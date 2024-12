Thể thao Đại hội Liên đoàn Vovinam tỉnh Nghệ An lần thứ II Sáng 29/12, tại thành phố Vinh, Liên đoàn Vovinam tỉnh Nghệ An tổ chức đại hội nhiệm kỳ lần thứ II (2024 - 2029).

Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: Đức Anh

Vovinam (Việt võ đạo) do cố võ sư Nguyễn Lộc sáng tạo tại Hà Nội năm 1938 trên cơ sở lấy võ và vật dân tộc làm nòng cốt, đồng thời bổ sung trên cơ sở chắt lọc tinh hoa của một số võ phái khác trên thế giới.

Sở Văn hoá và Thể thao Nghệ An tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: Đức Anh

Vovinam có mặt trở lại tại Nghệ An từ khoảng năm 2007 với một số CLB tại huyện Hưng Nguyên, thành phố Vinh do HLV Trần Văn Biên xây dựng và đứng lớp huấn luyện.

Vovinam Việt Nam tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: Đức Anh

Năm 2014, Hội Vovinam Nghệ An ra đời và nay là Liên đoàn Vovinam tỉnh Nghệ An. Nhiệm kỳ qua, tập thể Ban Chấp hành luôn đoàn kết, nhất trí khắc phục khó khăn, chủ động sáng tạo trong việc điều hành hoạt động; do vậy đã hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ mà Liên đoàn đề ra.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. Ảnh: Đức Anh

Trong đó Nhiệm kỳ vừa qua Liên đoàn Vovinam tỉnh Nghệ An đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Hàng năm có hàng nghìn môn sinh tham gia tập luyện và hoạt động thường xuyên; bộ môn Vovinam là môn chính thức trong kỳ Hội khỏe Phù Đổng lần thứ XX của tỉnh Nghệ An, qua đó tuyển chọn được các vận động viên xuất sắc vào đội tuyển tham dự Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X môn Vovinam.

Năm học 2023 – 2024 Nghệ An tham gia Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X đạt 1HCV, 1HCB, 2HCĐ, xếp thứ 9/39 đoàn thi đấu môn Vovinam; trong nhiệm kỳ, Bộ môn Vovinam thành tích cao, thuộc Trung tâm đào tạo huấn luyện Thể thao tỉnh, với nhiều thế hệ VĐV đã đạt được nhiều thành công trong các giải vô địch Quốc gia, Đại hội TDTT toàn quốc, các giải thế giới.

Ông Hoàng Văn Phúc - Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao Nghệ An phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: Đức Anh

Nối tiếp những kết quả đã đạt được trong khóa I (2014-2024), khóa II bắt đầu từ năm 2025 tiếp tục phát huy những thế mạnh, khắc phục điểm yếu, khó khăn và từng bước đẩy mạnh các hoạt động.

Ra mắt BCH Liên đoàn Vovinam tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ II. Ảnh: Đức Anh

Kết hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo từng bước đưa Vovinam vào trường học, tiếp tục tổ chức tập huấn cho giáo viên thể dục toàn tỉnh để tiến tới đưa môn Vovinam vào môn học tự chọn trong trường.

Chủ tịch Liên đoàn Vovinam tỉnh Nghệ An Nguyễn Công Minh phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Đức Anh

Nhân rộng mô hình đưa Vovinam thành môn Giáo dục thể chất tự chọn cho các trường đại học, cao đẳng, trường học nghề và các trường phổ thông trong tỉnh.

Thừa uỷ quyền của UBND tỉnh, ông Hoàng Văn Phúc - Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao trao Bằng khen của UBND tỉnh cho Liên đoàn Vovinam tỉnh Nghệ An. Ảnh: Đức Anh

Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Hoàng Văn Phúc - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Liên đoàn Vovinam tỉnh Nghệ An đã đạt được.

Ông Hoàng Văn Phúc đề nghị, liên đoàn cần phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Giáo dục và Đào tạo; Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố, thị xã... đẩy mạnh hoạt động môn Vovinam trong lực lượng thanh, thiếu niên học sinh tại các trường học. Đây là nguồn nhân lực to lớn trong công tác tuyển chọn, đào tạo năng khiếu Vovinam cho các đội tuyển thể thao thành tích cao của tỉnh.



Sở Văn hoá và Thể thao tặng Giấy khen cho các cá nhân xuất sắc. Ảnh: Đức Anh

Tại đại hội, 22 vị đã trúng cử vào Ban Chấp hành Liên đoàn Vovinam tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ II (2024 - 2029). Cũng tại đại hội được sự tín nhiệm của các Ủy viên Ban Chấp hành, ông Nguyễn Công Minh - Ủy viên BTV Tỉnh đoàn, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Bí thư Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An đã được bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Vovinam tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ II. Đại hội cũng bầu ra 3 Phó Chủ tịch và 1 Tổng Thư ký.

Liên đoàn Vovinam Việt Nam trao bằng khen cho Liên đoàn Vovinam tỉnh Nghệ An. Ảnh: Đức Anh

Dịp này, UBND tỉnh Nghệ An, Liên đoàn Vovinam Việt Nam quyết định trao Bằng khen cho Liên đoàn Vovinam tỉnh Nghệ An vì đã đạt được thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ vừa qua.

Sở Văn hóa và Thể thao trao Giấy khen cho các cá nhân đã có nhiều cống hiến cho trong phong trào thể thao nói chung và võ thuật nói riêng của tỉnh Nghệ An.