Pháp luật Đánh mất thanh xuân trong 'vòng xoáy' ma túy Gần chục năm làm nô lệ cho ma túy, nếm đủ thể loại từ “tiên nâu”, “cỏ Mỹ”… cho đến hàng “đá”, thế nên, số tiền kiếm được đều bị Hà Văn Đường ném hết vào những cuộc chơi "hàng trắng". Ma túy không những khiến Đường mất cả thanh xuân mà còn sa vào tù tội.

Từ con nghiện đến tội phạm ma túy

Phiên tòa xét xử bị cáo Hà Văn Đường (30 tuổi), trú xã Châu Hoàn, huyện Quỳ Châu về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” diễn ra vào một ngày đầu tháng 4/2025. Trong cái lạnh cuối Đông, Đường ngồi co ro giữa phòng xử án rộng lớn. Ngoài bố mẹ ruột, Đường còn có thêm bố mẹ nuôi và nhiều anh chị em. Nhưng ngày xử án, không một thân nhân nào đến thăm Đường.

Khi được hỏi thăm, gã buồn rầu cho biết, từ lúc bị bắt đến nay hiếm khi có người thân vào thăm. Do vậy, nỗi nhớ gia đình, bố mẹ luôn thường trực trong lòng. Bị cáo không hiểu vì lý do gì mà hôm nay không ai đến tòa. “Chắc mọi người vẫn còn giận em”, Đường lí nhí như tự an ủi bản thân.

Bị cáo Hà Văn Đường tại phiên tòa. Ảnh: Trần Vũ

Hà Văn Đường là con út trong gia đình có 3 anh chị em. Nhà nghèo, "đánh đu" với chữ nghĩa được ít năm thì hắn bỏ. Không học hành, nghề ngỗng gì, những gã trai sơn cước như Đường chỉ biết vào rừng làm keo, ngày kiếm vài chục đến trăm nghìn đồng, cơm có chủ nuôi.

Vào đời sớm, thiếu bản lĩnh, lại đua đòi, Hà Văn Đường đã dính vào ma túy. Biết Đường nghiện ngập, người thân đã hết lời khuyên nhủ, thậm chí tìm mọi cách để giúp gã đoạn tuyệt với thứ ảo giác chết người. Thế nhưng, chứng nào tật ấy, cứ nghỉ "chơi" được ít hôm là gã lại lồng lộn lên, tìm mọi cách kiếm tiền để mua ma túy.

Nghiện ngập nên Đường khó tìm được cho mình công việc ổn định như chúng bạn đồng trang lứa. Những đồng tiền khó nhọc kiếm được, Đường đều “nướng” sạch vào ma túy. Thứ chất chết người ấy có thể biến đại gia thành kẻ ăn mày, chứ nói gì đến một gã trai nghèo như Đường.

Khi không có tiền để thỏa mãn cơn nghiện, Hà Văn Đường lại nhắm mắt đánh liều bằng việc mua bán trái phép ma túy. Hành vi phạm tội bị bắt, vào năm 2017, Đường bị tòa tuyên phạt 2 năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Sau khi chấp hành xong hình phạt tù, Đường trở về địa phương. Nhưng những năm tháng sống cảnh “cơm tù áo số” ấy chưa thực sự chặt đứt được con đường nghiện ngập của gã. Sức nặng của đồng tiền cộng với sự “ma mị” mà ma túy mang lại, lần nữa đánh gục quyết tâm “đoạn tuyệt quá khứ, làm lại cuộc đời” của gã trai trẻ. Lần này, gã đã tìm mua một khối lượng lớn ma túy về để phục vụ cho cữ thuốc ngày càng dày của mình.

Theo cáo trạng, chiều 21/11/2024, Hà Văn Đường quá giang xe của một người đi đường để đến xã Quang Phong, huyện Quế Phong. Sau đó, gã đi bộ theo đường mòn vào phía trong rừng thì gặp một người đàn ông (không rõ nhân thân lai lịch). Đường đặt vấn đề mua 14 triệu đồng tiền ma túy. Hai bên thỏa thuận mua bán 5 gói hồng phiến (giá 10 triệu đồng) và 4 triệu đồng mua heroin. Do lúc đó trời đã khuya nên Đường ở lại trong rừng.

