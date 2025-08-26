Xây dựng Đảng Huy động mọi nguồn lực, đưa Yên Na phát triển bền vững Nhiệm kỳ 2025 - 2030, với quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ xã Yên Na, tỉnh Nghệ An xác định tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, đổi mới phương thức hoạt động, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, khơi dậy ý chí, khát vọng vươn lên; đồng thời, huy động tối đa các nguồn lực, triển khai hiệu quả các khâu đột phá để đưa xã Yên Na phát triển nhanh, toàn diện và bền vững trong giai đoạn mới.

Dấu ấn nhiệm kỳ 2020 - 2025 với nhiều đổi thay

Đảng bộ xã Yên Na được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 xã Yên Na và Yên Tĩnh. Phát huy truyền thống đoàn kết, các cấp ủy trước và sau sáp nhập đã nỗ lực lãnh đạo, chỉ đạo, đạt nhiều kết quả toàn diện, hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu nghị quyết đã đề ra.

Một góc xã Yên Na nhìn từ trên cao. Ảnh: Tiến Đông

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị luôn được xã đặt ở vị trí ưu tiên hàng đầu. Việc tuyên truyền và giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân được thực hiện bài bản và sâu rộng, đặc biệt về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước. Các chỉ đạo từ Trung ương và cấp trên được triển khai kịp thời, thông qua cả phương thức truyền thống và trực tuyến; việc sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết được thực hiện nghiêm túc và chất lượng. Nhờ vậy, nhận thức và sự đồng thuận trong toàn Đảng bộ không ngừng được nâng cao, củng cố niềm tin vững chắc tại cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đảng ủy xã cũng chú trọng đổi mới trong sinh hoạt chi bộ, gắn việc sinh hoạt Đảng với mô hình đảng viên phụ trách hộ gia đình. Các quy chế, quy định được xây dựng và thực thi nghiêm ngặt, kết hợp kiểm tra, giám sát chặt chẽ để kịp thời điều chỉnh, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kê khai tài sản đúng quy trình. Từ đó, góp phần nâng cao sức chiến đấu và sự trong sạch của tổ chức Đảng.

Đảng bộ xã đã chứng tỏ năng lực lãnh đạo thực tiễn rõ nét. Chuyển đổi mô hình trồng trọt, chăn nuôi áp dụng khoa học, kỹ thuật theo hướng mô hình vườn - ao - chuồng - rừng giúp tăng năng suất, tiết kiệm nguồn lực. Trồng rừng và chăn nuôi có kế hoạch; đưa tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 79%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 31 triệu đồng/năm, vượt chỉ tiêu, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 32%, kinh tế chuyển dịch rõ rệt từ nông nghiệp sang thương mại - dịch vụ và xuất khẩu lao động. Cơ sở hạ tầng nông thôn như giao thông, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa... được cải thiện mạnh mẽ, 2 bản được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, hình ảnh nông thôn hiện đại và tiện nghi được hình thành rõ rệt.

Khai thác hợp lý tiềm năng lòng hồ để phát triển nuôi trồng thủy sản tại địa bàn xã Yên Na. Ảnh: Đình Tuân

Về lĩnh vực giáo dục, chất lượng dạy và học tiếp tục cải thiện, tỷ lệ học sinh lên cấp 3 đạt trên 75%, trường chuẩn quốc gia được duy trì, cơ sở vật chất xanh - sạch - đẹp, môi trường học tập được cải thiện đáng kể.

Y tế cơ sở giữ vững chuẩn quốc gia, mạng lưới y tế bản phủ kín, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng giảm xuống dưới mức 16%, nhu cầu chăm sóc sức khỏe cơ bản được đáp ứng tốt hơn, sự hài lòng của nhân dân ngày càng tăng.

Đời sống tinh thần của cộng đồng ngày càng được nâng cao từ thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Gần 93% hộ gia đình đạt danh hiệu văn hóa, hoạt động văn nghệ và thể thao phong phú, đội văn hóa bản lành mạnh, đã xuất hiện ở mỗi bản, góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc. Đồng thời, công tác truyền thông thông qua phát thanh, truyền hình, mạng xã hội được đổi mới, đưa thông tin đến nhân dân kịp thời, hiệu quả.

Bản sắc văn hóa dân tộc được người dân giữ gìn, phát huy. Ảnh: Đình Tuân

Công tác an sinh xã hội được quan tâm toàn diện. Hơn 200 người lao động xuất khẩu có thu nhập ổn định. Các chính sách hỗ trợ như xây, sửa nhà hộ nghèo, hỗ trợ dịp Tết Nguyên đán được triển khai đầy đủ, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 32% là minh chứng sáng rõ. Công tác bình đẳng giới, chăm sóc trẻ em, bảo hiểm y tế được thực hiện nghiêm túc, cùng với hoạt động phòng, chống các tệ nạn xã hội, cai nghiện và quản lý sau cai hiệu quả, đã tạo nên môi trường xã hội an toàn, lành mạnh.

