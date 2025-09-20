Kinh tế Đánh thức tiềm năng xây dựng xã Bạch Hà phát triển toàn diện, bền vững Việc hình thành xã Bạch Hà (Nghệ An) đã mở rộng quy mô diện tích tự nhiên, dân số, tạo ra không gian phát triển mới với nhiều lợi thế đặc trưng của xã, tạo cơ hội để Đảng bộ và nhân dân địa phương phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy tiềm năng, lợi thế, phấn đấu xây dựng xã Bạch Hà phát triển toàn diện, bền vững.

NỀN TẢNG CHO TƯƠNG LAI



Xã Bạch Hà được thành lập trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 4 xã: Hiến Sơn, Trù Sơn, Mỹ Sơn và Đại Sơn (cũ). Sau sắp xếp đơn vị hành chính, xã Bạch Hà có diện tích tự nhiên 79,28 km2, quy mô dân số 39.332 người. Đảng bộ xã có 53 tổ chức đảng trực thuộc với 1217 đảng viên.

Quang cảnh xã Bạch Hà (Nghệ An). Ảnh: Nguyễn Đạo



Nhiệm kỳ 2020 - 2025, dù đối mặt với nhiều khó khăn, song 4 xã cũ trước sáp nhập đã đoàn kết, nỗ lực đạt nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực.

Nổi bật, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm của các xã trước sáp nhập đạt 12,8%. Tổng giá trị sản xuất năm 2025 ước đạt 2.660,48 tỷ đồng đạt 100% mục tiêu Nghị quyết Đại hội các xã. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng nông, lâm, thủy sản giảm; Tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản và Thương mại, dịch vụ tăng so với đầu nhiệm kỳ. Thu nhập bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 70 triệu đồng/người/năm, tăng 20 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ, đạt 100% mục tiêu đại hội. Tổng thu ngân sách trên địa bàn trong nhiệm kỳ qua đạt 77 tỷ đồng, đạt chỉ tiêu đại hội các xã đề ra.

Sản phẩm OCOP xã Bạch Hà. Ảnh: CSCC



Trên lĩnh vực nông nghiệp, xã đẩy mạnh cơ giới hóa, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đầu tư thâm canh, đưa giống có năng suất, chất lượng vào sản xuất. Một số mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nổi bật như: Mô hình trồng chuối nuôi cấy mô tại Mỹ Sơn, Đại Sơn; trồng các sản phẩm như dưa lưới, dưa chuột, cà chua trong nhà màng tại Đại Sơn.

Sản xuất tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản thường xuyên được duy trì và phát triển, các cơ sở sản xuất đều được đầu tư trang thiết bị, máy móc vào sản xuất, loại hình sản xuất đa dạng, phong phú đáp ứng thị trường. Đến nay, có 41 doanh nghiệp, 1.667 hộ kinh doanh cá thể, tăng 430 hộ so với đầu nhiệm kỳ.

Trong nhiệm kỳ, xã Bạch Hà tập trung đẩy mạnh thu hút đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, tích cực huy động các nguồn lực. Tổng giá trị sản xuất năm 2025 là 2,660.48 tỷ đồng, đạt 100% mục tiêu nghị quyết các đại hội.

Làng nghề nồi đất tại Trù Sơn (cũ). Ảnh: Nguyễn Đạo



Hoạt động dịch vụ, thương mại trên địa bàn ngày càng tăng trưởng, hình thành các điểm dịch vụ bán buôn, bán lẻ phục vụ nhu cầu mua bán cho nhân dân, phát triển được 3 sản phẩm đạt OCOP 3 sao. Làng nghề nồi đất tại xã Trù Sơn (cũ) ngày càng đa dạng về mẫu mã sản phẩm và thị trường tiêu thụ. Dấu ấn nổi bật trong nhiệm kỳ qua cả 4 xã cũ đều được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Song song với phát triển kinh tế - hạ tầng, văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đời sống tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên. Chính sách an sinh xã hội, chăm sóc người có công, bảo vệ sức khỏe nhân dân được thực hiện hiệu quả. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thường xuyên được chú trọng. Niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng ngày càng được nâng cao.

Xã Bạch Hà quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cho giáo dục. Ảnh: CSCC



KHAI THÁC TIỀM NĂNG, LỢI THẾ



Việc hình thành xã Bạch Hà đã mở rộng quy mô diện tích tự nhiên, dân số, tạo ra không gian phát triển mới với nhiều lợi thế đặc trưng của xã; triển khai thực hiện đồng bộ và vận dụng hiệu quả các chủ trương, chính sách mới của Trung ương, của tỉnh để vận hành chính quyền 2 cấp ở địa phương sẽ là cơ hội để nhiệm kỳ mới, Đảng bộ và nhân dân địa phương phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy tiềm năng, lợi thế, phấn đấu xây dựng xã Bạch Hà phát triển toàn diện, văn minh.

Cán bộ xã Bạch Hà trao đổi chuyên môn nghiệp vụ. Ảnh: CSCC



Một số chỉ tiêu cụ thể đến năm 2030 -Tốc độ tăng trưởng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân hàng năm: 13%. - Thu nhập bình quân đầu người/năm 125 triệu đồng/ người/năm. -Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 150 tỷ đồng. - Tỉ lệ đường cấp xã được bê thông hóa, nhựa hóa đạt 100%; Tỷ lệ trường học đạt chuẩn Quốc gia 100%. - Chỉ số chuyển đổi số cấp xã (DTI): Thứ hạng 50/130 Hàng năm Đảng bộ xã đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên,...

