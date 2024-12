Thời sự Đảng bộ thị xã Cửa Lò kết thúc hoạt động từ ngày 31/12/2024 Đảng bộ thị xã Cửa Lò trước khi sáp nhập với Đảng bộ thành phố Vinh và kết thúc hoạt động có 48 tổ chức cơ sở đảng.

Phố biển Cửa Lò, thành phố Vinh. Ảnh tư liệu: Quang An

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung vừa thay mặt Tỉnh ủy ký ban hành Quyết định số 3025-QĐ/TU ngày 9/12/2024 thành lập Đảng bộ thành phố Vinh (mới).

Theo đó, Tỉnh ủy Nghệ An quyết định thành lập Đảng bộ thành phố Vinh (mới) trên cơ sở sáp nhập 77 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ thành phố Vinh, 48 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ thị xã Cửa Lò và 7 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ huyện Nghi Lộc.

Tại thời điểm sáp nhập, Đảng bộ thành phố Vinh (mới) có 132 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, trong đó có 54 đảng bộ cơ sở, 78 chi bộ cơ sở và 847 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, với 31.238 đảng viên.

Nhiệm kỳ của Đảng bộ thành phố Vinh (mới) là nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đảng bộ thành phố Vinh (mới) chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/1/2025. Đảng bộ thị xã Cửa Lò kết thúc hoạt động từ ngày 31/12/2024.

Tỉnh ủy Nghệ An giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Thành ủy Vinh (mới) nhiệm kỳ 2020 - 2025; giới thiệu nhân sự ứng cử bầu các chức danh Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh (mới) nhiệm kỳ 2021 - 2026; lãnh đạo, chỉ đạo việc bầu Ủy ban kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Vinh (mới) nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo quy định Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng.

Giao Đảng bộ thành phố Vinh (mới) lãnh đạo, chỉ đạo hợp nhất, sáp nhập, thành lập, giải thể các tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị trực thuộc và kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo các quy định, hướng dẫn hiện hành của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo chỉ đạo xây dựng, ban hành Quy chế làm việc kịp thời để hoạt động. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tỉnh ủy Nghệ An hiện có 28 đảng bộ trực thuộc, gồm 26 đảng bộ cấp trên cơ sở ( thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò, thị xã Hoàng Mai, thị xã Thái Hòa, huyện Tân Kỳ, huyện Thanh Chương, huyện Hưng Nguyên, huyện Yên Thành, huyện Quỳnh Lưu, huyện Anh Sơn, huyện Tương Dương, huyện Kỳ Sơn, huyện Quỳ Hợp, huyện Con Cuông, huyện Diễn Châu, huyện Đô Lương, huyện Quế Phong, huyện Nghi Lộc, huyện Nghĩa Đàn, huyện Nam Đàn, huyện Quỳ Châu, Công an tỉnh, Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An, Khối Doanh nghiệp tỉnh) và 2 đảng bộ cơ sở (Trường Đại học Vinh và Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh).

Như vậy, với quyết định này, bắt đầu từ năm 2025, Tỉnh ủy Nghệ An sẽ giảm 1 đảng bộ trực thuộc, còn 25 đảng bộ cấp trên cơ sở và 2 đảng bộ cơ sở.

Nghị quyết số 1243/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023 - 2025 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/12/2024. Đối với cấp huyện, Nghệ An tiến hành nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thị xã Cửa Lò và 4 xã: Nghi Xuân, Phúc Thọ, Nghi Thái, Nghi Phong (huyện Nghi Lộc) vào thành phố Vinh.

Sau khi sắp xếp, thành phố Vinh có diện tích tự nhiên là 166,22 km2 và quy mô dân số là 580.669 người.