Quốc phòng, an ninh được duy trì vững chắc. Các đoàn thể và lực lượng dân quân tự vệ hoạt động hiệu quả, diễn tập phòng thủ đạt loại giỏi, công tác tuyển quân vượt chỉ tiêu. Xã không chỉ “sạch về ma túy” mà còn vận dụng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc để thúc đẩy sự gắn kết cộng đồng.

Về hoạt động đối ngoại, liên kết phát triển, xã giữ vững mối kết nghĩa với xã Sơn Hải, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi (nay là xã Sơn Thủy, tỉnh Quảng Ngãi); kết nối nhiều địa phương, các nhà hảo tâm, một số doanh nghiệp trong công tác hỗ trợ tư vấn địa phương phát triển các sản phẩm: Chè dây, cá lòng hồ, cây xạ đen,...

Ngoài ra, công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số được thực hiện đồng bộ. Dịch vụ công trực tuyến, số hóa hồ sơ, thanh toán trực tuyến được thí điểm và nhân rộng, phục vụ người dân và doanh nghiệp một cách nhanh nhạy và hiệu quả.

Xây dựng xã Yên Na phát triển toàn diện, bền vững và có bản sắc

Bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030, trên nền tảng những thành tựu đã đạt được trong giai đoạn trước, Đảng bộ và nhân dân xã Yên Na xác định rõ mục tiêu tổng quát: Tiếp tục tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực điều hành của chính quyền, phát huy tính chủ động, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức, đoàn thể.

Khung cảnh bình yên ở xã Yên Na. Ảnh: Tiến Đông

Kiên định định hướng phát triển nông nghiệp toàn diện, lấy chăn nuôi gia súc và nuôi trồng thủy sản làm mũi nhọn; triển khai quy hoạch vùng sản xuất theo thế mạnh; khai thác hiệu quả tiềm năng về hạ tầng và vị trí địa lý, mở rộng kết nối với các vùng lân cận.

Chuyển mạnh sang phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống; nâng cao chất lượng đời sống văn hóa - xã hội; giữ vững và phát triển các danh hiệu làng văn hóa, gia đình văn hóa, đạt chuẩn quốc gia về giáo dục và y tế. Đồng thời, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; chú trọng phát triển nguồn nhân lực, định hướng đào tạo nghề, mở rộng thị trường xuất khẩu lao động.

Giữ vững ổn định chính trị - xã hội, đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống và đưa xã Yên Na phát triển theo hướng toàn diện, bền vững và có bản sắc riêng.

Mô hình nuôi cá lồng được nhiều hộ dân áp dụng, mang lại thu nhập khá. Ảnh: Đình Tuân

Để hiện thực hóa các mục tiêu, xã Yên Na đề ra 17 chỉ tiêu chủ yếu trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, môi trường, an ninh - quốc phòng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Trên cơ sở đó, xã xác định 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá chiến lược và 4 nhóm giải pháp chủ yếu, nhằm huy động tối đa các nguồn lực, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân, tạo nên bước phát triển rõ nét, bền vững trên mọi phương diện.

3 khâu đột phá được xác định là yếu tố quyết định để thúc đẩy sự phát triển toàn diện của địa phương:

Trước hết, là sự chuyển đổi mạnh mẽ tư duy phát triển kinh tế nông nghiệp, chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang tư duy sản xuất hàng hóa quy mô, hiệu quả và bền vững. Trong đó, ưu tiên tạo đột phá trong lĩnh vực chăn nuôi gia súc, khai thác hợp lý tiềm năng lòng hồ để phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ và bảo vệ môi trường sinh thái.

Tiếp đến là khâu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xem đây là nền tảng cho sự phát triển bền vững. Địa phương tập trung đẩy mạnh đào tạo nghề, gắn với nhu cầu thực tiễn và thị trường lao động, đồng thời, mở rộng các kênh xuất khẩu lao động nhằm tạo nguồn thu nhập ổn định, góp phần cải thiện đời sống nhân dân và giảm áp lực về việc làm tại chỗ.

Cuối cùng, yếu tố mang tính quyết định trong bối cảnh hiện nay được xã Yên Na xác định là đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Việc này không chỉ nâng cao năng suất, hiệu quả trong quản lý, điều hành mà còn góp phần hiện đại hóa hoạt động của cả hệ thống chính trị, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển theo hướng thông minh, linh hoạt và thích ứng cao.