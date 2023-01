Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An ủng hộ 13,5 tỷ đồng 'Tết vì người nghèo' 2023

(Baonghean.vn) - Năm 2022, các khu công nghiệp và Khu Kinh tế Đông Nam đã thu hút được 32 dự án đầu tư mới và 14 dự án điều chỉnh tăng vốn; tổng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh tăng thêm đạt hơn 30.100 tỷ đồng/KH 15.000-20.000 tỷ đồng, tăng 230% so với cùng kỳ năm 2021, vượt 50% so với kế hoạch.

(Baonghean.vn) - Sáng 5/1, đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đến chúc mừng Ban Nội chính Tỉnh ủy nhân kỷ niệm 57 năm Ngày thành lập ngành Nội chính Đảng (5/1/1966 - 5/1/2023).

(Baonghean.vn) - Lực lượng Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã phát hiện bắt quả tang đối tượng tàng trữ trái phép pháo nổ.

(Baonghean.vn) - Năm 2023 đã bắt đầu những ngày đầu tiên, điểm lại những thành quả của đất nước nói chung, Nghệ An nói riêng dưới lăng kính GDP để có thêm động lực, tiếp thêm hy vọng trong mùa Xuân mới.

(Baonghean.vn) - Năm 2022, huyện Tân Kỳ đạt được nhiều thành quả đáng khích lệ, với 23/24 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt mục tiêu kế hoạch. Đồng chí Phan Văn Giáp - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An xung quanh vấn đề đó.

Quân đội Nga có lợi thế hơn Lực lượng vũ trang Ukraina (AFU) vì sử dụng máy bay không người lái (UAV), ít tốn kém hơn nhiều so với vũ khí phòng không của Ukraina để bắn hạ những UAV này. Về lâu dài, điều này có thể có lợi cho Moskva, theo bài báo trên tờ The New York Times.