Đến sáng hôm sau, Đường đi bộ từ khu vực rừng xuống đường để đón xe về nhà thì bị công an bắt giữ. Lúc này, Đường đã tự nguyện lấy ma túy trong túi áo ra giao nộp cho công an. Cơ quan điều tra xác định, Hà Văn Đường phải chịu trách nhiệm hình sự với hành vi tàng trữ hơn 100 gam ma túy.

Chôn chặt thanh xuân trong tù tội

Trước bục khai báo, bị cáo Hà Văn Đường thành khẩn thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo khai mục đích của việc đi mua ma túy là tích trữ để sử dụng dần chứ không bán. Về số tiền dùng để mua ma túy các loại, Đường khai do đi làm thuê bốc vác cây keo, mỗi ngày công có thể kiếm được 200 nghìn đồng.

“Người ta phấn đấu làm việc, kiếm tiền để lo cho tương lai, phát triển bản thân, chăm sóc gia đình thì bị cáo lại lấy hết tiền để mua ma túy. Bị cáo nghĩ sao về việc đó?”, trước câu hỏi của vị thẩm phán, Đường lí nhí biện minh do nghiện ma túy lâu năm. Chính vì lối sống buông thả, khiến gã nhiều năm làm nô lệ cho ma túy.

Ma túy đã khiến Đường phải trả giá bằng việc chôn chặt tuổi thanh xuân trong tù tội. Ảnh: Trần Vũ

Vị thẩm phán tiếp tục xét hỏi: “Có khi nào bị cáo suy nghĩ về việc sẽ cai nghiện để làm lại cuộc đời?” thì Đường cho biết đã từng. Tuy nhiên, sau khi đi tù về, bị con nghiện rủ rê, bị cáo lại tìm đến ma túy mỗi khi buồn hay mệt mỏi. Cứ như thế, gã đâm đầu vào những cuộc vui của khói trắng. Để rồi giờ đây khi vừa tròn 30 tuổi, “thành tích” mà Đường làm được chỉ là những tháng ngày chìm trong khói thuốc và tù tội.

Lần thứ 2 hầu tòa, có đôi lúc bị cáo Hà Văn Đường thể hiện sự hối tiếc vì những sai lầm của bản thân. Hối tiếc vì đã để tuổi trẻ trôi qua trong hoài phí, vô ích. Hối tiếc vì đã “ném” sức khỏe và tiền bạc vào vòng xoáy ma túy. Bên cạnh đó là sự hối hận, cảm giác có lỗi với người thân, nhất là bố mẹ già vì những sai lầm liên tiếp của mình. Tại phiên tòa, bị cáo không quên gửi lời xin lỗi tới gia đình, người thân mặc dù không ai có mặt tại phiên tòa.

Thông qua phiên xét xử, HĐXX cũng nhắc nhở mọi người, nhất là các bạn trẻ hãy luôn cảnh giác với ma túy. Đừng vì một phút ham vui, hay sự cám dỗ muốn chứng tỏ bản thân mà dùng thử dù chỉ một lần. Bởi tác hại của ma túy rất nguy hiểm, nó khiến người sử dụng bị loạn thần, mất trí, thậm chí là phạm tội như bị cáo.

Trước khi Hội đồng xét xử vào nghị án, Hà Văn Đường được quyền nói lời sau cùng. Sau một hồi im lặng, bị cáo chỉ thốt lên một câu: "Không biết nói gì". Chỉ khi được gợi ý, Đường mới xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội sớm trở về đoàn tụ cùng gia đình và làm lại cuộc đời.

Tuy nhiên, pháp luật không khoan nhượng đối với bất kỳ tội phạm nào. Hành vi của bị cáo là vi phạm nghiêm trọng pháp luật, gây nguy hiểm cho xã hội, và ma túy chính là nguồn gốc của nhiều tội ác khác. Vì vậy, việc xử lý nghiêm minh là cần thiết. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Hà Văn Đường 16 năm tù. Đối với người bán ma túy, do chưa xác định được lai lịch, cơ quan điều tra không có đủ căn cứ để xử lý.

Bản án đó là lời cảnh tỉnh dành cho những ai coi thường pháp luật và tham gia vào các tội phạm liên quan đến ma túy. Ma túy không chỉ tước đi tương lai của con người mà còn dẫn họ đến những kết cục không thể cứu vãn. Không có lợi nhuận nào có thể bù đắp cho cái giá của tự do...