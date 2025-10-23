Bất động sản “Đại bàng” hạ cánh, du lịch thăng hạng, Đồng Hới trở thành “miền đất hứa” của nhà đầu tư Những năm gần đây, Đồng Hới liên tục lọt vào “tầm ngắm” của các nhà đầu tư bất động sản giữa làn sóng đổ bộ của nhiều “ông lớn” cùng những bứt phá trong du lịch.

Sự hình thành của nhiều dự án lớn đang từng bước định hình diện mạo mới cho Quảng Trị. Ảnh: Sun Group



Liên tiếp đón các “ông lớn”

Đầu tháng 10/2025, UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp cùng Tập đoàn Sun Group chính thức khởi động 3 dự án quy mô lớn tại Đồng Hới với tổng vốn đầu tư hơn 38.000 tỷ đồng, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của khu vực ven biển miền Trung. Trước đó, tỉnh này cũng đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự án tổ hợp giáo dục 338 tỷ đồng của tập đoàn FPT, hứa hẹn trở thành điểm nhấn giáo dục chất lượng cao, góp phần nâng tầm đời sống đô thị và thu hút cộng đồng cư dân trẻ đến an cư, lập nghiệp tại Đồng Hới.

UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp cùng Tập đoàn Sun Group tổ chức lễ khởi động cụm dự án với tổng diện tích gần 780 ha tại Đồng Hới. Ảnh: Sun Group

Ngoài ra, Đồng Hới còn ghi nhận sự góp mặt của hàng loạt tên tuổi lớn như Regal Group, ROX Living, Vinpearl…, hứa hẹn hình thành trung tâm du lịch - giải trí mới, đáp ứng nhu cầu lưu trú và trải nghiệm của dòng khách cao cấp.

Thực tế cho thấy, mỗi khi các tập đoàn lớn triển khai dự án quy mô, khu vực lân cận thường được hưởng lợi rõ rệt. Tại Quảng Ninh, các quần thể nghỉ dưỡng Sun Group đã kéo mặt bằng giá đất Bãi Cháy và Hạ Long tăng mạnh. Tương tự, ở Thanh Hóa, Sun Mega City góp phần làm “thức giấc” khu Nam thành phố. Với Đồng Hới, sự hội tụ của Regal Legend, FLC, Vinpearl cùng làn sóng đầu tư mới từ Sun Group và FPT đang mở ra kịch bản phát triển tương tự, nơi bất động sản tăng giá trị song hành cùng nhịp thăng hoa của du lịch miền Trung.

Thăng hạng trên bản đồ du lịch quốc tế

Không dừng lại ở việc đón các tập đoàn lớn về đầu tư, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025, Quảng Bình (trước sáp nhập) cũng đã đón hơn 2.1 triệu lượt khách du lịch. Trong đó, hơn 836.900 lượt khách đến Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Đặc biệt, tháng 10/2025, nơi đây vừa giành cú đúp danh hiệu tại World Travel Awards 2025, trở thành “Điểm đến thiên nhiên hàng đầu Việt Nam” và là “Vườn quốc gia hàng đầu châu Á”.

Lãnh đạo Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng nhận "cú đúp" giải thưởng tại Lễ trao giải Du lịch Thế giới 2025 (World Travel Awards - WTA) tại Hong Kong. Ảnh: Hoàng Thành

Với lợi thế cửa ngõ dẫn vào Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng, Đồng Hới cũng thu hút lượng lớn khách du lịch trong và ngoài nước nhờ sở hữu bờ biển Nhật Lệ nổi tiếng, hạ tầng du lịch liên tục được đầu tư, nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp và tổ hợp giải trí quy mô hiện hữu. Khi dòng khách quốc tế và nội địa đổ về, những dự án sở hữu vị trí đẹp, kết nối thuận tiện và hệ sinh thái dịch vụ hoàn chỉnh trở thành tâm điểm đầu tư mới, đây cũng là thời cơ vàng để nhà đầu tư xuống tiền.

Thời cơ vàng đón sóng tăng giá cho bất động sản

Sự xuất hiện của Sun Group với loạt dự án trọng điểm tại Đồng Hới đang tạo nên cú hích mạnh mẽ cho thị trường bất động sản khu vực. Việc Phong Nha - Kẻ Bàng nhận cú đúp danh hiệu quốc tế cũng kích cầu du lịch và gia tăng nhu cầu lưu trú tại đây.

Nằm liền kề cụm dự án quy mô của Sun Group, thuộc trung tâm hành lang phát triển du lịch - đô thị, đồng thời, thuận tiện di chuyển đến vườn quốc gia hàng đầu châu Á, Regal Legend hưởng lợi trực tiếp từ dòng khách du lịch đang gia tăng và hiệu ứng lan tỏa giá trị đất ven biển. Với quy hoạch bài bản trên tổng diện tích 21 ha, tiện ích đồng bộ và khả năng khai thác đa năng từ lưu trú, thương mại đến nghỉ dưỡng, Regal Legend được giới chuyên môn đánh giá là “điểm trũng” đầu tư mới tại Bắc Trung Bộ, nhờ hội tụ cả tiềm năng tăng giá và giá trị khai thác thực tế trong dài hạn.

Kinh đô du lịch biển Regal Legend, đại đô thị biển đa chức năng, hội tụ thương mại, giải trí, nghỉ dưỡng và cư trú. Ảnh: Regal Group

Regal Legend ghi nhận khả năng thu hút nguồn cầu thực cao, từ khách du lịch đến nhà đầu tư thứ cấp. Đại nhạc hội Legend Fest cùng chuỗi lễ hội thường xuyên diễn ra tại dự án thu hút trăm nghìn lượt du khách ghé đến mỗi năm. Những yếu tố này góp phần tạo nguồn thu cho thuê ổn định lên tới 90 triệu đồng/tháng, bảo đảm tăng trưởng giá trị vốn theo quy hoạch vùng.

Điểm nổi bật của Regal Legend nằm ở dự án tổ hợp tòa tháp căn hộ hạng sang Regal Residence. Mỗi căn hộ được thiết kế theo chuẩn nghỉ dưỡng quốc tế, tối ưu công năng và tầm nhìn hướng biển. Đặc biệt, dự án có sự tham gia của đơn vị vận hành chuyên nghiệp, mang lại khả năng khai thác cho thuê ổn định, giúp chủ sở hữu vừa tận hưởng không gian sống cao cấp, vừa duy trì giá trị và dòng tiền dài hạn.

Regal Residence Dong Hoi sở hữu tọa độ “kim cương”, trực diện biển Bảo Ninh, nằm giữa trái tim sôi động của đại đô thị du lịch biển Regal Legend. Ảnh: Regal Group

Cùng với sự góp mặt của Sun Group, Vingroup và nhiều “ông lớn” khác, Regal Group đang tạo nên cú hích phát triển toàn diện cho hạ tầng và thương mại Quảng Trị, mở ra biên độ tăng giá hấp dẫn và lợi thế đón đầu cho nhà đầu tư Regal Residence ở giai đoạn sớm, khi tiềm năng khai thác cho thuê đang trên đà bứt phá. Việc lựa chọn “xuống tiền” ở thời điểm này được xem là lựa chọn đầu tư thông minh, bởi lẽ thị trường bất động sản sẽ bùng nổ mạnh mẽ và nhà đầu tư đến sớm chắc chắn sẽ hưởng lợi lớn.