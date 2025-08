Xã hội Hội Thính học Việt Nam tổ chức Hội nghị quốc tế lần thứ 4 tại Nghệ An Sáng 2/8, tại Nghệ An, Hội thính học Việt Nam tổ chức Hội nghị quốc tế Tai - Thính học lần thứ 4 với chủ đề "Kết nối công nghệ - Chăm sóc sức nghe”.

Hội nghị có sự tham gia của nhiều nhà khoa học, chuyên gia trong nước và quốc tế. Ảnh: Thành Chung

Hội nghị có sự tham gia của đại diện lãnh đạo Hội Thính học Việt Nam, Sở Y tế Nghệ An cùng đông đảo các nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành trong và ngoài nước.

Các đại biểu tham dự hội nghị quốc tế. Ảnh: Thành Chung

Các đại biểu tham dự hội nghị quốc tế. Ảnh: Thành Chung

Thính học là một lĩnh vực y học giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc bảo vệ và nâng cao chất lượng cuộc sống. Thính giác không chỉ là một giác quan thiết yếu mà còn là cầu nối để con người giao tiếp, học hỏi và hòa nhập cộng đồng. Mất thính lực ở bất kỳ độ tuổi nào cũng để lại những hậu quả nặng nề, ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển trí tuệ, năng lực lao động và sức khỏe tinh thần.

Với gần 100 triệu dân, Việt Nam đang phải đối mặt với gánh nặng ngày càng lớn từ các vấn đề về thính lực. Hàng triệu người đang sống chung với các mức độ suy giảm thính lực khác nhau. Đây là một thách thức không nhỏ, đòi hỏi ngành Y tế cần có chiến lược đồng bộ, khoa học và bền vững trong chăm sóc sức nghe.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Tuyết Xương - Chủ Tịch Hội Thính học Việt Nam phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Thành Chung

Hội nghị quốc tế Tai - Thính học lần thứ 4 là dịp đặc biệt để các chuyên gia trong lĩnh vực thính học cùng nhau chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và cập nhật những tiến bộ công nghệ mới nhất.

Tại hội nghị, các nhà khoa học, chuyên gia lĩnh vực Tai – Thính học trong và ngoài nước đã lần lượt trình bày 70 báo cáo, chuyên đề, đề tài khoa học, các ứng dụng y học mới nhất trong lĩnh vực Tai – Thính học... hướng đến mục tiêu cập nhật kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm về Thính học, máy trợ thính và ốc tai điện tử, các vấn đề về Tai Mũi Họng cũng như vaccine dự phòng, nhằm nâng cao hiệu quả chăm sóc thính giác.

Tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Thị Hoài Chung - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An phát biểu chào mừng hội nghị. Ảnh: Thành Chung

Phát biểu chào mừng hội nghị, Tiến sĩ, Bác sĩ Chuyên khoa 2 Lê Thị Hoài Chung - Giám đốc Sở Y tế nhấn mạnh: Trong những năm qua, tỉnh Nghệ An đã có nhiều nỗ lực cụ thể và thiết thực trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe thính giác.

Tỉnh đã triển khai rộng rãi chương trình sàng lọc thính lực sơ sinh nhằm phát hiện sớm các trường hợp khiếm thính bẩm sinh để can thiệp kịp thời; chú trọng đào tạo đội ngũ bác sĩ chuyên sâu về Tai - Thính học; đầu tư trang thiết bị hiện đại; đồng thời tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng ngừa và bảo vệ sức nghe. Ngoài ra, Nghệ An cũng tích cực tổ chức và phối hợp tổ chức nhiều hội nghị khoa học quy mô lớn để học hỏi, cập nhật kiến thức chuyên môn.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Ngọc Minh - Phó Chủ tịch Hội Thính học Việt Nam trình bày báo cáo khoa học tại hội nghị. Ảnh: Thành Chung

Giám đốc Sở Y tế Nghệ An đã cam kết sẽ tiếp tục đầu tư, nâng cao chất lượng chuyên môn và mở rộng hợp tác, với mong muốn mang lại “đôi tai khỏe - cuộc sống đẹp” cho mọi người dân; đồng thời bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới các đại biểu tham dự đã có những nghĩa cử cao đẹp, ủng hộ đồng bào miền Tây Nghệ An bị thiệt hại do lũ lụt ảnh hưởng bởi cơn bão số 3.

Các đại biểu tham dự hội nghị quyên góp, ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra. Ảnh: Thành Chung

Trước khi hội nghị chính thức diễn ra, các đại biểu đã quyên góp được 144.600.000 đồng hỗ trợ bà con vùng lũ miền Tây Nghệ An bị ảnh hưởng bởi hoàn lưu bão số 3./.