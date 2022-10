Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh thăm, tặng quà tại huyện Kỳ Sơn

Tin mới

26/27 xã biên giới ở Nghệ An đạt tiêu chí 'sạch người nghiện ma túy' (Baonghean.vn) - Chiều 27/10, Công an Nghệ An tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng triển khai thực hiện Đề án xây dựng “Xã biên giới sạch về ma túy” trên địa bàn tỉnh.

Đánh giá việc thực hiện 'Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới' ở Tân Kỳ (Baonghean.vn) - Sáng 27/10, Huyện ủy Tân Kỳ tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Dự hội nghị có đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 27/10 (Baonghean.vn) - Thứ trưởng Bộ Công an đốc thúc tiến độ triển khai Đề án 06 tại Nghệ An; Đoàn công tác chính quyền thành phố Gwangju (Hàn Quốc) thăm và làm việc tại tỉnh Nghệ An; Hội thảo tìm định hướng phát triển kinh tế số cho Nghệ An ... là những nội dung chính trong ngày 27/10.

Lựa chọn nội dung chất vấn được dư luận và nhân dân quan tâm (Baonghean.vn) - Phát biểu tại cuộc họp bàn các nội dung liên quan chuẩn bị cho kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 của HĐND tỉnh, đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đặt ra yêu cầu lựa chọn nội dung chất vấn trọng tâm, mang tính bức bách, được dư luận và nhân dân quan tâm.

Ông Trần Đức Thắng làm Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Bộ Chính trị điều động ông Trần Đức Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương.

Khai mạc Triển lãm du lịch Nghệ An - Gwangju tại TP. Vinh (Baonghean.vn) - Đây là một sự kiện mang ý nghĩa vô cùng quan trọng, là hoạt động mở đầu, mốc son đánh dấu cho sự gắn kết, tìm hiểu và phát triển trong mối quan hệ hợp tác giữa 2 địa phương của Việt Nam và Hàn Quốc.

Thứ trưởng Bộ Công an đốc thúc tiến độ triển khai Đề án 06 tại Nghệ An (Baonghean.vn) - Chiều 27/10, đồng chí Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Tổ phó Thường trực Tổ công tác Đề án 06 của Chính phủ, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Đề án 06 của Bộ Công an đã có buổi làm việc với tỉnh Nghệ An về tình hình, kết quả triển khai thực hiện Đề án 06/CP.

Cổ động viên - Những gam màu sáng tối (Baonghean.vn) - Thời gian gần đây, những câu chuyện về cổ động viên bóng đá trong và ngoài nước đang đem lại khá nhiều lo ngại, băn khoăn, liên quan đến trách nhiệm của không chỉ ban tổ chức các sân, lực lượng bảo vệ, ban tổ chức các giải đấu mà cả các đội bóng, các cầu thủ.

H'Hen Niê bất ngờ được Chủ tịch Miss Universe gọi là 'Á hậu 3' Chủ tịch tổ chức Miss Universe bất ngờ nhắc đến H'Hen Niê trong chia sẻ mới nhất của mình và gọi cô là Á hậu 3 của cuộc thi năm 2018.

Hơn 50% tác phẩm lọt vào vòng Chung khảo Liên hoan truyền thanh cơ sở về an toàn giao thông tỉnh Nghệ An năm 2022 (Baonghean.vn) - Sau vòng thi sơ khảo, Hội đồng chấm giải Liên hoan truyền thanh cơ sở về an toàn giao thông tỉnh Nghệ An năm 2022 đã lựa chọn các tác phẩm có chất lượng vào tiếp vòng Chung khảo.

Sau lụt, người dân Yên Thành vào mùa bắt chuột đồng (Baonghean.vn) - Sau mùa lũ tháng 9, tháng 10, nhiều người dân địa phương và các huyện lân cận đổ về các cánh đồng của huyện Yên Thành để săn “đặc sản” chuột đồng, vừa cải thiện bữa ăn gia đình hoặc bán kiếm thêm thu nhập.

Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh phẫu thuật thay khớp háng thành công cho 3 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn (Baonghean.vn) - Nằm trong chuỗi các hoạt động hướng về cộng đồng, mới đây, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh đã tiến hành phẫu thuật thay khớp háng thành công cho 3 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Đây là hoạt động từ thiện có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, mang đến cơ hội điều trị bệnh cho những người kém may mắn trong xã hội.

Nhan sắc bị huỷ hoại bởi hút thuốc lá (Baonghean.vn) - Hút thuốc lá không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe bên trong mà còn ảnh hưởng xấu tới vẻ đẹp bên ngoài của người hút.

