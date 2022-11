Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri và dự Ngày hội Đại đoàn kết ở huyện Quỳ Hợp

(Baonghean.vn) - Chiều 17/11, hoà chung không khí vui tươi của nhân dân cả nước đón chào 92 năm Ngày thành lập Mặt trận Thống nhất Việt Nam (18/11), tại bản Hoà Sơn, xã Tà Cạ (Kỳ Sơn) đã diễn ra Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa 15.

(Baonghean.vn)- Ngày 17/11, Hội nghị Kết nối cung - cầu giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành năm 2022 do UBND Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức, đã chính thức khai mạc.

(Baonghean.vn) - Ngày 17/11, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An phối hợp với huyện Quỳ Hợp tổ chức lễ trao tặng nhà tình nghĩa cho 3 gia đình thân nhân liệt sĩ ở các xã Nghĩa Xuân, Châu Lý và Châu Cường.

(Baonghean.vn) - Chiều cùng ngày, các đại biểu Quốc hội khóa XV gồm: Thiếu tướng Trần Đức Thuận - Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; ông Vi Văn Sơn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh có cuộc tiếp xúc cử tri và dự Ngày hội Đại đoàn kết tại xóm Nha Tra, xã Đồng Văn (Tân Kỳ).

(Baonghean.vn)- Ngày 17/11, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 11/2022.

(Baonghean.vn) - Luật Biên phòng Việt Nam Biên phòng Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022 là văn bản có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là cơ sở pháp lý để xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia. Nhằm từng bước đưa Luật Biên phòng Việt Nam vào cuộc sống, thời gian qua, các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến cán bộ và nhân dân trên địa bàn đơn vị quản lý. Báo Nghệ An có cuộc trao đổi với Đại tá Hồ Quyết Thắng - Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) về vấn đề này.