Đánh bại Hải Phòng, Sông Lam Nghệ An vươn lên đầu bảng V.League 2022

(Baonghean.vn) - Với siêu phẩm của Văn Đức, cùng sự tỏa sáng của đồng đội, Sông Lam Nghệ An đánh bại Hải Phòng với cách biệt 3 bàn không gỡ. Chiến thắng này giúp đội bóng xứ Nghệ vươn lên đầu bảng xếp hạng V.League 2022.

Từ vài ngày trước khi bóng lăn, dường như đông đảo người hâm mộ đã cảm nhận được sức nóng không hề nhỏ của trận "đại chiến" này. Điều đó không chỉ xuất phát từ việc 2 đội đang cạnh tranh cho vị trí đầu bảng, mà đây còn là trận đấu mang đến niềm kiêu hãnh và danh dự đối với người dân đến từ 2 địa phương có bản sắc nhất V.League.

Trước thời khắc diễn ra trận đấu, an ninh tại sân Vinh được thắt chặt. 200 cổ động viên Hải Phòng dự khán ở cổng A5 riêng biệt với cổ động viên Nghệ An. Động thái này của Ban Tổ chức nhằm tạo nên một trận đấu vừa đủ hấp dẫn, nhưng mặt khác, không gây nên những tình huống ngoài mong muốn. Sự chặt chẽ của lực lượng chức năng không ảnh hưởng nhiều đến màn tiếp lửa đến từ cổ động viên 2 đội. Suốt thời gian bóng lăn, những cách cổ vũ khác nhau đến từ cổ động viên của Sông Lam Nghệ An và Hải Phòng đã tạo nên bầu không khí sôi động, rực lửa trên khắp khán đài.

Dưới sân cỏ, Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm có nhiều sự điều chỉnh trong đội hình xuất phát. Rimario không thể thi đấu do chịu án phạt 3 thẻ vàng. Để giải bài toán trên hàng công, tiền đạo Vũ Minh Hiếu được giao nhiệm vụ đóng thế cho chân sút người Jamaica. Tuy nhiên, khả năng nhạy cảm và kỹ thuật - yếu tố cần thiết của một tiền đạo, thì chân sút mang áo số 18 không thể hiện được nhiều trong trận này.

Sang hiệp 2, trung vệ ngoại binh Spande được đẩy lên chơi cao nhất trên hàng công, nhưng không có nhiều thay đổi trong cách tấn công của Hải Phòng. Các vị trí khác của đội bóng đến từ thành phố hoa phượng đỏ đều rất sung sức khi đối đầu với đội chủ nhà.

Bên phía Câu lạc bộ xứ Nghệ, có sự trở lại ngay từ đầu của thủ môn Nguyễn Văn Hoàng. Chốt chặn này rất quan trọng, là điểm tựa vững chắc của đội chủ sân Vinh. Ngoài ra, Trần Đình Hoàng cũng được bố trí ra sân từ đầu để thay thế hậu vệ trẻ Hồ Văn Cường, cầu thủ đã chơi khá hay ở trận thua Đà Nẵng.

Cách dùng người này của Huấn luyện viên Huy Hoàng có thể dễ hiểu, khi ông muốn tận dụng kinh nghiệm của hậu vệ người Hưng Nguyên. Bên cạnh đó, Hoàng Văn Khánh đã chuyển giao chiếc băng đội trưởng cho Quế Ngọc Hải.

Và đồng thời, 2 vị trí này đã hoán đổi cho nhau. Tuyển thủ mang áo số 3 của Sông Lam Nghệ An được bố trí đá ở trung tâm hàng phòng ngự. Điều đó đã tạo nên nhiều khác biệt trong cách phòng thủ của Câu lạc bộ xứ Nghệ ở trận này. Đẳng cấp của Quế Ngọc Hải làm lu mờ gần như hoàn toàn tiền đạo đội khách.

Có thể khẳng định rằng, chưa bao giờ Sông Lam Nghệ An lại muốn thắng Hải Phòng như trong thời điểm này. Một phần vì điểm số, danh dự, nhưng quan trọng hơn đội bóng của Huấn luyện viên Huy Hoàng muốn thể hiện sức mạnh trước người hâm mộ, và việc sảy chân ở Đà Nẵng chỉ là tai nạn không mong muốn.

