Xã hội Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh UBND tỉnh Nghệ An lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 Ngày 25/10, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tham dự có các đồng chí: Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Phạm Tuấn Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh; Nguyễn Thị Phương Thúy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An; cùng 190 đại biểu ưu tú.

Quang cảnh Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh UBND tỉnh Nghệ An lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Võ Đức An

Thành lập từ tháng 3/2025, đến nay, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh UBND tỉnh Nghệ An có 34 tổ chức cơ sở Đoàn trực thuộc với 12 Đoàn cơ sở, 22 Chi đoàn cơ sở và hơn 2.100 đoàn viên.

Thời gian qua, các đoàn cơ sở và chi đoàn đã nỗ lực ổn định tổ chức, tham mưu cấp uỷ cùng cấp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị, cũng như tích cực tham gia các hoạt động do Trung ương đoàn, Tỉnh đoàn triển khai. Trong đó nổi bật là các mô hình: Mỗi ngày một tin tốt - mỗi tuần một câu chuyện đẹp, Ngày thứ 7 tình nguyện, Văn phòng không giấy, Mỗi đoàn viên một sáng kiến số...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Võ Đức An

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An nhấn mạnh sự ra đời và đi vào hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh UBND tỉnh, trên cơ sở kế thừa và phát huy những truyền thống, kết quả của phong trào Đoàn Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh trước đây.

Đoàn thanh niên đã tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực, phù hợp với đặc thù của cơ quan hành chính và doanh nghiệp nhà nước, tạo nên nhiều phong trào thi đua sôi nổi chào mừng đại hội Đảng các cấp trong thời gian qua, cũng như các nhiệm vụ về cải cách hành chính, chuyển đổi số, tham gia xây dựng chính quyền số.

Với khẩu hiệu hành động “Khát vọng – Trí tuệ – Bản lĩnh – Đồng lòng – Bứt phá” nhiệm kỳ 2025 – 2030, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An yêu cầu trong thời gian tới, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh UBND tỉnh Nghệ An cần nghiên cứu kỹ Văn kiện, Nghị quyết, Chương trình hành động của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND tỉnh lần thứ I. Việc triển khai các nghị quyết chuyên đề là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt, cốt lõi hàng đầu của tổ chức Đoàn và mỗi đoàn viên thanh niên trong cả nhiệm kỳ.

Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2025 – 2030 ra mắt Đại hội. Ảnh: Võ Đức An

Cùng với đó, tiếp tục phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong tham mưu và phục vụ quản lý nhà nước. Đi đầu, tiên phong trong ứng dụng khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, cải cách hành chính. Đổi mới mạnh mẽ, toàn diện phương thức tổ chức và phát huy tinh thần tiên phong, xung kích trong việc giải quyết những khó khăn, thách thức ở cơ sở.

Đại hội đã công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh UBND tỉnh Nghệ An khóa 1, nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 23 đồng chí.