Đại biểu Quốc hội kiến nghị sớm khắc phục, rút kinh nghiệm trong điều hành xăng dầu Đại biểu Quốc hội cho rằng, vừa qua, tình hình thiếu hụt xăng dầu xảy ở nước ta, nhất là ở khu vực phía Nam đã cho thấy sự lúng túng trong điều hành, xử lý tình huống này của các bộ, ngành liên quan trong trách nhiệm quản lý Nhà nước.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Tài chính Ngày 26/10/2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 1289/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Cao Anh Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tỉnh Nghệ An và thành phố Gwangju (Hàn Quốc) ký kết biên bản ghi nhớ (Baonghean.vn) - Trong chương trình thăm và làm việc tại Nghệ An, sáng 27/10, lãnh đạo tỉnh Nghệ An và lãnh đạo thành phố Gwangju (Hàn Quốc) tổ chức hội đàm và ký kết biên bản hợp tác, biên bản ghi nhớ.

Hội thảo tìm định hướng phát triển kinh tế số cho Nghệ An (Baonghean.vn) - Nhằm bổ sung, cập nhật tình hình, kiến thức mới về chuyển đổi số trong phát triển kinh tế, sáng 27/10, tại TP .Vinh, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội thảo khoa học kinh tế số - Lý luận và những vấn đề đặt ra cho Nghệ An.

Chủ tịch UBND tỉnh tiếp xã giao Phó Thị trưởng chính quyền thành phố Gwangju (Hàn Quốc) (Baonghean.vn) - Sáng 27/10, tại trụ sở Văn phòng UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chủ trì tiếp xã giao đoàn công tác do ông Mun Young Hoon - Phó Thị trưởng chính quyền thành phố Gwangju (Hàn Quốc) làm trưởng đoàn có chuyến thăm và làm việc tại Nghệ An.

Nghệ An: Chủ tịch UBND cấp huyện được ủy quyền quyết định đầu tư dự án dưới 15 tỷ đồng vốn Chương trình Mục tiêu Quốc gia (Baonghean.vn) - Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long ký ban hành Quyết định số 3294/QĐ-UBND ngày 25/10/2022, ủy quyền quyết định đầu tư các dự án sử dụng vốn Chương trình Mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021 - 2025.

Người đàn ông tử vong trên Quốc lộ 1A sau cú ngã bên cạnh xe tải (Baonghean.vn) - Người đàn ông ngã ra đường ngay bên cạnh một chiếc xe tải, bị bánh xe lăn qua, tử vong tại chỗ. Vụ việc vừa xảy ra trên Quốc lộ 1A đoạn qua Cầu Lồi, huyện Diễn Châu.

'Cán bộ thà đứng trước hội đồng kỷ luật còn hơn đứng trước hội đồng xét xử' Theo đại biểu Nguyễn Hữu Thông, một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức, trong đó, có lãnh đạo quản lý đang có tâm lý bất an, sợ sai, sợ trách nhiệm, làm cầm chừng.

Đẩy mạnh đối thoại, tổ chức hội nghị dân chủ, ký kết Thỏa ước lao động tập thể (Baonghean.vn) - Đó là một trong những nội dung được trao đổi tại Hội nghị Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, tổ chức vào sáng 27/10. Ngoài ra, hội nghị còn góp ý, xây dựng nhiều nội dung quan trọng khác trong thời gian tới.

Nghệ An kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp nhỏ và vừa (Baonghean.vn) - Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Nghệ An trong nhiệm kỳ mới, sáng 27/10, tại TP. Vinh, Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh tổ chức phiên họp Ban Chấp hành phiên thứ nhất, nhiệm kỳ 2022-2027.

Hai nữ giáo viên Trường THCS Đặng Thai Mai đồng thủ khoa tại Hội thi Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp THCS (Baonghean.vn) - Sáng 27/10, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức lễ tổng kết Hội thi Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi tỉnh cấp THCS, năm 2022.

Cửa Lò làm tốt quy hoạch tập trung thu hút đầu tư (Baonghean.vn) - Từ năm 2020 đến nay, thị xã Cửa Lò đã thu hút nhiều dự án từ nguồn của các doanh nghiệp, các nhà đầu tư và đang chuẩn bị những điều kiện tốt nhất để thu hút các dự án.

7 mẫu xe điện tuyệt đẹp hút khách nhất triển lãm ô tô Việt Nam 2022 7 mẫu xe điện cùng xuất hiện tại Triển lãm Ô tô Việt Nam 2022 (VMS 2022) đã phần nào cho thấy xu hướng của thị trường ô tô trong năm tới.

Nga cho rằng Ukraine chế tạo tên lửa Iskander giả, nhồi đầy chất phóng xạ để đổ lỗi Ukraine đã chế tạo một tên lửa Iskander giả, nhồi đầy chất phóng xạ bên trong, "hạ nó xuống" vùng Chernobyl và đổ lỗi cho Liên bang Nga, theo nguồn tin của Sputnik.

Ca sỹ Ngô Lan Hương chính thức trở thành gương mặt đại diện của Mobifone khu vực 6 (Baonghean.vn) - Năm 2022, với định hướng đầu tư và phát triển, tiên phong trong trải nghiệm dịch vụ công nghệ số, Công ty dịch vụ Mobifone khu vực 6 chủ trương phát triển các hoạt động truyền thông hướng đến các dịch vụ đổi mới, đồng thời, tiếp cận nhiều hơn đến đối tượng khách hàng trẻ.