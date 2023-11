Đại hội Liên đoàn Karate Nghệ An nhiệm kỳ 2024 - 2029

Tham dự đại hội có đại diện Sở Văn hoá và Thể thao Nghệ An; đại diện Hiệp hội Karate các tỉnh bạn.

Hiệp hội Karate Nghệ An được thành lập vào năm 2012, với 38 hội viên tổ chức và 209 hội viên cá nhân.

Trong nhiệm kỳ qua, hiệp hội đã hệ thống hóa các câu lạc bộ, các võ đường vào hoạt động bằng việc cấp giấy phép cho các câu lạc bộ võ đường trên toàn tỉnh; tập huấn và cấp chứng chỉ cho hơn 100 huấn luyện viên đủ yêu cầu về trình độ chuyên môn; tổ chức các khóa tập huấn và thi trọng tài cấp tỉnh, giới thiệu các trọng tài có chuyên môn cao tham gia tập huấn và thi trọng tài cấp Quốc gia.

Thi đấu đối kháng tại Giải vô địch Karatedo Trẻ Nghệ An mở rộng lần thứ 6 năm 2023. Ảnh tư liệu: Thành Cường

Tính đến hết nhiệm kỳ, Hiệp hội Karate Nghệ An đã có hơn 20 trọng tài cấp Quốc gia và gần 100 trọng tài cấp tỉnh đảm bảo chuyên môn, nghiệp vụ; tổ chức tập huấn hàng năm, thi và phong đai cho gần 800 võ sinh và huấn luyện viên từ nhất đẳng đến ngũ đẳng.

Định kỳ hằng năm, Hiệp hội Karate Nghệ An tổ chức nhiều giải đấu, qua đó đã lựa chọn các vận động viên ưu tú giới thiệu cho đội tuyển tỉnh; đạt nhiều thành tích đáng khích lệ như tham gia Giải Cup Karate Quốc gia, góp sức cho đội tuyển tỉnh giành 1 Huy chương Đồng tại Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc.

Hiệp hội thường xuyên tổ chức quyên góp hỗ trợ đồng bào bị bão lụt, hoàn cảnh neo đơn, thăm hỏi, tặng quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại các xã nghèo; phối hợp với Giáo hội Phật giáo Nghệ An tổ chức khoá tu văn võ song toàn cho võ sinh nhằm giúp các em hiểu hơn về Phật giáo và đạo lý nhân sinh.

Ông Nguyễn Anh Tuấn tái đắc cử Chủ tịch Liên đoàn Karate Nghệ An. Ảnh: Đức Anh

Nhiệm kỳ tới, Hiệp hội Karate Nghệ An sẽ xây dựng kế hoạch tổ chức thành công Giải vô địch Karate trẻ Nghệ An; Giải Cup các Câu lạc bộ mạnh Karate Nghệ An; Giải vô địch Karate Nghệ An; đề nghị Sở Văn hoá & Thể thao cho phép tổ chức các đoàn vận động viên tham gia thi đấu các giải trong nước và quốc tế theo thư mời.

Ngoài ra, hiệp hội sẽ phối hợp với các địa phương tổ chức các chương trình thiện nguyện, hỗ trợ đồng bào khó khăn, bão lụt, neo đơn; tổ chức các chương trình tham quan dã ngoại nhằm nâng cao tinh thần yêu quê hương đất nước cho võ sinh.

Tại đại hội, nhằm phù hợp với xu thế phát triển, Hiệp hội Karate Nghệ An quyết định đổi tên thành Liên đoàn Karate Nghệ An.

Ra mắt Ban chấp hành Liên đoàn Karate Nghệ An nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Ảnh: Đức Anh

Cũng tại đại hội, các đại biểu đã nhất trí bầu 19 đồng chí vào Ban chấp hành Liên đoàn Karate Nghệ An. Trong đó, ông Nguyễn Anh Tuấn tái đắc cử Chủ tịch Liên đoàn Karate Nghệ An.