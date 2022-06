Dàn Hoa, Á hậu Việt theo đuổi nghề báo và cách xử lý khi gặp sự cố

Thụy Vân, Tú Anh, Huyền My... đều gặp những sự cố nhớ đời khi theo đuổi nghề báo nhiều chông gai và khó khăn.

Đạt những danh hiệu cao quý tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, không ít Hoa hậu và Á hậu đã theo đuổi nghề báo. Hiện tại, có rất nhiều người đẹp theo đuổi công việc MC, biên tập viên tại các đài truyền hình.

Không hào nhoáng như khi tham gia các event lộng lẫy của giới showbiz, nghề báo đòi hỏi sự dấn thân và hy sinh, chính vì thế nên mặc dù có nhiều người đẹp rẽ ngang sang nghề báo nhưng không phải ai cũng đủ kiên trì để theo đuổi.

Trong quá trình tác nghiệp, không ít lần các Hoa hậu, Á hậu đã gặp phải những sự cố nhớ đời. Tuy nhiên, hầu hết họ đều có sự xử lý chuyên nghiệp, tinh tế, để lại hình ảnh đẹp trong lòng công chúng.

Á hậu Thụy Vân

Thụy Vân sinh năm 1986, giành ngôi vị Á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008. Khi đó, cô đã tốt nghiệp Đại học Ngoại thương Hà Nội và đã có thời gian cộng tác với đài truyền hình Việt Nam.

Sau cuộc thi, Thụy Vân tiếp tục theo đuổi sự nghiệp MC, biên tập viên tại VTV. Cô từng dẫn các chương trình Chuyển động 24h, Chìa khoá thành công, bản tin Tài chính tiêu dùng... ngoài ra cô cũng từng hai lần làm MC tại các đêm chung kết của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016 và 2018.

Là một MC, biên tập viên có kinh nghiệm làm việc dày dặn nhưng trong suốt hơn một thập kỷ của mình, Thụy Vân cũng từng gặp phải những sự cố nhớ đời. Vào năm 2018, khi đang dẫn trực tiếp chương trình Chuyển động 24h, Thụy Vân bất ngờ giẫm giày vào tà áo dài và bị trượt ngã.

Cú ngã bất ngờ khiến cho Thụy Vân hốt hoảng, tuy nhiên với kinh nghiệm lâu năm cô đã nhanh chóng giữ bình tĩnh và tiếp tục dẫn như chưa có sự cố gì xảy ra. Khán giả đã bày tỏ sự khâm phục với kỹ năng xử lý tình huống chuyên nghiệp của Thụy Vân.

Sau sự cố, cô chia sẻ: "Đó là kỉ niệm nhớ đời với Thụy Vân trong một chương trình rất quan trọng kỉ niệm ngày 2/9. Tôi đã dậy từ sáng sớm để chuẩn bị một bộ áo dài thật là đẹp, trang điểm thật lộng lẫy để cùng BTV Thu Hương lên hình, lên sóng nhưng kết quả lại có một cú ngã để đời”.

Mặc dù vậy, Thụy Vân cho biết đã làm nghề thì không tránh khỏi sự cố hay sơ suất. Tuy nhiên, sau mỗi lần như vậy cô đều nghiêm túc nhìn nhận lại bản thân để xem lỗi sai của mình ở đâu và hoàn thiện để tốt hơn mỗi ngày.

Á hậu Tú Anh

Dương Tú Anh sinh năm 1993, giành ngôi vị Á hậu 1 tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012 khi đang là sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Sau cuộc thi mặc dù là gương mặt đình đám trong showbiz nhưng Tú Anh vẫn quyết tâm theo đuổi nghề báo đúng như chuyên ngành học của mình.

Tú Anh từng làm MC và giữ vai trò Biên tập viên cho Trung tâm tin tức VTV24 của Đài truyền hình Việt Nam. Cô ghi điểm bởi nhan sắc dịu dàng và lối ăn nói duyên dáng, thông minh. Tuy nhiên trong suốt quá trình làm nghề của mình, Tú Anh cũng không tránh khỏi sự cố nhớ đời.

Trong chương trình Vì tầm vóc Việt được phát sóng vào năm 2016, sau khi đọc xong bản tin, máy quay chuyển hướng khác nên Tú Anh vô tư nhảy chân sáo. Nhưng sau đó, màn hình tivi lại bất ngờ chuyển sang hình ảnh ở trường quay khiến khoảnh khắc vô tư của cô lọt lên sóng truyền hình.

Dù vậy, phần lớn ý kiến của khán giả đều cho rằng hành động này khá đáng yêu nên không bắt lỗi Á hậu. Chia sẻ sau sự cố Tú Anh cho biết sự việc xảy ra ngoài ý muốn nên hy vọng người xem bỏ qua. Cô cũng bày tỏ hy vọng hành động của cô không ảnh hưởng đến ê-kíp chương trình.

Á hậu Huyền My

Huyền My sinh năm 1995 tại Hà Nội, giành ngôi vị Á hậu 1 tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014. Sau cuộc thi, cô trở thành gương mặt đình đám của giới showbiz và xuất hiện trên rất nhiều sàn catwalk lớn nhỏ.

Huyền My cũng chứng minh mình là người đẹp đa tài trên nhiều lĩnh vực như thời trang, MC cho Bữa trưa vui vẻ, đóng phim hợp tác cùng Malaysia...

Sau thời gian dài hoạt động showbiz, Huyền My ra mắt với vai trò MC thể thao trên kênh truyền hình K+. Cô chia sẻ về quyết định của mình: "Hơn một năm qua, dịch bệnh COVID-19 diễn biến căng thẳng và công việc của My đã bị ảnh hưởng rất nhiều, nhiều dự án đã bị trì hoãn hoặc huỷ bỏ. Chính vì thế thời gian này rất thích hợp để My đầu tư và theo đuổi lĩnh vực MC".

Tuy nhiên ngay trong buổi ghi hình đầu tiên, Huyền My đã gặp sự cố "khó đỡ" về trang phục. Phong cách trong tủ quần áo của Huyền My chủ yếu là sexy hoặc thiên về cá tính. Chính vì vậy để tìm được một trang phục phù hợp để lên sóng là vấn đề nan giải.

Trong thời điểm lên sóng là khi dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp nên cô cũng không thể tìm tới sự trợ giúp của các nhà thiết kế. Chính vì sự cố này mà My đã tốn rất nhiều thời gian cho việc đi lại. Trong ngày ghi hình đầu tiên My đã mất tới 4 tiếng trong khi đó chỉ cần 45 phút là đã hoàn thành buổi dẫn.

Một sự cố khác đó là khi đó Huyền My mới vừa bị cảm xong nên trong số đầu tiên giọng của cô hơi "xước" và không được trong như mong muốn, tuy vậy Huyền My đã cố gắng hết sức mình.