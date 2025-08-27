Xây dựng Đảng Đảng bộ xã Yên Na tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 Sáng 27/8, Đảng bộ xã Yên Na long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Đặng Thanh Tùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Nhiệm kỳ đổi thay và phát triển

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Yên Na đã ghi dấu ấn sâu đậm với nhiều đổi thay tích cực, toàn diện sau sáp nhập từ hai xã Yên Na và Yên Tĩnh.

Phát huy truyền thống đoàn kết, cấp ủy và chính quyền các cấp đã chủ động, linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Công tác xây dựng Đảng được đặt lên hàng đầu, với trọng tâm là giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức và củng cố niềm tin trong toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân. Hoạt động chi bộ đổi mới, sinh hoạt gắn với mô hình đảng viên phụ trách hộ dân, kết hợp kiểm tra, giám sát hiệu quả đã góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh.

Đoàn chủ tịch điều hành đại hội. Ảnh: Vi Tiến Dũng

Trên lĩnh vực phát triển kinh tế – xã hội, xã chú trọng chuyển đổi mô hình sản xuất theo hướng vườn- ao- chuồng- rừng, nâng tỷ lệ che phủ rừng lên 79%, thu nhập bình quân đạt 31 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 32%. Kinh tế chuyển dịch rõ nét sang thương mại – dịch vụ, xuất khẩu lao động tăng mạnh. Hạ tầng nông thôn, giáo dục, y tế, văn hóa đều được đầu tư đồng bộ, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Công tác quốc phòng – an ninh, an sinh xã hội, cải cách hành chính và chuyển đổi số được triển khai quyết liệt, hiệu quả. Mối quan hệ kết nghĩa, liên kết phát triển với các địa phương khác tiếp tục được duy trì và mở rộng.

Phát triển kinh tế gắn với giữ gìn bản sắc văn hóa

Bước vào nhiệm kỳ 2025 – 2030, Đảng bộ và Nhân dân xã Yên Na xác định mục tiêu tổng quát: Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao năng lực lãnh đạo, hiệu lực quản lý, phát huy vai trò các tổ chức đoàn thể; tiếp tục phát triển toàn diện kinh tế – xã hội theo hướng bền vững, giữ gìn bản sắc văn hóa.

Xã ưu tiên phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa, lấy chăn nuôi gia súc và nuôi trồng thủy sản làm mũi nhọn; đẩy mạnh quy hoạch vùng sản xuất, khai thác tiềm năng địa lý và mở rộng liên kết vùng.

Đồng chí Vy Thị Bích Thủy - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Yên Na phát biểu tại đại hội. Ảnh: Vi Tiến Dũng

Xã xác định 3 đột phá chiến lược gồm: chuyển tư duy phát triển nông nghiệp sang sản xuất hàng hóa hiện đại; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, mở rộng xuất khẩu lao động; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số toàn diện.

Xã đề ra 17 chỉ tiêu chủ yếu và xác định 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, 4 nhóm giải pháp chủ yếu, nhằm huy động hiệu quả các nguồn lực, nâng cao đời sống vật chất – tinh thần cho người dân, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh và đưa Yên Na phát triển vững chắc, mang đậm bản sắc riêng.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội. Ảnh: Vi Tiến Dũng

Đại hội đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ xã Yên Na nhiệm kỳ 2025 -2030 gồm 23 đồng chí.

Đồng chí Vy Thị Bích Thủy được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã. Đồng chí Quang Văn Đặng được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã. Đồng chí Thái Lương Thiện được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Yên Na.

Đồng chí Đặng Thanh Tùng – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Yên Na nhiệm kỳ 2025 -2030. Ảnh: Vi Tiến Dũng

Phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ xã Yên Na, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đồng chí Đặng Thanh Tùng – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những thành tựu nổi bật của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Yên Na trong nhiệm kỳ qua.

Đồng chí nhấn mạnh: Yên Na cần tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng, củng cố hệ thống chính trị vững mạnh, hiệu quả; quan tâm công tác cán bộ, phát triển Đảng, nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu.

Đồng chí Đặng Thanh Tùng – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: Vi Tiến Dũng

Về phát triển kinh tế, địa phương cần phát huy lợi thế chăn nuôi, nuôi cá lòng hồ, cây dược liệu… hình thành các sản phẩm đặc trưng có sức cạnh tranh. Tăng cường liên kết vùng, phát triển sản xuất gắn với bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu.

Xã cần triển khai tốt các chính sách giảm nghèo, đào tạo nghề, chuyển đổi tư duy sang sản xuất hàng hóa, đẩy mạnh chuyển đổi số, thương mại điện tử.

Giữ vững an ninh - quốc phòng, “xã sạch ma túy”, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân. Chăm lo giáo dục, y tế, văn hóa; nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng Yên Na phát triển toàn diện, bền vững và có bản sắc riêng.

Đoàn công tác do đồng chí Đặng Thanh Tùng – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà 2 hộ nghèo tại bản Na Bón, xã Yên Na. Ảnh: Vi Tiến Dũng

Nhân dịp tổ chức Đại hội, đoàn công tác do đồng chí Đặng Thanh Tùng – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà 2 hộ nghèo tại bản Na Bón, xã Yên Na. Hoạt động thể hiện sự quan tâm, sẻ chia thiết thực, góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng.