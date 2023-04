Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri huyện Quỳnh Lưu

Muỗi là một trong những "thủ phạm" gây ra những bệnh truyền nhiễm cho cả người lớn và trẻ nhỏ. Dưới đây là một số phương pháp phòng tránh muỗi đốt một cách tự nhiên, an toàn cho trẻ em mà gia đình nên tham khảo để bảo vệ sức khỏe cho các thành viên.

(Baonghean.vn) - Sáng 26/4, bà Vi Thị Quyên – Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn cùng đại diện Phòng Lao động thương binh & xã hội đến thăm hỏi, động viên gia đình anh Cụt Văn May, trú tại bản Lưu Tiến, xã Chiêu Lưu bị cháy nhà vào đêm 25/4.

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp nghỉ lễ; Ra mắt Câu lạc bộ Thanh niên khởi nghiệp tỉnh Nghệ An; Niềm vui trên những con tàu 67… là những thông tin nổi bật ngày 26/4.