Pháp luật Phát hiện xe tải chở 48 con trâu, bò không rõ nguồn gốc, không có giấy kiểm dịch Công an xã Bạch Hà, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa chủ trì phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra và Tổ Cảnh sát giao thông số 2 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An phát hiện một xe tải vận chuyển 48 con trâu, bò không rõ nguồn gốc, không có giấy chứng nhận kiểm dịch động vật theo quy định.

Trước đó, qua nắm tình hình, Công an xã Bạch Hà phát hiện trên địa bàn nổi lên tình trạng một số đối tượng buôn bán, vận chuyển trâu, bò từ nước ngoài vào Việt Nam qua đường tiểu ngạch. Số trâu, bò này thường không có hóa đơn, chứng từ, không qua kiểm dịch thú y. Các đối tượng lợi dụng chênh lệch giá để mua rẻ rồi đưa vào nội địa tiêu thụ nhằm thu lợi bất chính.

Hoạt động trên không chỉ tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh cho đàn gia súc trong nước, mà còn gây ảnh hưởng đến trật tự quản lý kinh tế, thất thoát nguồn thu thuế, tạo sự cạnh tranh không lành mạnh đối với những hộ kinh doanh hợp pháp.

Ô tô tải chở 48 con trâu không rõ nguồn gốc, không có giấy chứng nhận kiểm dịch. Ảnh: Phạm Thủy

Trước thực tế đó, trên cơ sở tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và lực lượng chức năng tổ chức tuần tra, kiểm soát, vào khoảng 9h ngày 15/9/2025, Công an xã Bạch Hà, tỉnh Nghệ An chủ trì phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra và Tổ Cảnh sát giao thông số 2 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An phát hiện xe tải mang biển kiểm soát 37H-077.49 có nhiều dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật.

Lực lượng chức năng đã tiến hành dừng, kiểm tra xe tải. Qua kiểm tra, xe tải trên do tài xế Đặng Khắc T. (SN 1985), trú tại xã Tân Châu, tỉnh Nghệ An điều khiển, trên xe có Hoàng Ngọc Th. (SN 1987), trú tại xã Lương Sơn, tỉnh Nghệ An ngồi ghế phụ.

Trên xe tải, lực lượng chức năng phát hiện đang vận chuyển 48 con trâu, bò. Tại thời điểm đó, tài xế không xuất trình được bất kỳ giấy tờ nào liên quan đến nguồn gốc xuất xứ cũng như giấy chứng nhận kiểm dịch theo quy định đối với số trâu, bò nói trên. Lực lượng chức năng đã lập biên bản, đưa phương tiện cùng những người liên quan về trụ sở Công an xã Bạch Hà để tiếp tục làm việc.

Hiện vụ việc đang được Công an xã Bạch Hà phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.