Xã hội Sẵn sàng cho Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An Đoàn kết – Bản lĩnh – Tiên phong – Sáng tạo – Phát triển”, Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 sẽ diễn ra vào ngày 25/10 với nhiều nội dung thiết thực.

1. Đặc điểm, tình hình:

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An (sau đây viết gọn là Đoàn các cơ quan Đảng tỉnh) được thành lập theo Đề án số 3265-ĐA/TĐTN-TCKT và Quyết định số 3257-QĐ/TĐTN-TCKT ngày 28/02/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn.

Đoàn các cơ quan Đảng tỉnh là Đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, có 6 tổ chức cơ sở đoàn với tổng số 320 đoàn viên, chịu sự lãnh đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh.

Ban Chấp hành Đoàn các cơ quan Đảng tỉnh gồm 9 đồng chí, được chỉ định theo Quyết định số 3258-QĐ/TĐTN-TCKT ngày 28/02/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn. Trong đó gồm 01 Bí thư, 01 Phó Bí thư và 01 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ.

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước phát triển trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên khối các cơ quan Đảng tỉnh, thể hiện tinh thần đoàn kết, bản lĩnh và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ trong hệ thống chính trị tỉnh nhà.

Đoàn các cơ quan Đảng tỉnh là Đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, có 6 tổ chức cơ sở đoàn với tổng số 320 đoàn viên là lực lượng nòng cốt chính trị trong phong trào thanh niên của các cơ quan Đảng, đoàn thể, tư pháp cấp tỉnh. Ảnh: Thanh Quỳnh

2. Thời gian, thành phần, chủ đề Đại hội:

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 dự kiến diễn ra 1 ngày vào 25/10 tại Trung tâm hội nghị Khách sạn Giao Tế (Số 09, Hồ Tùng Mậu, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An).

Đại hội có sự tham gia của 126 đại biểu đại diện 6 tổ chức cơ sở Đoàn trực thuộc. Cụ thể, Chi đoàn Cơ quan Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh: 5 đại biểu; Chi đoàn Cơ quan Tỉnh ủy: 11 đại biểu; Chi đoàn Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An: 13 đại biểu; Đoàn Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An: 39 đại biểu; Đoàn Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An: 41 đại biểu; Chi đoàn Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh: 17 đại biểu.

Chủ đề Đại hội: “Tự hào, vững tin theo Đảng; phát huy tinh thần đoàn kết, tiên phong, sáng tạo; xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; góp sức phát triển quê hương giàu đẹp, văn minh”.

Video: Quỳnh Phương - Huy Hoàng - NPV

3. Các nội dung cơ bản của Đại hội

Đại hội tiến hành đánh giá kết quả hoạt động từ khi thành lập đến nay, quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ban Chấp hành Đoàn các cơ quan Đảng tỉnh triển khai thực hiện đầy đủ các quy trình nhân sự để Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ định tại Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Gồm: chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh Bí thư, Phó Bí thư; chỉ định Ủy ban kiểm tra và các chức danh Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đoàn các cơ quan Đảng tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030; chỉ định đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội tiến hành không giấy, toàn bộ tài liệu được chuyển tải trên Không gian số của Đại hội (www. href="https://dhdoanccqdang.nghean.gov.vn/">https://dhdoanccqdang.nghean.gov.vn/ ) thông qua mã QR.

Đại hội điểm danh bằng công nghệ nhận diện khuôn mặt: Hệ thống máy tính sẽ hiển thị thông tin đại biểu lên màn hình chính và báo cáo tổng hợp số lượng về Ban Thẩm tra tư cách đại biểu.

Đại hội thực hành tiết kiệm theo chủ trương chung của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn: Không quà tặng, không văn nghệ, không hoa tươi.

Tính đến ngày 15/10, 100% cơ sở Đoàn thuộc Đoàn các cơ quan Đảng tỉnh đã hoàn tất Đại hội đoàn cấp cơ sở. Ảnh: Thanh Quỳnh - Quang An - Đoàn các cơ quan Đảng tỉnh Tính đến ngày 15/10, 100% cơ sở Đoàn thuộc Đoàn các cơ quan Đảng tỉnh đã hoàn tất Đại hội đoàn cấp cơ sở. Ảnh: Thanh Quỳnh - Quang An - Đoàn các cơ quan Đảng tỉnh Tính đến ngày 15/10, 100% cơ sở Đoàn thuộc Đoàn các cơ quan Đảng tỉnh đã hoàn tất Đại hội đoàn cấp cơ sở. Ảnh: Thanh Quỳnh - Quang An - Đoàn các cơ quan Đảng tỉnh