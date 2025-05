Sức khỏe Khai mạc Hội nghị Khoa học quốc tế năm 2025 tại Nghệ An Sáng 16/5, tại thành phố Vinh, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An phối hợp với Bệnh viện Bạch Mai tổ chức Khai mạc Hội nghị Khoa học quốc tế năm 2025. Hội nghị có chủ đề “Chia sẻ tri thức – Hội nhập quốc tế”.

Chương trình văn nghệ chào mừng hội nghị. Ảnh: Thành Chung

Tham dự có đại diện lãnh đạo Bộ Y tế; các bệnh viện Trung ương; các trường đại học y, dược trong cả nước; Sở Y tế các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị; các nhà khoa học, các chuyên gia, báo cáo viên trong nước và quốc tế; các nhà tài trợ. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Hoàng Phú Hiền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Thị Hoài Chung – Giám đốc Sở Y tế; Dương Đình Chỉnh - Bí thư Huyện ủy Nghi Lộc; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành; đại diện các đơn vị y tế trong tỉnh. Hội nghị có sự tham gia của 1.200 đại biểu, nhà khoa học. Trong đó, có 13 nhà khoa học đến từ các quốc gia: Mỹ, Đức, Thụy Điển, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Philippines...

Các đại biểu, nhà khoa học tham dự hội nghị. Ảnh: Thành Chung

Hội nghị Khoa học quốc tế năm 2025 được Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An phối hợp với Bệnh viện Bạch Mai đồng tổ chức nhằm thúc đẩy sự phát triển của khoa học công nghệ, tăng cường sự đổi mới sáng tạo, tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm nâng cao năng lực chuyên môn, hội nhập quốc tế của đội ngũ cán bộ y tế và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe đa dạng của nhân dân.

PGS. TS Nguyễn Văn Hương - Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An phát biểu Khai mạc Hội nghị Khoa học quốc tế năm 2025. Ảnh: Thành Chung

Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An và Bệnh viện Bạch Mai đã dành 1 năm để chuẩn bị cho hội nghị. Ban Tổ chức hội nghị đã nhận được hơn 250 bài báo cáo khoa học đến từ các nhà nghiên cứu, bác sĩ, giảng viên, các chuyên gia trong và ngoài nước.

PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai phát biểu chào mừng Hội nghị Khoa học quốc tế năm 2025. Ảnh: Thành Chung

Hội nghị Khoa học quốc tế năm 2025 diễn ra trong 2 ngày (16 -17/5), với 27 phiên, gồm 1 phiên khai mạc, 2 phiên tổng quát và 24 phiên chuyên đề. Điều này thể hiện sự phong phú về lĩnh vực chuyên môn của hội nghị; đồng thời, cho thấy bức tranh toàn diện của ngành Y tế, từ y học dự phòng, lâm sàng đến quản lý, đào tạo nhân lực y tế.

Hội nghị có sự tham gia của 1.200 đại biểu, nhà khoa học trong và ngoài nước. Ảnh: Thành Chung

Hội nghị có 14 bài báo cáo đến từ 13 chuyên gia, nhà khoa học quốc tế đến từ các quốc gia: Mỹ, Đức, Thụy Điển, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Philippines... Đây chính là cơ hội tốt để các nhà khoa học, cán bộ y tế trong nước chia sẻ kiến thức chuyên sâu, cập nhật những tiến bộ mới nhất và mở rộng hợp tác nghiên cứu đa ngành, đa lĩnh vực.

Có 13 chuyên gia, nhà khoa học quốc tế đến từ các quốc gia: Mỹ, Đức, Thụy Điển, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Philippines... tham gia báo cáo tại hội nghị. Ảnh: Thành Chung

Phát biểu chào mừng hội nghị, đồng chí Hoàng Phú Hiền – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An giới thiệu khái quát về tỉnh Nghệ An nói chung, hệ thống y tế Nghệ An nói riêng và những định hướng, đột phá của y tế Nghệ An trong những năm gần đây; nêu bật vai trò của Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An - bệnh viện tuyến cuối của khu vực Bắc Trung Bộ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Phú Hiền phát biểu chào mừng các chuyên gia, nhà khoa học về với Hội nghị ở tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Chung

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ: Hội nghị Khoa học quốc tế năm 2025 là diễn đàn kết nối các nhà khoa học, chuyên gia, các cán bộ y tế trong và ngoài nước để cùng nhau trao đổi, thảo luận những vấn đề y học đang được quan tâm; cùng chia sẻ những tiến bộ, thành tựu nghiên cứu mới; cùng nhìn nhận, đánh giá những thách thức mà ngành Y tế đang đối mặt.

Các đại biểu, nhà khoa học chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Thành Chung

Thông qua hội nghị này, ngành Y tế, tỉnh Nghệ An sẽ tìm ra các giải pháp hữu ích, những hướng đi phù hợp, vượt qua mọi khó khăn và đạt nhiều thành tựu hơn nữa trong tương lai, như mục tiêu được nêu rõ tại Quyết định số 89/QĐ-TTg phê duyệt "Chiến lược Quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” của Chính phủ.

Các đại biểu và ban tổ chức cắt băng khai trương triển lãm về các công nghệ, sản phẩm y tế. Ảnh: Thành Chung

Đồng chí Hoàng Phú Hiền đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các tổ chức, cá nhân, chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước đã, đang dành sự quan tâm, hỗ trợ, đồng hành cùng sự phát triển của ngành Y tế Nghệ An. Tỉnh Nghệ An luôn mong muốn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân, chuyên gia, nhà khoa học trong thời gian tới./.