thường trú tại thôn 9, xã Văn Hải, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Máy trưởng Trần Văn H. (SN 1995), thường trú tại thôn 4, xã Văn Hải và 2 thuyền viên: Lê Tuấn A. (SN 2005), thường trú thôn 4, xã Văn Hải và Bùi Sỹ N. (SN 1977), thường trú tại thôn Minh Thành, xã Thuận Long, huyện Quỳnh Lưu.

Tàu cá NA-80209-TS có công suất 320 CV, sản xuất năm 2011 tại Nghệ An. Tàu xuất phát tại lạch Quèn ngày 17/3/2025.