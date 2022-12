Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An công bố quyết định thành lập chi bộ đảng

Tin mới

Nghệ An: Bắt xe khách giường nằm vận chuyển hơn 60kg pháo (Baonghean.vn) - Ngày 23/12/2022, Trạm Cảnh sát giao thông Diễn Châu (Phòng CSGT Công an Nghệ An) cho biết, đơn vị đã bàn giao đối tượng và tang vật (trong vụ việc phát hiện xe khách vận chuyển hơn 60kg pháo nổ) cho Công an huyện Diễn Châu xử lý theo quy định của pháp luật.

Tướng Cương: Thế giới năm 2022- Chiến tranh, bất ổn từ Đông sang Tây (Baonghean.vn) - Thế giới năm 2022 hứng chịu nhiều bất ổn chính trị, xung đột, thiên tai và sự cố. Nhìn lại bức tranh tổng thể toàn cầu năm qua, Báo Nghệ An có cuộc trao đổi với Thiếu tướng Lê Văn Cương - Nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược, Bộ Công an.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/12 (Baonghean.vn) - Thường trực HĐND tỉnh đánh giá hoạt động tháng 12, đề ra nhiệm vụ thời gian tới; Hội nghị kiểm điểm Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an tỉnh; Trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT... Đây là một số nội dung nổi bật đăng trên baonghean.vn ngày 23/12.

Quang Hải có thể lỡ hẹn trận Việt Nam gặp Malaysia do chấn thương (Baonghean.vn) - Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) tại Lào cho thấy Quang Hải và Hồng Duy bị quá tải cơ. Trong buổi tập ngày 23/12, cả hai không ra sân tập luyện cùng các đồng đội mà chỉ ở lại khách sạn tập gym để hồi phục nhóm cơ bị quá tải và duy trì thể lực.

Vinamilk đầu tư lớn làm phim 3D, xây dựng thế giới thần tiên cho trẻ em (Baonghean.vn) - Vinamilk hợp tác cùng hãng phim hoạt hình nổi tiếng Colory Animation Studio, thực hiện phim điện ảnh 3D xây dựng câu chuyện thú vị về hành trình giải cứu Đại tinh Thần thú của đội Vệ binh SuSu, mở ra thế giới thần tiên đầy sáng tạo cho trẻ em Việt.

Hội Nông dân Nghệ An tiếp nhận tài trợ cho nữ hội viên từ Quỹ Dân số Liên hợp quốc (Baonghean.vn) - Hội Nông dân tỉnh tiếp nhận 2.270 bộ đồ dùng thiết yếu với tổng trị giá trên 2 tỷ đồng do tổ chức UNFPA tài trợ nhằm hỗ trợ nữ hội viên những vùng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại huyện Tân Kỳ và Thanh Chương.

Rà soát, hoàn thành chỉ tiêu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tồn đọng trong năm 2023 (Baonghean.vn) - Chiều 23/12, tại TP Vinh, Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An tổ chức tổng kết công tác Tài nguyên môi trường năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Nghệ An vinh danh 26 'Nghệ nhân Nhân dân', 'Nghệ nhân Ưu tú' trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể (Baonghean.vn) - Đây là những nghệ nhân được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu vào tháng 9/2022 vừa qua, trong đó có 1 Nghệ nhân Nhân dân và 25 Nghệ nhân Ưu tú.

Ngành Công Thương Nghệ An duy trì tốc độ tăng trưởng các chỉ tiêu (Baonghean.vn) - Năm 2022, duy trì tốc độ tăng trưởng các chỉ tiêu, công nghiệp, thương mại ổn định, ngành Công Thương Nghệ An góp phần tích cực vào tăng trưởng kinh tế chung của tỉnh.

Xe khách giường nằm vận chuyển hơn nửa tạ pháo (Baonghean.vn) - Ngày 23/12, Trạm Cảnh sát giao thông Diễn Châu (Phòng CSGT Công an Nghệ An) cho biết, đơn vị đã bàn giao đối tượng và tang vật (trong vụ việc phát hiện xe khách vận chuyển hơn 60kg pháo nổ) cho Công an huyện Diễn Châu xử lý theo quy định của pháp luật.

Các đảo tuyến Tây Nam đón đoàn công tác Vùng 5 Hải quân cùng nhiều cơ quan báo chí thăm, tác nghiệp (Baonghean.vn) - Trong 2 ngày 22-23/12, Đoàn công tác Vùng 5 Hải quân và các tỉnh phía Nam cùng các cơ quan báo chí thăm, tặng quà chúc Tết cán bộ, chiến sĩ các đảo Hòn Chuối, Hòn Khoai và Thổ Chu.

