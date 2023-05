Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Vinh nhiệm kỳ 2023 – 2025

(Baonghean.vn)- Sáng 10/5, đoàn công tác Trung tâm Sản xuất và Phát triển nội dung số (VTV Digital) Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức tập huấn, trao đổi kinh nghiệm cho toàn bộ cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nghệ An.

(Baonghean.vn) - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định truy tìm 2 đối tượng nghi vấn gây án trong vụ giết người xảy ra ngày 8/5/2023 tại huyện Hưng Nguyên.

(Baonghean.vn) - Rạng sáng ngày 10/5, bác sĩ Phạm Ngọc Quy – Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Nghệ An thông tin, số trẻ bị ở Trường Mầm non xã Thuận Sơn, huyện Đô Lương là 76 cháu.