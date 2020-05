Đại hội Đảng bộ xã Quỳnh Bảng (Quỳnh Lưu) nhiệm kỳ 2020 – 2025

Toàn cảnh Đại hội. Ảnh: Thanh Nhàn.

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ xã Quỳnh Bảng đã phát huy truyền thống đoàn kết, lãnh đạo nhân dân cơ bản hoàn thành và vượt các chỉ tiêu đã đề ra. Tổng giá trị sản xuất năm 2020 ước đạt 528,4 tỷ đồng, tăng 0,3% so với chỉ tiêu đại hội và tăng 50,6% so với năm 2015; tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm ước đạt 9,8%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt hơn 42,6 triệu đồng/năm, tăng 81,9% so với năm 2015.



Phát huy lợi thế của địa phương, xã Quỳnh Bảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, triển khai thực hiện mô hình cánh đồng mẫu và mô hình sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP, mô hình trồng rau trong nhà màng áp dụng công nghệ cao phát huy hiệu quả. Giá trị sản xuất bình quân/ha canh tác năm 2020 ước đạt 152,7 triệu đồng, tăng 9,07% so với chỉ tiêu đại hội.