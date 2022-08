Đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường huyết mạch nối Vinh - Cửa Lò với tinh thần cao nhất

(Baonghean.vn) - Dự án đường Vinh – Cửa Lò giai đoạn 2 là dự án quan trọng về giao thông của tỉnh hiện nay. Dự án thi công các làn đường phía trong, vỉa hè, các cầu, dải phân cách đang được các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ nhằm giành giật với thời tiết.

Đường Vinh - Cửa Lò là tuyến đường lớn nhất, quan trọng nhất nối Vinh với Cửa Lò, trục được quy hoạch hiện đại, thiết thực cụ thể chủ trương sáp nhập thành phố Vinh và thị xã Cửa Lò.

Dự án khởi công từ cuối tháng 7/2022 nhằm mở rộng quy hoạch đô thị, hoàn thiện mạng lưới giao thông, tạo cơ sở thu hút đầu tư xây dựng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội toàn vùng; góp phần quan trọng trong việc triển khai thực hiện và hoàn thành Đề án phát triển thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An thành trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung Bộ theo tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị và Quyết định 827 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án phát triển đô thị Vinh đến năm 2023.

Có mặt trên công trường ngay tại điểm đầu đường Trương Văn Lĩnh (xã Nghi Phú, thành phố Vinh) điểm đầu của đường Vinh – Cửa Lò giai đoạn 2, xe máy của Công ty TNHH Hoà Hiệp đang khẩn trương đổ đất san nền. Dù đang thi công nhiều công trình lớn trên cả nước như đường bộ cao tốc Vân Đồn - Móng Cái, đường bộ cao tốc cao tốc Bắc - Nam, đường quốc gia ven biển, hệ thống thuỷ lợi Cái Lớn - Cái Bé… nhưng Công ty TNHH Hoà Hiệp vẫn bố trí nhiều xe máy đảm bảo tiến độ vàng hiện nay trong những ngày thời tiết không mưa lũ.

Ông Phạm Đình Hạnh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH Hoà Hiệp cho hay: Từng là một nhà thầu thi công đường Vinh - Cửa Lò giai đoạn 1 và vinh dự trúng thầu một phần giai đoạn 2, chúng tôi xác định được tầm quan trọng của dự án, đơn vị bố trí đủ máy móc thiết bị để thi công công trình đạt chất lượng mỹ thuật cao nhất, bởi đây là tuyến đường lớn, là trục chính của thành phố trong tương lai, thể hiện một phần diện mạo của đô thị Vinh và lưu lượng xe qua lại sẽ rất đông khi hoàn thành.

Giai đoạn 1 của dự án (từ Km0+00 – Km9+680 đầu tư 2 phần đường gom hai bên, mỗi bên có bề rộng nền đường 10m, mặt đường 9m; Km9+680 – Km10+832 đầu tư theo quy mô bề rộng nền đường 72m) được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1962/QĐ-UBND ngày 13/5/2021, đã triển khai xây dựng hoàn thành và sử dụng.

Dự án xây dựng nền, mặt đường và các công trình trên tuyến thuộc dự án Đường giao thông nối Vinh - Cửa Lò (giai đoạn 2) do Sở GTVT làm chủ đầu tư.

Để thi công các nhà thầu phải thoát hết nước mặt trên tuyến, tháo và bơm hết nước, bóc lớp đất mặt hữu cơ, đổ, san nền lu lèn đạt chuẩn cho các bước tiếp theo.

Dự án do 3 nhà thầu (Công ty TNHH Hòa Hiệp, Công ty TNHH Tân Hưng, Công ty CPXD Tân Nam) thi công, đã huy động hàng chục thiết bị máy móc, hàng trăm cán bộ, công nhân để triển khai các mũi thi công theo kế hoạch, gồm 02 mũi nền và 01 mũi công trình thi công các hạng mục chính như thoát hết nước, bóc lớp hữu cơ, đắp đất nền đường K95, đúc cống...

Điểm đầu Km0+00 giao với đường Trương Văn Lĩnh, thành phố Vinh. Điểm cuối Km10+832 giao với đường Bình Minh, thị xã Cửa Lò. Chiều dài tuyến 10,832km.

Chỉ huy trường công trình của Công ty TNHH Tân Nam, anh Hồ Văn Dũng cho biết: Hiện nay, nhà thầu Tân Nam huy động 32 xe máy, 6 xe tải vận chuyển và 40 công nhân để đúc cọc bê tông và cống. Hiện nay, việc đắp đất đang được tiến hành khẩn trương, đất thải đưa đi nơi khác để đảm bảo chất lượng công trình. Công ty thi công 7km và trên tuyến phần công ty thi công có hai cầu bê tông là cầu Nghi Đức và cầu Nghi Hoà, có thiết kế dầm bản rộng và phần đường dẫn được mở rộng để đảm bảo giao thông.

Xác định được tầm quan trọng của dự án, lãnh đạo Sở GTVT đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án Công trình giao thông, các nhà thầu, các cán bộ giám sát kỹ thuật bám công trường bám việc để công trình vừa đảm bảo an toàn giao thông cho các khu vực lân cận, vừa đảm bảo tiến độ và chất lượng được phê duyệt.

Giám đốc Sở GTVT Hoàng Phú Hiền sau các đợt kiểm tra tiến độ đều biểu dương ghi nhận tinh thần quyết tâm của các nhà thầu, đồng thời bổ cứu các vấn đề phát sinh do tuyến thi công trên địa bàn đông dân cư, đồng chí yêu cầu bổ sung đủ biển báo an toàn trên công trường, đảm bảo giao thông và an toàn vệ sinh môi trường, bố trí nhân công điều tiết giao thông tại các vị trí thi công đổ đất đắp nền, thường xuyên tưới nước chống bụi; Đảm bảo các đoạn trước khi đắp K95 phải khô ráo không được đọng nước...

Dự án có chỉ giới xây dựng đường rộng từ 72m đến 290m, mặt cắt ngang thiết kế bao gồm đường chính, đường gom (đã xây dựng trong giai đoạn 1), dải phân cách giữa, dải phân cách hai bên và vỉa hè hai bên đường.

Trong đó: Đường chính rộng 2x16m (thiết kế 08 làn xe cơ giới, mỗi bên rộng 16m gồm 4 làn xe); đường gom rộng 2x9m (đã được xây dựng hoàn chỉnh nền, mặt đường trong giai đoạn 1); dải phân cách giữa rộng từ 21m - 216m; dải phân cách hai bên; Vỉa hè hai bên, mỗi bên rộng 9m. Đoạn từ Km9+680 – Km10+832 (chỉ giới đường đỏ rộng 72m) cơ bản đã xây dựng hoàn chỉnh theo quy hoạch, còn lại hạng mục cây xanh và đèn trang trí chưa xây dựng.

Sau khi hoàn thành các hạ tầng, sẽ trồng cây xanh bóng mát dọc vỉa hè và dải phân cách giữa; Trồng cây xanh cảnh quan dọc dải phân cách 3m giữa đường chính và đường gom. Bố trí hệ thống điện chiếu sáng, đèn tín hiệu và an toàn giao thông trên toàn tuyến.