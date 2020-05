Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty Điện lực Nghệ An nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sáng 29/5, Đảng bộ Công ty Điện lực Nghệ An tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Dự đại hội có đồng chí Thái Khắc Thư – Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ. Ảnh: Thanh Lê Hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ



Đảng bộ Công ty Điện lực Nghệ An có 551 đảng viên, sinh hoạt tại 35 chi bộ. Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy Công ty đã có nhiều chủ trương và biện pháp cụ thể, chủ động khắc phục vượt qua khó khăn, thử thách hoàn thành toàn diện kế hoạch, sản xuất, kinh doanh hàng năm, nhịp độ tăng trưởng các chỉ tiêu đạt so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XIXX đề ra.

Nổi bật, doanh thu năm 2019 tăng so với năm 2015 là 97,2%, bình quân tăng 19,5%; điện thương phẩm năm 2019 tăng so với năm 2015 là 78,5%, bình quân tăng 15,1%; tỷ lệ tổn thất năm 2019 giảm so với năm 2015 là 1,65%.

Đời sống người lao động ổn định, 100% lao động thường xuyên có việc làm; công ty hoàn thành các chỉ tiêu nộp ngân sách nhà nước, BHXH, BHYT, BHTN.

Đồng chí Bành Hồng Hiển - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An phát biểu khai mạc đại hội. Ảnh: Thanh Lê Trong những năm qua, lưới điện không ngừng được cải tạo, chất lượng điện được nâng lên, công tác vận hành lưới điện thực hiện tương đối tốt, đảm bảo cung cấp điện liên tục, an toàn và chất lượng. Công ty chú trọng đảm bảo công tác an toàn lao động và được Tổng Công ty khen thưởng.



Hàng năm, Công ty đã xây dựng và ban hành kế hoạch triển khai phát động các phong trào thi đua thực hiện văn hóa doanh nghiệp; sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh; thực hiện tốt mô hình 5S nhằm tạo môi trường làm việc khoa học, sạch sẽ gọn gàng, thông qua đó nâng cao năng suất, hiệu quả công việc, giảm thiểu lãng phí.

Các đảng viên biểu quyết thống nhất các nội dung tại đại hội. Ảnh: Thanh Lê Đảng ủy tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; tiến hành sắp xếp, củng cố, kiện toàn tổ chức, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ và chất lượng đội ngũ đảng viên.



Bên cạnh đó, Đảng ủy tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, có tay nghề cao đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất, kinh doanh. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường, tiếp tục củng cố và phát huy, hoạt động của các đoàn thể có nhiều đổi mới, sáng tạo, công tác phát triển đảng viên được chú trọng.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Công ty Điện lực Nghệ An quan tâm thực hiện tốt công tác an sinh xã hội với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa như nhận phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, xây dựng 3 nhà tình nghĩa, xây dựng 3 căn nhà cho cán bộ, công nhân viên có hoàn cảnh khó khăn; tích cực tham gia các chương trình do các cấp, ngành phát động với tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ Công ty Điện lực Nghệ An nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Thanh Lê Các đảng viên thực hiện công tác bầu cử tại đại hội. Ảnh: Thanh Lê

Phát huy vai trò của tổ chức đảng

Đại hội thảo luận và thống nhất mục tiêu tổng quát của nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ Công ty Điện lực Nghệ An là tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, chi bộ; đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, phát huy dân chủ, kỷ cương, đoàn kết, môi trường văn hóa, thực hiện sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu.

Đảm bảo việc làm, đời sống và các chế độ, chính sách đối với người lao động; giữ vững quốc phòng - an ninh, an toàn lao động, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội; hoàn thành nghĩa vụ ngân sách nhà nước; tiếp tục giữ vững danh hiệu Đảng bộ Trong sạch vững mạnh tiêu biểu, các đoàn thể vững mạnh.

Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Thái Khắc Thư phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: Thanh Lê

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Thái Khắc Thư - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao kết quả Đảng bộ Công ty Điện lực đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Nhấn mạnh Nghệ An là tỉnh thường xuyên gặp thiên tai, bão lũ, ảnh hưởng không nhỏ đối với việc sản xuất, kinh doanh của ngành Điện, trong khi nhu cầu điện của doanh nghiệp và người dân ngày càng cao, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đề nghị, thời gian tới Công ty cần đề ra chiến lược giải pháp có hiệu quả để tiếp tục nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Đảng ủy cần tiếp tục chăm lo đào tạo đội ngũ cán bộ nâng cao tay nghề, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, Đảng ủy cần quan tâm công tác xây dựng Đảng; tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt chi bộ; phát huy vai trò Đảng lãnh đạo toàn diện từ sản xuất, kinh doanh đến công tác cán bộ,...

Ra mắt BCH Đảng bộ Công ty Điện lực Nghệ An nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Thanh Lê

Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ bầu BCH Đảng bộ Công ty Điện lực Nghệ An khóa XXX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 15 đồng chí. Tại phiên họp thứ nhất của BCH Đảng bộ Công ty Điện lực Nghệ An đã bầu đồng chí Bành Hồng Hiển – Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy.

Đại hội đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp lần thứ VI tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 7 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.