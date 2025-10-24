Sẵn sàng cho Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030
Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An Đoàn kết – Bản lĩnh – Tiên phong – Sáng tạo – Phát triển”, Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 sẽ diễn ra vào ngày 25/10 với nhiều nội dung thiết thực.
1. Đặc điểm, tình hình:
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An (sau đây viết gọn là Đoàn các cơ quan Đảng tỉnh) được thành lập theo Đề án số 3265-ĐA/TĐTN-TCKT và Quyết định số 3257-QĐ/TĐTN-TCKT ngày 28/02/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn.
Đoàn các cơ quan Đảng tỉnh là Đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, có 6 tổ chức cơ sở đoàn với tổng số 320 đoàn viên, chịu sự lãnh đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh.
Ban Chấp hành Đoàn các cơ quan Đảng tỉnh gồm 9 đồng chí, được chỉ định theo Quyết định số 3258-QĐ/TĐTN-TCKT ngày 28/02/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn. Trong đó gồm 01 Bí thư, 01 Phó Bí thư và 01 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ.
Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước phát triển trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên khối các cơ quan Đảng tỉnh, thể hiện tinh thần đoàn kết, bản lĩnh và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ trong hệ thống chính trị tỉnh nhà.
2. Thời gian, thành phần, chủ đề Đại hội:
Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 dự kiến diễn ra 1 ngày vào 25/10 tại Trung tâm hội nghị Khách sạn Giao Tế (Số 09, Hồ Tùng Mậu, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An).
Đại hội có sự tham gia của 126 đại biểu đại diện 6 tổ chức cơ sở Đoàn trực thuộc. Cụ thể, Chi đoàn Cơ quan Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh: 5 đại biểu; Chi đoàn Cơ quan Tỉnh ủy: 11 đại biểu; Chi đoàn Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An: 13 đại biểu; Đoàn Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An: 39 đại biểu; Đoàn Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An: 41 đại biểu; Chi đoàn Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh: 17 đại biểu.
Chủ đề Đại hội: “Tự hào, vững tin theo Đảng; phát huy tinh thần đoàn kết, tiên phong, sáng tạo; xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; góp sức phát triển quê hương giàu đẹp, văn minh”.
3. Các nội dung cơ bản của Đại hội
Đại hội tiến hành không giấy, toàn bộ tài liệu được chuyển tải trên Không gian số của Đại hội (www.
Đại hội điểm danh bằng công nghệ nhận diện khuôn mặt: Hệ thống máy tính sẽ hiển thị thông tin đại biểu lên màn hình chính và báo cáo tổng hợp số lượng về Ban Thẩm tra tư cách đại biểu.
Đại hội thực hành tiết kiệm theo chủ trương chung của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn: Không quà tặng, không văn nghệ, không hoa tươi.
Những điểm nhấn ấn tượng trong thực hiện các phong trào thanh niên tình nguyện chào mừng Đại hội:
1. Trong vòng hơn 7 tháng kể từ khi thành lập, toàn Đoàn đã thực hiện được hơn 50 công trình thanh niên, trao tặng hơn 1.000 suất quà với tổng trị giá hơn 300 triệu đồng, kết nối nguồn lực hỗ trợ, trao tặng các công trình trị giá hơn 350 triệu đồng.
Tổ chức thành công chương trình hiến máu “Trao giọt hồng – Trao yêu thương”, thu được 250 đơn vị máu. Tổ chức thăm hỏi, tặng hơn 100 suất quà giá trị trên 50 triệu đồng vào các dịp kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Ngày Thương binh liệt sỹ năm 2025.
2. Nhiều mô hình, phong trào tiêu biểu như: Chiến dịch tình nguyện hỗ trợ người dân tích hợp giấy tờ vào ứng dụng VneID, Chiến dịch 30 ngày đêm số hóa dữ liệu hồ sơ xét xử, tham gia vào quá trình chuyển đổi số nhanh chóng của các đơn vị tư pháp; “Chương trình nâng cao kiến thức, kỹ năng đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch cho học sinh, sinh viên”, chương trình “Quạt mát cho em - Ươm mầm tri thức”…
3.Khám, tư vấn sức khỏe cho hơn 200 người dân tại xã Bạch Hà, tỉnh Nghệ An; Tổ chức hoạt động “Bữa cơm tri ân”, trao tặng “Vườn cây tri ân” và tặng quà, đèn năng lượng mặt trời cho 2 gia đình chính tại xã Nhân Hoà, tỉnh Nghệ An; Kết nối Ngân hàng Agribank Chi nhánh Nghệ An; Ngân hàng Agribank Chi nhánh Từ Liêm với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Vinh Phú hỗ trợ xây dựng nhà ở cho gia đình ông Lương Văn Hòa (thương binh hạng 4/4) trị giá 100.000.000 đồng...
4. 100% đoàn viên được tập huấn kỹ năng số; 100% cơ sở Đoàn tổ chức ít nhất hoạt động phổ cập công nghệ và AI; mỗi cơ sở Đoàn đã thực hiện ít nhất 1 phần việc số hóa gắn với công việc chuyên môn; Các mô hình "Tổ công nghệ số & AI cộng đồng" tại các cơ quan, đơn vị được triển khai, góp phần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong mọi mặt đời sống và công việc.
5. Phối hợp Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy triển khai Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết trong đoàn viên thanh niên, diễn ra từ ngày 22/9 – 05/10/2025. Kết quả đã có hơn 2.500 lượt dự thi, trao 20 giải cá nhân, 03 giải tập thể cho các cá nhân, tập thể tiêu biểu.