Khát khao đó được Sông Lam Nghệ An thể hiện ngay khi bóng lăn. Các chân sút xứ Nghệ đã nhanh chóng kiểm soát thế trận. Với sơ đồ quen thuộc 3-5-2, đội chủ sân Vinh đã tạo nên các pha lên bóng khá biến hóa. Sự tinh quái của Phan Văn Đức, Oseni, Olaha đã làm cho hàng thủ của đội bóng đang dẫn đầu bảng phải lung lay. Khả năng chuyển đổi trạng thái của Sông Lam Nghệ An trong những phút đầu cũng là điểm sáng đáng chú ý. Có được điều này là nhờ vào sự kết dính rất tốt từ 3 tuyến của Câu lạc bộ xứ Nghệ.

Phút thứ 8 của trận đấu, Phan Văn Đức nhận bóng từ đồng đội, anh có pha xoay sở hợp lý, trước khi chọc khe cho Mai Sỹ Hoàng. Tuy nhiên, cú chuyền bóng vào trong của hậu vệ này lại thiếu lực, khiến Oseni tuột mất cơ hội ghi điểm.

Sự nuối tiếc của khán giả nhà ngay lập tức được đền đáp bởi bàn thắng của Hoàng Văn Khánh. Phút thứ 11, từ tình huống phạt góc của Văn Đức, bóng đến chân Oseni. Tiền đạo mang áo số 91 có động tác ngửa bàn đèn đẹp mắt, bóng tìm đến vị trí trống trải mà Văn Khánh đã chọn. Trung vệ mang áo số 5 dễ dàng đánh đầu ghi bàn mở tỷ số.

Càng đá càng hưng phấn, Sông Lam Nghệ An liên tục gây sức ép lên phần sân đối thủ, dường như khiến hàng tiền vệ được đánh giá là rất mạnh gồm, Hải Huy, Moses, Triệu Việt Hưng phải lép vế. Sự thăng hoa của Văn Đức ở phút thứ 14, suýt chút đã gia tăng cách biệt cho Sông Lam Nghệ An. Nhận đường chọc khe của đồng đội, tuyển thủ mang áo số 20 tung cú cứa lòng hiểm học, nhưng hơi thiếu lực và không thể đánh bại được thủ môn Đình Triệu.

Sông Lam Nghệ An đã trình diễn một lối chơi đầy cảm xúc khi tiếp đón Hải Phòng. Có được điều này, một phần nhờ vào những làn sóng áo vàng được tạo ra trên các khán đài. Cụ thể cho những màn tiếp lửa đó là những cú bắn phá đến từ Olaha, Oseni, Xuân Mạnh lên khung thành của Đình Triệu. Tuy nhiên, cách biệt vẫn không được nới rộng cho Sông Lam Nghệ An trong 45 phút đầu tiên.

Bước sang hiệp 2, sau pha lật bóng của Sỹ Hoàng, hậu vệ của Hải Phòng đã để bóng chạm tay trong vòng cấm khá rõ ràng. Tuy nhiên, trọng tài không cho Sông Lam Nghệ An được hưởng phạt đền. Điều này gây nên sự ngỡ ngàng cho đông đảo người hâm mộ xứ Nghệ có mặt trên sân.

Nhưng đội bóng xứ Nghệ cũng không phải quá tiếc nuối, bởi phút thứ 60 Văn Đức đã lập một siêu phẩm, tung lưới của Đình Triệu, nhân đôi cách biệt cho Sông Lam Nghệ An. Từ tình huống tạt bóng của Đinh Xuân Tiến, tiền vệ mang áo số 20 thực hiện pha ngửa bàn đèn đẹp mắt, bóng đi ngoài tầm kiểm soát của thủ thành Hải Phòng.

Chưa dừng lại ở đó, phút thứ 71, Xuân Mạnh tiếp tục nổ súng, nâng tỷ số lên thành 3-0 cho Sông Lam Nghệ An. Từ tình huống cố định, Mai Sỹ Hoàng treo bóng vào giữa khung thành của đối phương. Tiền vệ mang áo số 7 bật cao đánh đầu vào góc xa làm tung lưới thủ môn Đình Triệu.

Sau khi có được 3 bàn thắng dẫn trước, Sông Lam Nghệ An không còn duy trì tốc độ trận đấu như những phút trước. Thay vào đó Huấn luyện viên Huy Hoàng yêu cầu các học trò kiểm soát bóng tốt hơn, để đảm bảo khoảng cách an toàn với đối thủ.

Kết quả cuối cùng, Sông Lam Nghệ An giành chiến thắng với tỷ số 3-0 trước đội khách Hải Phòng. Với kết quả đó, đội chủ sân Vinh vươn lên xếp đầu bảng xếp hạng V.League 2022. Vòng 10, Câu lạc bộ xứ Nghệ sẽ có chuyến làm khách trên sân Hàng Đẫy để gặp chủ nhà Hà Nội.