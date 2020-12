Đảng ủy Khối Doanh nghiệp và Báo Nghệ An phối hợp, đồng hành với doanh nghiệp trong lĩnh vực truyền thông

Chiều 10/12, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh cùng Đảng ủy, Ban Biên tập Báo Nghệ An có cuộc làm việc, đánh giá quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2014 - 2020; thống nhất phương hướng, nhiệm vụ phối hợp giai đoạn 2020 - 2025. Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Phạm Thị Hồng Toan - Tổng biên tập Báo Nghệ An và Phan Thị Hoan - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Nghệ An chủ trì hội nghị. Ảnh: Mai Hoa