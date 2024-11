Nghệ An sẽ tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2025

Việc tổ chức Hội thi nhằm nâng cao ý thức, nhận thức, trách nhiệm của Nhân dân trong công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH), cũng như tuyên truyền sâu rộng về vai trò, ý nghĩa thiết thực của mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC”; tiếp tục đưa hoạt động của các “Tổ liên gia an toàn PCCC” đi vào thực chất, hiệu quả hơn. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH, đồng thời là dịp để người dân trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức về công tác PCCC và CNCH.

UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc triển khai Kế hoạch này. Các cơ quan, đơn vị phối hợp, hướng dẫn UBND các huyện, thành, thị triển khai tổ chức Hội thi hiệu quả, đảm bảo đúng thời gian; tham mưu đề xuất lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo PCCC và CNCH tỉnh dự, chỉ đạo Hội thi tại một số địa phương.

UBND các huyện, thành, thị chỉ đạo UBND cấp xã phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục đẩy mạnh nhân rộng mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” đối với loại hình nhà ở riêng lẻ, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh, nhà liền kề trên địa bàn.

Tại Kế hoạch này, UBND tỉnh cũng yêu cầu thành phố Vinh, thị xã Thái Hòa, các huyện: Đô Lương, Thanh Chương, Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Yên Thành xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và CNCH “Tổ liên gia an toàn PCCC” tại cấp huyện đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ đề ra. Đồng thời, thành lập Ban Tổ chức, Ban Trọng tài Hội thi cấp huyện; chủ động bố trí nguồn kinh phí tổ chức Hội thi đảm bảo theo quy định; chỉ đạo, hướng dẫn công tác trang trí tuyên truyền tại khu vực tổ chức Hội thi và các tuyến đường chính trên địa bàn.

Các cơ quan báo chí, hệ thống truyền thanh cơ sở tăng cường tuyên truyền về công tác PCCC và Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và CNCH “Tổ liên gia an toàn PCCC” tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng…

Từ kết quả Hội thi cấp huyện và cấp tỉnh năm 2024, đã lựa chọn Tổ liên gia an toàn PCCC xóm Khoa Đà, xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên đại diện toàn tỉnh tham gia Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC cấp cụm tại tỉnh Bình Định do Bộ Công an tổ chức, kết quả đã đoạt cả 2 giải Nhất lý thuyết, thực hành, chung cuộc đoạt giải Nhất toàn đoàn tại Hội thi.