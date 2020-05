Đang bán hàng ở chợ, bị chồng đâm tử vong

Ngày 6/5, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị đang điều tra vụ án mạng xảy ra ở xã Thọ Vinh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, khiến một người tử vong.



Đối tượng Tô Văn Dũng.

Cụ thể, vào khoảng thời gian trên, một tiểu thương đang bán thịt tại chợ ở xã Thọ Vinh đã bất ngờ bị chồng dùng dao đâm. Người vợ bị thương nặng gục tại chỗ và tử vong sau đó. Sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn.

Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Kim Động phối hợp với đơn vị chức năng Công an tỉnh nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc và truy bắt đối tượng. Đối tượng được xác định là Tô Văn Dũng, SN 1968, chồng nạn nhân. Khoảng 2 giờ đồng hồ sau khi gây án, đối tượng đã bị Công an bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.