Nhiều hoạt động ủng hộ chương trình Xuân trao yêu thương - Quý Mão 2023 (Baonghean.vn) - Ngày 23/12, Thị ủy Cửa Lò và Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quỳ Hợp tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa ủng hộ chương trình Xuân yêu thương - Quý Mão 2023.

Đảm bảo an sinh xã hội cho người tham gia và thụ hưởng chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp trong dịp Tết (Baonghean.vn) - Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành Công văn số 3916/BHXH-VP gửi các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam và Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện một số biện pháp để phục vụ Nhân dân, người lao động, người sử dụng lao động yên tâm đón Tết.

Tổng thống Putin: Hệ thống Patriot của Mỹ đã lỗi thời Ngày 22/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mô tả hệ thống phòng không Patriot mà Mỹ sẽ cung cấp cho Ukraine là vũ khí lỗi thời mà Nga sẽ có thể chống lại.

AFF Cup 2022: Vì sao Huấn luyện viên Park Hang-seo căng thẳng? (Baonghean.vn) - Mọi dự đoán, dù thận trọng nhất cũng tin ở thế trận “cửa trên” của Đội tuyển Việt Nam trước Đội tuyển Lào, dù đội bạn được chơi trên sân nhà và khá “cứng” với những tuyên bố trước khi bảng B, AFF Cup 2022 khởi tranh.

Không gian Giáng sinh đậm chất làng nghề ở ‘xứ sở nồi đất’ (Baonghean.vn) - Sau nhiều ngày trang trí, giáo xứ Lưu Mỹ, xã Trù Sơn (Đô Lương) đã hoàn thành không gian đón Giáng sinh 2022 độc đáo, đậm chất làng nghề.

Số 13431 ngày 23-12-2022 (Baonghean.vn) - Nghệ An nhật báo Số 13431 ngày 23-12-2022

Nghệ An: Khen thưởng 9 mô hình văn hóa cấp tỉnh (Baonghean.vn) - Ngày 23/12, Trung tâm Văn hóa tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động văn hóa cơ sở và công tác xây dựng mô hình năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Nghệ An: Trao quyết định điều động, bổ nhiệm Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Baonghean.vn) - Sáng 23/12, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ công bố và trao quyết định điều động, bổ nhiệm Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An họp phiên thường kỳ tháng 12/2022 (Baonghean.vn) - Sáng 23/12, Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 12/2022. Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc.

Chủ tịch UBND tỉnh dự Hội nghị kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh (Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả trên các mặt công tác, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đóng góp tích cực cho sự phát triển của tỉnh.

Nghệ An: Tăng cường phối hợp các hoạt động phòng, chống đuối nước ở trẻ em (Baonghean.vn) - Mặc dù đã thực hiện nhiều giải pháp, tình trạng đuối nước ở trẻ em trên địa bàn tỉnh vẫn ở mức cao.

Cần sớm ban hành Bộ quy chuẩn đối với thiết bị giám sát hành trình tàu cá (Baonghean.vn) - Sớm ban hành Bộ quy chuẩn đối với thiết bị giám sát hành trình tàu cá là kiến nghị của tỉnh Nghệ An tại hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Kế hoạch hành động chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Nghệ An: Thu ngân sách Nhà nước năm 2022 vượt chỉ tiêu đề ra (Baonghean.vn) - Theo kết quả khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức năm 2022, Kho bạc Nhà nước Nghệ An xếp thứ 3 toàn quốc, tăng 2 bậc so với năm 2021.

Nghệ An: Tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn, ma túy (Baonghean.vn) - Đó là một trong những nội dung được đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban ATGT tỉnh chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác bảo đảm TTATGT năm 2022.

Khởi tố đạo chích lẻn vào nhà dân cuỗm sạch tiền, vàng của gia chủ (Baonghean.vn) - Lợi dụng thời điểm không có người, Lương May Hiếu, SN 2005, trú tại bản Noọng Dẻ, xã Nậm Cắn, Kỳ Sơn lẻn vào nhà chị Nguyễn Thị Thương qua đường ống thông gió lấy trộm 10 chỉ vàng, 2 dây chuyền và số tiền 4 triệu đồng.

AFF Cup 2022: Tuyển Thái Lan và trò chơi Rubik (Baonghean.vn) - Ông thầy người Brazil Mano Polking quyết tâm chơi trò xoay Rubik để bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup mà đội tuyển Việt Nam là cái tên được nhắc đến nhiều nhất.

Cả trăm nghìn chiếc xe ô tô điện có thể bị cháy vì một lỗi bất ngờ Thông thường, pin là bộ phận đầu tiên mọi người nghĩ tới khi nói về nguy cơ cháy xe điện. Tuy nhiên, trường hợp này lại không liên quan tới pin.