Đồng chí Hồ Lê Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy tham quan các sản phẩm đặc trưng của xã Bạch Hà. Ảnh: CSCC



Để đạt mục tiêu xây dựng xã Bạch Hà phát triển toàn diện, văn minh, Đảng bộ xã đề ra 23 chỉ tiêu cụ thể trên các lĩnh vực với 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá và hệ thống nhóm giải pháp.

Theo đó, trước hết Đảng bộ tập trung tạo chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị toàn diện, trong sạch, vững mạnh. Cùng với đó là tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực ngang tầm nhiệm vụ mới.

Xã Bạch Hà chăm lo công tác giáo dục. Ảnh: CSCC



Trên lĩnh vực kinh tế, có giải pháp hữu hiệu để tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện hiệu quả chủ trương tập trung tích tụ đất đai nhằm mở rộng quy mô và nâng cao hiệu quả sản xuất trong nông nghiệp; thu hút và liên kết đầu tư phát triển các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và liên kết bao tiêu sản phẩm, nâng cao chất lượng, hiệu quả kinh tế. Xây dựng nông thôn mới theo hướng hiện đại gắn với giữ gìn văn hóa truyền thống.

Cùng đó, lập quy hoạch tổng thể xã Bạch Hà, quy hoạch vùng phát triển tiểu thủ công nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để mở rộng các loại hình sản xuất; thu hút đầu tư các nhà máy, cơ sở sản xuất công nghiệp vào địa bàn để giải quyết việc làm tại chỗ, nâng cao thu nhập cho người dân và tăng nguồn thu ngân sách; liên kết, thu hút các doanh nghiệp đầu tư quy mô sản xuất trên địa bàn như gạch không nung, chế biến lương thực; thực hiện tốt việc xây dựng các sản phẩm đạt OCOP 3, 4 sao, trong đó nghiên cứu phát triển một số sản phẩm gắn với các ngành nghề truyền thống của xã như Rượu Bạch Hà, Thịt và các thực phẩm chế biến từ Me, Nghé Trù Đại,...

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bạch Hà nhiệm kỳ 2025-2030 nhận nhiệm vụ. Ảnh: MH



Đồng thời vận dụng linh hoạt Nghị quyết số 68 -NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân để tập trung phát triển các loại hình kinh doanh. Vận động, hỗ trợ thành lập và duy trì hoạt động có hiệu quả từ 3-5 hợp tác xã trên các lĩnh vực.

Trong nhiệm kỳ, xã tập trung huy động mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, tập trung hệ thống giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, giao thông chiến lược kết nối vùng, từng bước hoàn thiện nhà văn hóa và khu vui chơi các xóm.

Thu hút đầu tư nâng cấp chợ trên địa bàn thành chợ tiêu thụ mua bán trao đổi hàng hóa, nông sản phẩm trên địa bàn và khu vực, đáp ứng nhu cầu giao thương, trao đổi hàng hóa của người dân, doanh nghiệp; đặc biệt là nâng cấp, mở rộng, nâng cao hiệu quả Chợ Ú Đại Sơn. Hỗ trợ các làng nghề, các sản phẩm truyền thống, sản phẩm OCOP tiếp cận thị trường, tham gia các hội chợ, tiếp cận các hệ thống các siêu thị lớn và xuất khẩu.

Quy hoạch và tăng cường thu hút đầu tư các dự án du lịch sinh thái phía đông nam và đông bắc của xã, nơi có địa hình đồi núi và cảnh quan thiên nhiên xanh, đẹp. Liên kết để hình thành chuỗi dịch vụ du lịch trải nghiệm, du lịch cộng đồng, du lịch tâm linh nhằm phát huy giá trị văn hóa truyền thống, gắn với phát huy giá trị du lịch của Khu di tích Lịch sử Quốc gia Truông Bồn.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trên cả ba trụ cột chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực đất đai, môi trường

Cùng với đó xã tập trung chăm lo toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội; quan tâm nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, nhất là các hộ gia đình chính sách. Phát triển giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao theo hướng chất lượng cao; chú trọng xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư, văn hóa công sở, văn hóa ứng xử trong cộng đồng. Đồng thời, tăng cường quốc phòng, an ninh gắn với nhiệm vụ trọng tâm là giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

Các khâu đột phá: Thứ nhất, phát triển hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội; tăng cường thu hút đầu tư vào địa bàn. Thứ hai, tập trung tích tụ ruộng đất; tăng cường liên kết để phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Thứ ba, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn - điểm nhấn du lịch văn hóa tâm linh của địa phương. Ảnh: CSCC



Trên tinh thần "xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, phát huy sức mạnh khối đoàn kết toàn dân và tiềm năng, lợi thế của địa phương xây dựng xã Bạch Hà phát triển toàn diện”, nhiệm kỳ 2025 -2030, cán bộ, đảng viên và nhân dân xã nhà phát huy truyền thống cách mạng, ý thức tự lực, tự cường, tinh thần tự chủ, sáng tạo, nắm vững thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, cùng đoàn kết, đồng lòng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nghị quyết Đại hội đề ra, xây dựng xã Bạch Hà ngày càng giàu đẹp, văn minh.