Đang lưu thông trên Quốc lộ 7, xe ô tô bất ngờ bốc cháy dữ dội

(Baonghean.vn) - Đang lưu thông trên Quốc lộ 7A đoạn qua xã Khai Sơn (Anh Sơn), chiếc xe ô tô con mang biển kiểm soát 15A-729.59 do tài xế trú ở xã Sơn Thành (Yên Thành) điều khiển đã bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Vào khoảng 20h20 tối ngày 31/10, chiếc xe ô tô con nhãn hiệu Daewoo Lacetti, mang BKS 15A-729.59 do anh N.Đ.T (SN 1977), trú tại xã Sơn Thành (Yên Thành) điều khiển đang lưu thông trên Quốc lộ 7A theo hướng Đô Lương - Anh Sơn, khi tới địa bàn xóm 7, xã Khai Sơn thì bất ngờ bốc cháy. Rất may những người ngồi trên xe đã kịp thoát ra ngoài.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường. Tuy nhiên, do vụ cháy xảy ra ở địa bàn miền núi, trong khi phương tiện cứu hỏa và nguồn nước khó khăn nên ngọn lửa sau đó đã nhanh chóng bao trùm cả chiếc xe trước sự bất lực của lái xe cũng như người dân chứng kiến.

Trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo Công an xã Khai Sơn cho biết, thời điểm chiếc xe bị cháy trên xe có 3 người, bao gồm 1 lái xe và 2 người nhà. Khi chiếc xe bốc cháy, những người trên xe đã nhanh chóng thoát được ra ngoài và kêu gọi người đi đường ứng cứu. Tuy nhiên do lửa cháy lớn khiến chiếc xe đã bị thiêu rụi. Được biết lái xe mượn chiếc xe này chở người nhà đi công chuyện, không may gặp nạn.

Hiện, nguyên nhân của vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ./.