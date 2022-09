Đề nghị lập đoàn kiểm tra mỏ đá nổ mìn làm hư hỏng nhà dân ở huyện Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Trước thực trạng hiện nay có nhiều diện tích cam Vinh của Nghệ An đang bị thoái hóa, nhiễm bệnh, lụi tàn, chất lượng và năng suất thấp, vấn đề đặt ra hiện nay là cần có giải pháp hữu hiệu để “cứu” vùng cam.

(Baonghean.vn) - Kênh truyền hình ARD trích lời của ông Lars Klingbeil, đồng Chủ tịch đảng Dân chủ xã hội Đức (SPD) cho hay, các đồng minh phương Tây không thể cung cấp xe tăng chiến đấu chủ lực cho Ukraina do đã có thỏa thuận tương ứng giữa các nước này.

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý yêu cầu Sở Nội vụ xây dựng bộ tiêu chí để tuyển dụng nhằm đảm bảo công bằng, khách quan; tuyệt đối không được để xảy ra tiêu cực trong quá trình tuyển dụng.

(Baonghean.vn) - Fouder Phan Bảo Long từng gây "bão" tại chương trình Shark Tank Việt Nam mùa 4 năm 2021 khi khiến cả 5 Shark cùng “bắt tay” đầu tư cho một startup với 100.000USD cho 25%, vừa có buổi Talk show truyền cảm hứng khởi nghiệp cho các bạn trẻ Nghệ An.

(Baonghean.vn) - Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

(Baonghean.vn) - Do ảnh hưởng của mưa lũ trong nhiều ngày qua, khiến nhiều diện tích lúa hè thu mùa trên địa bàn huyện vùng cao Kỳ Sơn bị thiệt hại khá nghiêm trọng. Nhiều diện tích bị mất trắng, nhiều hộ dân trồng lúa đứng trước nguy cơ mất mùa.

Nguyên nhân là do sự sơ hở trong quy định của pháp luật, do công tác tổ chức thi hành pháp luật hay là do nhận thức của cán bộ dẫn tới coi thường pháp luật?